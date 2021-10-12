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Авария дня. ДТП с участием небольшого экскурсионного автобуса в Иркутской области

Авария дня. ДТП с участием небольшого экскурсионного автобуса в Иркутской области (1 фото + 2 видео)

Автор:
12 октября 2021 11:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   обгон   
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На трассе Слюдянском районе столкнулись автобус Hyundai County, минивэн Honda Stepwgn и большегруз Freightliner. За медецинской помощью обратились два пассажира автобуса.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   обгон   
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2  комментария
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ddp Полчаса назад
На араворукой машине, в закрытом повороте, в зоне запрещения обгона... Таких надо расстреливать наместе!
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Kons Полчаса назад
Все живы и это хорошо!
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Johnny

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