FISHKINET
Сообщество Аварии 5251 пост • 491 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
В Туле нетерпеливый водитель намеренно сбил пешехода в одном из дворов

В Туле нетерпеливый водитель намеренно сбил пешехода в одном из дворов (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2022 12:25
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автохам   видео   дтп   пешехода сбили   
1079
1
1
Во дворе дома по улице Максима Горького в Туле мужчина забирал вещи из своего автомобиля, в этот момент к нему подъехал водитель Nissan X-Trail и начал сигналить.

Источник:

подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   автохам   видео   дтп   пешехода сбили   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
35
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Александр 2 часа назад
Таких неадекватов пожизненно лишать прав и машину отбирать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
7k
Акакий 3 минуты назад
тут не лишение прав должно быть а отсидка годиков на 5
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вовака Полчаса назад
Это не ДТП, за что лишать прав, здесь другой состав, подтянуть можно и покушение на убийство
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
mr.Poher 40 минут назад
Прав лишат, уже хорошо! А потом, при получении пересдавать заставить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Barachek_Obachek 40 минут назад
Ну если не захотел в больницу, его дело, можно было и ограничиться стеклом передним и задним
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ili 45 минут назад
Тут легко можно покушение на убийство подтянуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Максимов 56 минут назад
лишить старого муфлона прав пожизненно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
workmen77 59 минут назад
Я вижу здесь покушение на убийство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Alex ASK Час назад
Снять травмы/синяки и заяву на старого пердуна.
В СИЗО посидит, подумает хорошенько, пока адвокаты его ст.105 в ст.111 переквалифицируют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Максим Час назад
Сдается мне, что это попытка умышленного причинения вреда здоровью, а не неумышленное ДТП. Водитель специально наехал.
Конечно же лишение прав, но не как основное наказание, а как дополнительное к лишению свободы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
42k
dima423 Час назад
тут не только прав надо лишать а еще и у в тюрьму сажать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Батончик с маком Час назад
Нафига отказываться от госпитализации? Надо трясти придурка по полной. Пусть своё корыто продает. А то понравится ему и начнет давить всех подряд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Roman 2 часа назад
У нас каждый второй во дворах пытается или бампером подтолкнуть или по пяткам проехать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

326373



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
39
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Захватывающие кадры в разрезе, раскрывающие суть предметов
4
78
Захватывающие кадры в разрезе, раскрывающие суть предметов
Набирающие популярность в сообществах
Впервые не завидую Петербургу
0
55
Впервые не завидую Петербургу
Автовсячина
0
6
Автовсячина
Redkey W12: пылесос который может одновременно пылесосить, мыть шваброй и самоочищаться
Redkey W12: пылесос который может одновременно пылесосить, мыть шваброй и самоочищаться
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#ватермарк#люди#подборка#юмора#автомир#фильм#аварии#криминал
#Юмор#факты#история#Ynews#дтп#автомобили#Россия#США#знаменитости#СССР
#животные#прикол#Приколы#кино#интересное#дети#в мире#познавательно#картинки#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться