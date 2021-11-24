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В Кумертау на улице Логововой произошло столкновение трех автомобилей. Причиной аварии стала выбежавшая на дорогу собака.
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Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп обгон собака
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а. Скорость нужно выбирать не максимальную под разрешённый лимит, а по состоянию дороги и погодным условиям (из-за машины и ребёнок мог легко выскочить)
б. При необходимости нужно нажимать на тормоз, а не руль крутить
В данном случае маневры автора привели к дтп
а по ПДД в случае опасности надо тормозить в своей полосе, все остальные маневры инстинктивные или обдуманные на свой страх и риск
АБС сработал