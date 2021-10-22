Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)

Женщина на Матизе устроила ДТП в Смоленске и сама пострадала

Авария дня. Совсем не доброе утро из Копейска

Авария дня. Во Владимирской области женщина на «Мазде» устроила смертельное ДТП

Авария дня. В Свердловской области женщина при обгоне столкнулась с фурой

Авария дня. Автомобиль такси после ДТП влетел в остановку