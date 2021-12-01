Агрессивный краснодарец испинал чужую машину и угрожал ножом её владельцу

Водитель «Субару» с краснодарскими номерами очень разозлился на то, что ему не дали вклиниться в ряд и задели боковое зеркало. Выбежав из салона, он запинал машину автора ролика и угрожал ему ножом.

0 На подмогу, с телефоном в руках, вылезла и беременная жена агрессора.