Агрессивный краснодарец испинал чужую машину и угрожал ножом её владельцу

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Водитель «Субару» с краснодарскими номерами очень разозлился на то, что ему не дали вклиниться в ряд и задели боковое зеркало. Выбежав из салона, он запинал машину автора ролика и угрожал ему ножом.
Присутствует ненормативная лексика!
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При этом на рамсы время ну всегда находится. Всегда.
[мат] мы пипец конечно спешим, но меня там не пропустили, ща погоди я, выйду пойду с ножом побегаю за чуваком. Да дорогой, иди. Люблю тебя. Вот такой у них диалог в машине случился? Или как было?..
https://old.fishki.net/auto/4014589-principialynyj-voditely-iz-voronezha-kotoromu-ocheny-skuchno-zhivetsja.htmlhttps://old.fishki.net/auto/4014589-principialynyj-voditely-iz-voronezha-kotoromu-ocheny-skuchno-zhivetsja.html
Тут же все осудили рега. Тут рег не пустил полоумного в ряд - ругают теперь торопыгу. Налицо двойные стандарты.