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В Чувашии бензовоз третьи сутки находится в кювете

В Чувашии бензовоз третьи сутки находится в кювете (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 00:53
Сообщество : Жить в России
Метки: авария с бензовозом   бензовоз   вылетел в кювет   дтп   мчс   чувашия   
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Водитель бензовоза увидел, что едущий навстречу грузовик перекрыл дорогу и съехал в кювет, чтобы избежать ДТП.
На видео записан момент инцидента. Видно, что видимость из-за метели плохая, не справившийся с управлением водитель грузовика остановил автомобиль поперёк дороги. Чтобы не врезаться в него, водитель бензовоза резко сворачивает и въезжает в кювет. Спасти-то он водителя грузовика от столкновения спас, вот только его самого спасать никто не спешит. Как сообщает телеграм-канал Readovka, инцидент произошёл 15 января. А бензовоз и водитель до сих пор торчат в кювете. Сразу после того, как пришлось съезжать с трассы, водитель позвонил в МЧС. Однако там ему сообщили, что техники у них нет, вытащить его не смогут. Третьи сутки водитель бензовоза в снежном плену.

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Метки: авария с бензовозом   бензовоз   вылетел в кювет   дтп   мчс   чувашия   
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83k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
По такой погоде так бездумно лететь, да еще и на бензовозе - идиот, однозначно
Ничего, теперь отдохнет в кювете
Оплатит грузовой эвакуатор с лебедкой, или приличный трактор
ДУМАТЬ, СЦУКО, НАДО
.
.
И не надо ныть; НУ КТО Ж МЕНЯ СПАСАТЬ-ТО БУДЕТ
А чего тебя спасать
твоя жизнь - ВНЕ ОПАСНОСТИ
Сам насрал - сам жопу и подтирай.
.
У нас в Новороссийске водилы цементовозов АО "ЮТК" с перевала 120 вниз летят в левой полосе
сдуреть можно
MANы TGA по 480 л.с., отвязанные, по трассе до 130 ходят, уверенно
иногда "кладут их набок" на серпантине перевалов
Ничего, САМИ оплачивают автокран
САМИ, ВСЕ - САМИ
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11k
Кыся 2 часа назад
Ну, собственно, водитель молодец, спас себя и окружающих, но мчс не должна его вытаскивать. За это хвалят, но денег не дают. Цистерна ведь в порядке, протечки нет.
Я так же сидел на горе в Карелии два дня. От дорожников я добился камаза с песком. Но камаз не дурак ко мне спускаться, и меня не вытащит, и сам сядет. Так что насыпал кучу сверху и дал мне лопату. Помогло, за пару дней я засыпал гору, она растаяла, и выехал сам.

Его тоже вытащить может любой эвакуатор или пара груженых фур. Надо только тросы хорошие. Другое дело, что хозяин платить не хочет... Но коллеги помогут, достаточно прислать тросы - вот это мчс могла бы сделать.
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Nika
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