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Агрессивный краснодарец испинал чужую машину и угрожал ножом её владельцу

Агрессивный краснодарец испинал чужую машину и угрожал ножом её владельцу (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 13:38
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   быдло   видео   дтп   конфликт на дороге   нападение   
1983
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Водитель «Субару» с краснодарскими номерами очень разозлился на то, что ему не дали вклиниться в ряд и задели боковое зеркало. Выбежав из салона, он запинал машину автора ролика и угрожал ему ножом.

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Метки: авто   автохам   быдло   видео   дтп   конфликт на дороге   нападение   
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74  комментария
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
Яб 100пудов поперчил это рыло пучеглазое
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3k
GelmuT_nec 14 минут назад
Дверь мне запили

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0
"" 22 минуты назад
хло лупаглазое ...
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8k
Дмитрий Данилов Полчаса назад
Че в итоге то?
Привлекли? Прав лишили?
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2k
Заряд бодрости Полчаса назад
субару головного мозга
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1k
Андрей Полчаса назад
У меня такой сосед снизу, с таким же бешеным взглядом, понимает только силу. Рег оказался хлипковат, поэтому не надо пытаться строить из себя супермена, а потом снимать царапульки на бампере. Если уж такой принципиальный мог бы сразу после первого конфликта встать и звать наряд ДПС, это их работа.
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3k
Кирилл 38 минут назад
задолбали колхозники!
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3k
Виталий Лынов 40 минут назад
Семейка дебилов
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308
Михаил Андреев 42 минуты назад
когда эти два вампа встретятся миру похоже будет конец
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3k
Артур Пирожкин 45 минут назад
Таких надо закрывать ...
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23k
Slawa49 46 минут назад
смотришь посты и [мат], от желания свалить к херам отсюда!!! фишки сайт хорошего настроения)))))) там в лифте кого то взорвали там насмерть сбили, тут быдло краснадарское там адыгейское там без национальности бибизяны там депутат избил соседа)))))))))))))))))))))))) просто [мат] не государство а хер пойми что! прес секретари генералы, депутаты браконьеры, алкаши наркоманы воры..................., все агресивные, все знатоки законов, понтов дохера знаний нихера! На днях посмотрел фильм Ной, с куртом расселом!!!! пипец как нужен потом всемирный, пока не случилось чего либо человеком устроеноого!
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2k
Диагноз 51 минуту назад
Интересно, ублюдка привлекут к ответственности?
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35k
Антон 53 минуты назад
Быдло семейство не отягощенное интеллектом!
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23k
Slawa49 54 минуты назад
ждем когда будут извинения возможно с разбитым хлебалом)))))
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1k
Жэка 54 минуты назад
Меня в таких тварях поражает больше всего тот факт, что на пробку у него времени нет, обязательно нужно обрушить всех по встречке, сэкономить 5 минут.

При этом на рамсы время ну всегда находится. Всегда.

[мат] мы пипец конечно спешим, но меня там не пропустили, ща погоди я, выйду пойду с ножом побегаю за чуваком. Да дорогой, иди. Люблю тебя. Вот такой у них диалог в машине случился? Или как было?..
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7k
Позитив 57 минут назад
блин таких мудаков и его жену - усыплять надо....
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15k
Дядюшка Ау 57 минут назад
Странные, очень странные взгляды на Фишках. Пару дней назад регик не пропустил пухлявого быка на встречке.

https://old.fishki.net/auto/4014589-principialynyj-voditely-iz-voronezha-kotoromu-ocheny-skuchno-zhivetsja.htmlhttps://old.fishki.net/auto/4014589-principialynyj-voditely-iz-voronezha-kotoromu-ocheny-skuchno-zhivetsja.html

Тут же все осудили рега. Тут рег не пустил полоумного в ряд - ругают теперь торопыгу. Налицо двойные стандарты.
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23k
Slawa49 58 минут назад
у нас много последнее время краснодарских номеров в регионе, завелось! как то в кого не плюнь ведут себя как быдло)))))
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6k
Николай 59 минут назад
Ну слава богу хоть какое то время походит без прав, неадекват...
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13k
Колька Валеркин сын Час назад
да он под лсд походу, обдолбанный в хлам. еще и перо вруку взял, петух дранный, взял перо в руку либо бей либо не бери.
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18k
Serg2001 Час назад
Ну и кого эти два имбецила родят и воспитают?... Вопрос риторический...
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