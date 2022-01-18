В Чувашии бензовоз третьи сутки находится в кювете

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Водитель бензовоза увидел, что едущий навстречу грузовик перекрыл дорогу и съехал в кювет, чтобы избежать ДТП.
На видео записан момент инцидента. Видно, что видимость из-за метели плохая, не справившийся с управлением водитель грузовика остановил автомобиль поперёк дороги. Чтобы не врезаться в него, водитель бензовоза резко сворачивает и въезжает в кювет. Спасти-то он водителя грузовика от столкновения спас, вот только его самого спасать никто не спешит. Как сообщает телеграм-канал Readovka, инцидент произошёл 15 января. А бензовоз и водитель до сих пор торчат в кювете. Сразу после того, как пришлось съезжать с трассы, водитель позвонил в МЧС. Однако там ему сообщили, что техники у них нет, вытащить его не смогут. Третьи сутки водитель бензовоза в снежном плену.
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Ничего, теперь отдохнет в кювете
Оплатит грузовой эвакуатор с лебедкой, или приличный трактор
ДУМАТЬ, СЦУКО, НАДО
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И не надо ныть; НУ КТО Ж МЕНЯ СПАСАТЬ-ТО БУДЕТ
А чего тебя спасать
твоя жизнь - ВНЕ ОПАСНОСТИ
Сам насрал - сам жопу и подтирай.
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У нас в Новороссийске водилы цементовозов АО "ЮТК" с перевала 120 вниз летят в левой полосе
сдуреть можно
MANы TGA по 480 л.с., отвязанные, по трассе до 130 ходят, уверенно
иногда "кладут их набок" на серпантине перевалов
Ничего, САМИ оплачивают автокран
САМИ, ВСЕ - САМИ
Я так же сидел на горе в Карелии два дня. От дорожников я добился камаза с песком. Но камаз не дурак ко мне спускаться, и меня не вытащит, и сам сядет. Так что насыпал кучу сверху и дал мне лопату. Помогло, за пару дней я засыпал гору, она растаяла, и выехал сам.
Его тоже вытащить может любой эвакуатор или пара груженых фур. Надо только тросы хорошие. Другое дело, что хозяин платить не хочет... Но коллеги помогут, достаточно прислать тросы - вот это мчс могла бы сделать.
Соблюдать ПДД вас не учили ?
Выбирать скорость движения соответственно дорожной обстановке ?????
Дурак ты, он собой пожертвовал ради других. Мало у кого хватает мужества вот так уехать, зная, что сейчас канистра за тобой может поджарить все в радиусе 50 метров за минуту. Он профи, а другой бы на встречку вырулил и устроил бы крематорий.