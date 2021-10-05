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Isuzu Piazza — Японская "Восьмёрка"

Isuzu Piazza — Японская "Восьмёрка" (26 фото)

Автор:
05 октября 2021 09:02
Сообщество : Автомир
Метки: Holden   Isuzu   Isuzu Piazza   авто   автомир   автомобили   ретро авто   
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Компания Isuzu является одним из старейших автопроизводителей в Японии, еще в 1916 году начав сборку машин британской фирмы Wolseley. Сегодня Isuzu известна коммерческой техникой и пикапами, однако в истории компании было несколько прекрасных легковых автомобилей, в том числе Isuzu 117 и Piazza!
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Метки: Holden   Isuzu   Isuzu Piazza   авто   автомир   автомобили   ретро авто   
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1  комментарий
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Will2006 4 минуты назад
Увы, старая праворулька без шансов к нам попасть ...
Гольф класс, да еще заднеприводный, тоже мимо кассы
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