В Туле нетерпеливый водитель намеренно сбил пешехода в одном из дворов

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Во дворе дома по улице Максима Горького в Туле мужчина забирал вещи из своего автомобиля, в этот момент к нему подъехал водитель Nissan X-Trail и начал сигналить.
Сотрудники ГИБДД вскоре нашли водителя, который умышленно сбил человека. На 64-летнего мужчину составили протокол, ему грозит лишение прав.
Пострадавший мужчина не получил серьезных травм и от госпитализации отказался.
Пострадавший мужчина не получил серьезных травм и от госпитализации отказался.
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Метки: аварии авто авто аварии автохам видео дтп пешехода сбили
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Так что никуда он от пересдачи не денется. =)
В СИЗО посидит, подумает хорошенько, пока адвокаты его ст.105 в ст.111 переквалифицируют.
Конечно же лишение прав, но не как основное наказание, а как дополнительное к лишению свободы.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ к преступлению...
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Вы сами сначала внимательно читайте. Закон суров но он закон. Здесь ПРИГОТОВЛЕНИЯ не было.