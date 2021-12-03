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В Бурятии водитель пытался уйти от преследования, но попал в западню, из которой уже не смог выбраться

В Бурятии водитель пытался уйти от преследования, но попал в западню, из которой уже не смог выбраться (1 фото + 2 видео)

Автор:
03 декабря 2021 08:40
Сообщество : Аварии
Метки: Погоня   аварии   авто   видео   дтп   неадекват за рулем   пьяный за рулем   
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В Улан-Удэ водитель кроссовера Hyundai задел другую машину на дороге, после чего попытался скрыться с места ДТП. Очевидец происшествия погнался за нарушителем и заснял довольно интересные кадры.

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Метки: Погоня   аварии   авто   видео   дтп   неадекват за рулем   пьяный за рулем   
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aalexey3 Час назад
И стоит снимает... Вытащи эту гниду из-за руля, отними ключи. А то вдруг выедет во двор и задавит кого насмерть.
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