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Фуру вынесло на встречную полосу в Красноярском крае

Фуру вынесло на встречную полосу в Красноярском крае (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 13:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   повезло   фура   
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На трассе возле поселка Нижний Ингаш водитель автомобиля с регистратором припарковлся на обочине и стал причиной заноса фуры.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   повезло   фура   
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25k
Vazari Час назад
Узкая дорога в две полосы, плюс выпавший снег скрадывает края. Каким нужно быть ослом, чтобы так припарковаться? Рег даже полностью не убрал машину с проезжей части. Водитель фуры физически не имел возможности принять левее, так как именно в этот момент на встречке ехал микроавтобус. Я, даже если летом паркуюсь, ищу такое место, чтобы машина стояла минимум в метре от линии разметки.
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18k
KOSTELLO Час назад
«На трассе возле поселка Нижний Ингаш водитель автомобиля с регистратором припарковлся на обочине и стал причиной заноса фуры.»

А по моему причиной заноса фуры стал слепошарый долбень за рулем самой фуры
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1k
Feathery 2 часа назад
По-моему этот м*у*д*е*н*ь стоит не на обочине, а на полудороге-полуобочине. Но и фуроводу надо было не мух считать за рулём...
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43k
Const 2 часа назад
Надо было регика бить.
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