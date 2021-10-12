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На трассе Слюдянском районе столкнулись автобус Hyundai County, минивэн Honda Stepwgn и большегруз Freightliner. За медецинской помощью обратились два пассажира автобуса.
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Всего в автобусе находилось 15 человек, все взрослые.
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