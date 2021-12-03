В Бурятии водитель пытался уйти от преследования, но попал в западню, из которой уже не смог выбраться

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В Улан-Удэ водитель кроссовера Hyundai задел другую машину на дороге, после чего попытался скрыться с места ДТП. Очевидец происшествия погнался за нарушителем и заснял довольно интересные кадры.
В одном из дворов беглец застрял. Он пытался выехать из западни, но машина откатывалась вниз и задевала припаркованные автомобили.
В очередной раз он переусердствовал и оторвал бампер себе и припаркованной «Королле». Также повреждения получила припаркованная «Субару».
Чем закончилась история, не сообщается. В ГИБДД Бурятии пока никаких заявления по поводу данного ДТП не поступало. По очертаниям можно предположить, что за рулём сидел подросток.
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