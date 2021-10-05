Isuzu Piazza — Японская "Восьмёрка"

Звучит всё не плохо, правда? Так почему тогда за период между 1981 и 1990 годами выпустили только 13 000 Piazza всех версий и сегодня о них мало кто помнит?! Одной из причин было отсутствие переднего привода - конкуренты уже вовсю переходили на новые платформы, помимо этого, у Isuzu была скромная дилерская сеть и ограниченный рекламный бюджет, что затрудняло конкуренцию с Nissan и Toyota. Ну и плюс, видимо, боссы Isuzu не строили планов по захвату мира...