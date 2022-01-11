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Уникальный самодельный автомобиль «Мечта» отправился на металлолом

Уникальный самодельный автомобиль «Мечта» отправился на металлолом (10 фото)

Автор:
11 января 2022 09:11
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   ретро авто   самоделка   утилизация   
804
10
Грустная история о судьбе уникального самодельного советского автомобиля под названием «Мечта».
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Метки: авто   автомир   автомобили   ретро авто   самоделка   утилизация   
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8  комментариев
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67k
Viktor 3 часа назад
Грусно!
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738
Hallo FreeSpace Час назад
Да , а что с ней еще делать , если не нужна никому ?
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793
SeaDog Час назад
Гадко!!! Предательство чистой воды!!!
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4k
Taf Taffus Час назад
А какое будущее должно быть у совершенно непрактичной тарантайки? Тесный неудобный салон, багажник, где только барсетка поместится, сгнивший перелатанный еще на этапе создания (или вы серьезно думаете, что на изготовление машины пошел нулёвый, только что с конвеера, кузов?) и и ныне полностью потерявший конструкционную прочность кузов, совершенно немощный прожорливый по маслу и топливу двигатель. Ну и экстерьер так себе. 401-е москвичи и так не вершина автодизайна, а тут еще эти идиотские двойные фары и совершенно уродская решетка, которая, к тому же, явно перетяжелила передок. А так как гидроусилитель там не предусмотрен, управлять этот шайтан-арбой ничуть не легче, чем ГАЗ-53.

Вы как хотите, но владеть и пользоваться таким можно только от полной безнадеги, когда нормальную не купить, и самоделку сделать радиус изгиба рук не позволяют.
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4k
Акуна 2 часа назад
Реалии современной жизни - все мечты предназначены для свалки!
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27k
lem02 2 часа назад
Мечту на помойку... Символично...
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18k
babuby 2 часа назад
Мечты часто отправляются на свалку.
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1k
Довер Иванович 2 часа назад
Выкинули мечту на мусорку.
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