Фуру вынесло на встречную полосу в Красноярском крае

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На трассе возле поселка Нижний Ингаш водитель автомобиля с регистратором припарковлся на обочине и стал причиной заноса фуры.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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А по моему причиной заноса фуры стал слепошарый долбень за рулем самой фуры