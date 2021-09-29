Деньги под дворниками машины

FISHKINET
33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть "После общения с чеченцами наши кажутся просто вафлями": экс-журналистку затравили за пост в Сети "После общения с чеченцами наши кажутся просто вафлями":... Факты о Туркменистане, доказывающие, что в современном мире люди много где все еще живут по ужасным по правилам Факты о Туркменистане, доказывающие, что в современном мире люди... Sohu: китайцы заподозрили США во лжи с высадкой на Луне из-за скафандров NASA Sohu: китайцы заподозрили США во лжи с высадкой на Луне из-за... 20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется их пересмотреть 20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется... Российский футбольный арбитр проигнорировал преклонение колена перед игрой Лиги чемпионов Российский футбольный арбитр проигнорировал преклонение колена... Тайная жизнь амишей Тайная жизнь амишей Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Антизожный пост, приправленный ленью и иронией Антизожный пост, приправленный ленью и иронией Легендарный фильм «Аты-баты, шли солдаты» снят по мотивам реального боя Легендарный фильм «Аты-баты, шли солдаты» снят по мотивам... Глава МВД вручил награды полицейским, обезвредившим массового убийцу в Перми Глава МВД вручил награды полицейским, обезвредившим массового... Продавец с помощью бутылки вина утихомирил буйного покупателя Продавец с помощью бутылки вина утихомирил буйного покупателя Сотрудники ФСБ жестко задержали полицейских-вымогателей в Подмосковье Сотрудники ФСБ жестко задержали полицейских-вымогателей в Подмосковье Популярные профессии, которые исчезли благодаря появлению машин Популярные профессии, которые исчезли благодаря появлению машин В Японию завезли новую Lada Niva Travel, там за нее просят более двух миллионов рублей В Японию завезли новую Lada Niva Travel, там за нее просят более... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Из за беспечности мамы Из за беспечности мамы Габонская гадюка: Смертельно опасная рептилия, которую сложно заставить укусить, даже если держать на руках Габонская гадюка: Смертельно опасная рептилия, которую сложно...
Главная > Авто 
Деньги под дворниками машины

Деньги под дворниками машины (3 фото)

Автор:
29 сентября 2021 12:23
Метки: Деньги под дворниками машины   авто   мошенники   под дворником лежит купюра   
2231
3
До чего же изобретательный народ эти мошенники! Забегая наперед, рекомендую дочитать до конца, т.к. в конце будет интересная информация!
Все происходит на парковке возле торгового центра или крупного магазина. Вы, как обычно, припарковались, пошли по своим делам, вернулись, может поставить покупки или вещи в багажник, а может и в салон, сели, завели автомобиль, и, тут вы замечаете, что что-то лежит под дворником.

Естественно, что подходя к автомобилю вы могли деньгу то и не заметить, но когда сели за руль, то опытному взгляду водителя сразу бросается в глаза лишний предмет на автомобиле, ограничивающий обзорность.

Мошенники специально кладут купюру под правый пассажирский дворник стеклоочистителя, чтобы заставить водителя не глушить машину, а выйти из нее и обойти автомобиль.

Естественно, что рекламной брошюрой или белым листом бумаги никого не удивишь и водитель может тупо забить на лист, типа по дороге само сдуется, а вот деньги — это другая история. Кто же не любит халяву и легкие деньги? Именно на этой слабости и играют мошенники!

Когда водитель завел автомобиль и увидел купюру, то он тут же выйдет, чтобы забрать деньги, ведь это деньги, которые свалились с неба. Но именно этого и добиваются мошенники. Ведь вы же не будете глушить машину, выходя из нее на 5 секунд? Зачем эти лишний старт-стоп?

Поэтому как только вы выйдете, то в вашу машину прыгает мошенник, который жмет резко по газам и угоняет ваш автомобиль. Ваш автомобиль выбрали не случайно и мошенники, а как правило, работает группа мошенников, выжидают подходящий момент, чтобы воспользоваться вашей беспечностью и угнать ваш автомобиль.
×

Что делать, если вы увидели деньги под дворниками

А ничего не делать! Просто блокируете двери автомобиля изнутри и спокойно едете побыстрее и подальше и наблюдаете, не едет ли за вами какой-нибудь тонированный подозрительный автомобиль. Даже если вы не заметили деньги под дворником, то, почти уехав, вам может постучать в окно «случайно прохожий доброжелатель» и сказать, что у вас там деньги лежат, тем самым, выманивая вас из машины.

Запомните, что никто и никогда не положит вам деньги, такой подарок, ага! Мне даже когда приходит письмо на e-mail, что перейди по ссылке иначе вас заблокируют или почту эту удалят, то просто удаляю письмо и не обращаю на него внимания.

А теперь прикол! Буквально пару дней назад я был проездом в Ростове, зашел в какой-то торговый центр, купил продуктов в дорогу, поставил в салон пакеты, сел, завел, смотрю под дворником лежит купюра!
Ну лежит, да и лежит! Взял телефон в руки, делаю вид, что набираю номер, а сам по зеркалам смотрю, да по сторонам. И таки замечаю тонированную девятку. Ну я по газам и погнал. Девятка сначала рванула за мной, но потом отстала. Видать мы оба все просекли!

Не знаю, что они хотели от моей машины, не такая она уж и дорогая, но деньга оказалась настоящей!
Поэтому будьте предельно бдительны, ведь никто вам не положит денег просто так под дворники, ну, кроме мошенников)))

В общем спасибо вам, господа мошенники! В следующий раз не скупитесь на купюры! Можете даже иностранные подбрасывать!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Деньги под дворниками машины   авто   мошенники   под дворником лежит купюра   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
28
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
65k
Максим 2 часа назад
Чет попахивает бредом. Прямо угнать за 60 сек. Допустим ты сел но не завел а сразу заметил, вышел и забрал.. Что дальше? НУ ладно или завелся вышел .. и тут кто-то прыгает на сиденье водителя и сразу как по газам.. сбивая хозяина и накручивая себе срок. Кто-то слышал про такие угоны? Я нет. Походу автору скучно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
282
Take_Dimension 20 минут назад
Сейчас у каждого второго метка есть в кармане. Уедут максимум на 5 метров. У меня например тачка и без метки никуда не поедет ибо тачка сканит, если родного ключа нет в салоне она не едет. Пока ремень водителя не пристегнут, она никуда не едет. Плюс метка, плюс блокировка с телефона. Пускай попробуют )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163
⛔ Александр ⛔ 22 минуты назад
Если автомобиль заказали, то его угонят по-любому!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
sanchesS80 Полчаса назад
Если машину приметили, то угнать то её и так угонят. В конце концов можно просто хозяина за шкирку откинуть, нет смысла ждать пока он 2 метра до капота отойдёт за денежкой.
Сколько похожих случаев с "денежкой" слышал - там везде шпана подкрадывалась к пассажирской двери и тырила барсетки, сумки и т.п.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
959
Rool 52 минуты назад
доходное место, возвращайся! ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Мистер Фикс Час назад
Прекрасно. Я вышел из тачки, со мной вышли ключ и метка. Кто-то прыгнул, я блокирую машину в приложении. Бесключевая система, есичо. Что дальше?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
azuver Час назад
Есть большое подозрение,что пост от школьника сидящего в папиной машине ,придумывая этот бред.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
maclay Час назад
Жди теперь уведомление от налоговой, за незаконное обогащение и от них уже не скроешься ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
dima423 Час назад
херня какая то если честно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
portmen77 2 часа назад
Мошенник прыгает в вашу машину и по газам, но замечает, что вы почему-то бежите в другую сторону. Далее его взгляд падат на задний диван, где притаилась ваша тёща с испугом в глазах, но и с надеждой на приключение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Мне кажется, что есть серьёзная разница по ответственности между обычным угоном и открытым грабежом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
822
Отец Пигидий 2 часа назад
Судя по времени публикации, кто-то рано со школы вернулся. Более лютого бреда я не слышал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
дед Сергей 2 часа назад
Мою точно так не угонят. Форд эскорт 1998 года.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
gavrosh 2 часа назад
С тех пор как начал водить, есть правило: вышел из машины, ключ в карман. Мне не влом ещё раз завести машину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
Шурман gavrosh 2 часа назад
С тех пор как у меня все машины стали на электронных ключах я их из кармана даже не вынимаю , подошел руку в карман нажал открылась сразу как нажал кнопку старт машина блокирнула все двери .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Максим 2 часа назад
Ну от чего же просто так, мне товарищу снесли бампер и положили под дворник записку с извинениями и 500 рублей "на пиво, что бы не переживал сильно".
А так, развод старый. Удивлен, если это работает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Автомошенники совсем обнаглели Автомошенники совсем обнаглели Таксист в Москве потребовал с пассажирки 14 тысяч за получасовую поездку Таксист в Москве потребовал с пассажирки 14 тысяч за получасовую поездку Цепные вымогатели из Петербурга. Продолжение Цепные вымогатели из Петербурга. Продолжение Создатели китайского автобуса-тоннеля оказались мошенниками Создатели китайского автобуса-тоннеля оказались мошенниками Жительница Челябинска стала жертвой автомошенников Жительница Челябинска стала жертвой автомошенников
Николай Николаенко

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

250982



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Смс-переписки с родителями, которые стоило бы сохранить для внуков
7
50
Смс-переписки с родителями, которые стоило бы сохранить для внуков
20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни
7
68
20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни
Набирающие популярность
Легкость копирования и право собственности
1
34
Легкость копирования и право собственности
Феномен улицы 40 лет Октября
0
21
Феномен улицы 40 лет Октября
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#картинки#дтп#как приготовить#аварии#ynews#фильм#позитив
#Юмор#люди#автомобили#новости#кино#история#Рецепт#фотографии#маразм#СССР
#интересно#Разное#животные#подборка#автомир#Россия#авто аварии#интересное#gif#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться