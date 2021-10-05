Isuzu Piazza — Японская "Восьмёрка"

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Компания Isuzu является одним из старейших автопроизводителей в Японии, еще в 1916 году начав сборку машин британской фирмы Wolseley. Сегодня Isuzu известна коммерческой техникой и пикапами, однако в истории компании было несколько прекрасных легковых автомобилей, в том числе Isuzu 117 и Piazza!
HOLDEN PIAZZA XE 1986
Проект Piazza стартовал в конце 1970-х, когда стало очевидно, что стареющий Isuzu 117 не подходит для нового десятилетия. Итальянец Джоджетто Джуджаро в 1976 году помог Volkswagen запустить моду на "горячие хэтчбэки" с Golf GTI и, что самое главное, он уже работал с Isuzu, создав облик модели 117. Поскольку Джуджаро сам формировал моду в автомобильном дизайне и проектировал всё от DeLorean DMC-12 и Lotus Esprit до Fiat Panda и Mazda Familia, ему дали полную свободу. И итальянец не разочаровал!
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Прототип Piazza идеально подходил, чтобы стать флагманом Isuzu в 1980-е. Он отличался выдвижными фарами, ультрасовременным дизайном и новым 2,0-литровым двигателем мощностью 135 лошадиных сил. Вообще, в зависимости от года и комплектации, под капотом Piazza было от 90 до 140 л.с. Топовый мотор оснащался турбонаддувом! Наряду с пятиступенчатой механикой предлагался автомат.
В то время основным акционером японской компании был концерн General Motors, который также некоторое время владел британским Lotus, поэтому Piazza была отправлена в Англию, где её "научили" ездить.
Самое интересное, по моему мнению, в Piazza - это салон. Только посмотрите на подрулевые "комбайны"! А еще цифровая приборка, кондиционер, электропривод стекол и зеркал, аудиосистема, круиз-контроль, классные велюровые сиденья. Про Восьмерку в заголовке, наверное, зря вспомнил...
Isuzu Piazza также продавалась как Holden Piazza в Австралии, в Канаде как Asüna Sunfire (слышали про марку Asüna?!) и как Isuzu Impulse в Соединенных Штатах Америки. Автомобиль был по истине международный: итальянский дизайн, японо-американская техника (в основе Piazza модифицированная заднеприводная платформа GM T-Body, как на неказистом Chevrolet Chevette), британская настройка. Интернациональный коктейль и очень недурной на вкус. Ну, по крайней мере, на вид...
Колеса сумасшедшие!
Звучит всё не плохо, правда? Так почему тогда за период между 1981 и 1990 годами выпустили только 13 000 Piazza всех версий и сегодня о них мало кто помнит?! Одной из причин было отсутствие переднего привода - конкуренты уже вовсю переходили на новые платформы, помимо этого, у Isuzu была скромная дилерская сеть и ограниченный рекламный бюджет, что затрудняло конкуренцию с Nissan и Toyota. Ну и плюс, видимо, боссы Isuzu не строили планов по захвату мира...
На фото Holden Piazza XE 1986 года выпуска, по сути, переименованная Isuzu Piazza XE для австралийского рынка (до австралийских берегов добралось только 200 таких машин!). Автомобиль с турбо мотором на 140 сил, в хорошей комплектации и пробегом едва перевалившим за 100 000 километров, недавно продали на аукционе Collecting Cars в Сиднее за 12 610 австралийских долларов, примерно 660 000 рублей. Для любителей янгтаймеров - отличная альтернатива европейским машинам. Вот только в России таких живых машин нет, а везти из-за океана уж очень накладно.
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