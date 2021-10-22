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Авария дня. Женщина и двое детей пострадали в Башкирии

Авария дня. Женщина и двое детей пострадали в Башкирии (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2021 11:14
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   не уступил   
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В Салавате на пересечении улиц Калинина и Островского 35-летняя женщина на Hyundai Solaris при повороте не пропустила встречный Chevrolet Lacetti.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   не уступил   
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