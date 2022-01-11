Уникальный самодельный автомобиль «Мечта» отправился на металлолом

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Грустная история о судьбе уникального самодельного советского автомобиля под названием «Мечта».
Прощание с «Мечтой», иначе тут не скажешь. Теперь этот автомобиль существует лишь на фото.
Основой машине послужил кузов Москвич 401, двигатель тоже москвичевский, 408 модели, многие уникальные детали кузова делались вручную, в том числе все декоративные элементы из нержавейки.
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Создателя «Мечты» звали Виктором Васильевичем, свою машину он делал не для выставок, а для повседневной езды, ведь покупка даже подержанного автомобиля была большим событием в жизни советского автолюбителя, я уж не говорю о новых легковушках, в очереди за которыми приходилось стоять годами, с нетерпением ожидая заветную «открытку» из магазина.
Поэтому «самавто» было популярной темой, но мало кто из самодельщиков уделял столько внимания внешности и декору, как Виктор Васильевич. Кстати, спереди «Мечта» мне напоминает Checker Marathon, больше известный как Нью Йоркское такси, а кому-то напоминает «Чайку» или Кадиллак из пятидесятых.
На создание всей этой красоты человек потратил годы своей жизни. Представьте только, сколько сил и времени ушло на эту решетку радиатора, каждый её элемент делался из нержавейки, отдельно, а затем всё собиралось воедино.
Когда хозяина не стало, наследники (в данном случае внук) выставили дедушкин раритет на продажу. Типичная история для таких машин. Несколько лет назад «Мечта» попадалась мне на Авто.ру, но затем объявление сняли. Впоследствии машина всплывала на Авито, с хотелкой около миллиона рублей.
Казалось, что её история должна продолжится, ведь у самоделки был нормальный современный ПТС, а значит её можно переоформить, но выходит, машину если и купили, то только ради техпаспорта на самоделку, столь ценного в наши дни, а самой «Мечты», к сожалению, больше нет.
Нет у меня и слов, которыми можно назвать людей, сдавших в металлолом автомобиль, существовавший в единственном экземпляре. А еще интересно, какие чувства возникнут у человека, продавшего по сути семейную реликвию, когда он узнает о дальнейшей судьбе этой машины. Конечно, если он сам её туда не отправил, поняв, что за "мульён" покупать дедову «Мечту» не станут.
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Вы как хотите, но владеть и пользоваться таким можно только от полной безнадеги, когда нормальную не купить, и самоделку сделать радиус изгиба рук не позволяют.