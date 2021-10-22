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В Салавате на пересечении улиц Калинина и Островского 35-летняя женщина на Hyundai Solaris при повороте не пропустила встречный Chevrolet Lacetti.
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В результате столкновения травмы получила сама автомобилистка и двое ее дочерей 10 и 13 лет.
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