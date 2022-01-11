Уникальный самодельный автомобиль «Мечта» отправился на металлолом

Нет у меня и слов, которыми можно назвать людей, сдавших в металлолом автомобиль, существовавший в единственном экземпляре. А еще интересно, какие чувства возникнут у человека, продавшего по сути семейную реликвию, когда он узнает о дальнейшей судьбе этой машины. Конечно, если он сам её туда не отправил, поняв, что за "мульён" покупать дедову «Мечту» не станут.