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Авария дня. Собака спровоцировала ДТП в Башкирии

Авария дня. Собака спровоцировала ДТП в Башкирии (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   собака   
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В Кумертау на улице Логововой произошло столкновение трех автомобилей. Причиной аварии стала выбежавшая на дорогу собака.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   собака   
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11  комментариев
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21k
Matrosskin 3 часа назад
ДТП бы не случилось, если бы аффтор видео освоил ПДД и знал, что :
а. Скорость нужно выбирать не максимальную под разрешённый лимит, а по состоянию дороги и погодным условиям (из-за машины и ребёнок мог легко выскочить)
б. При необходимости нужно нажимать на тормоз, а не руль крутить
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8k
Garpia121 15 минут назад
Что с собакой?
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2k
DNK 3 часа назад
Собака-то живая?
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40k
dima423 3 часа назад
а с собакой то чего?) ну чисто интересно))
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1k
Angelpro 3 часа назад
Если бы автор не крутил бы рулем ДТП бы не случилось.
В данном случае маневры автора привели к дтп
а по ПДД в случае опасности надо тормозить в своей полосе, все остальные маневры инстинктивные или обдуманные на свой страх и риск
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