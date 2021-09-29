Деньги под дворниками машины

Все происходит на парковке возле торгового центра или крупного магазина. Вы, как обычно, припарковались, пошли по своим делам, вернулись, может поставить покупки или вещи в багажник, а может и в салон, сели, завели автомобиль, и, тут вы замечаете, что что-то лежит под дворником.



Естественно, что подходя к автомобилю вы могли деньгу то и не заметить, но когда сели за руль, то опытному взгляду водителя сразу бросается в глаза лишний предмет на автомобиле, ограничивающий обзорность.



Мошенники специально кладут купюру под правый пассажирский дворник стеклоочистителя, чтобы заставить водителя не глушить машину, а выйти из нее и обойти автомобиль.



Естественно, что рекламной брошюрой или белым листом бумаги никого не удивишь и водитель может тупо забить на лист, типа по дороге само сдуется, а вот деньги — это другая история. Кто же не любит халяву и легкие деньги? Именно на этой слабости и играют мошенники!



Когда водитель завел автомобиль и увидел купюру, то он тут же выйдет, чтобы забрать деньги, ведь это деньги, которые свалились с неба. Но именно этого и добиваются мошенники. Ведь вы же не будете глушить машину, выходя из нее на 5 секунд? Зачем эти лишний старт-стоп?



Поэтому как только вы выйдете, то в вашу машину прыгает мошенник, который жмет резко по газам и угоняет ваш автомобиль. Ваш автомобиль выбрали не случайно и мошенники, а как правило, работает группа мошенников, выжидают подходящий момент, чтобы воспользоваться вашей беспечностью и угнать ваш автомобиль.