Деньги под дворниками машины

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До чего же изобретательный народ эти мошенники! Забегая наперед, рекомендую дочитать до конца, т.к. в конце будет интересная информация!
Все происходит на парковке возле торгового центра или крупного магазина. Вы, как обычно, припарковались, пошли по своим делам, вернулись, может поставить покупки или вещи в багажник, а может и в салон, сели, завели автомобиль, и, тут вы замечаете, что что-то лежит под дворником.
Естественно, что подходя к автомобилю вы могли деньгу то и не заметить, но когда сели за руль, то опытному взгляду водителя сразу бросается в глаза лишний предмет на автомобиле, ограничивающий обзорность.
Мошенники специально кладут купюру под правый пассажирский дворник стеклоочистителя, чтобы заставить водителя не глушить машину, а выйти из нее и обойти автомобиль.
Естественно, что рекламной брошюрой или белым листом бумаги никого не удивишь и водитель может тупо забить на лист, типа по дороге само сдуется, а вот деньги — это другая история. Кто же не любит халяву и легкие деньги? Именно на этой слабости и играют мошенники!
Когда водитель завел автомобиль и увидел купюру, то он тут же выйдет, чтобы забрать деньги, ведь это деньги, которые свалились с неба. Но именно этого и добиваются мошенники. Ведь вы же не будете глушить машину, выходя из нее на 5 секунд? Зачем эти лишний старт-стоп?
Поэтому как только вы выйдете, то в вашу машину прыгает мошенник, который жмет резко по газам и угоняет ваш автомобиль. Ваш автомобиль выбрали не случайно и мошенники, а как правило, работает группа мошенников, выжидают подходящий момент, чтобы воспользоваться вашей беспечностью и угнать ваш автомобиль.
Естественно, что подходя к автомобилю вы могли деньгу то и не заметить, но когда сели за руль, то опытному взгляду водителя сразу бросается в глаза лишний предмет на автомобиле, ограничивающий обзорность.
Мошенники специально кладут купюру под правый пассажирский дворник стеклоочистителя, чтобы заставить водителя не глушить машину, а выйти из нее и обойти автомобиль.
Естественно, что рекламной брошюрой или белым листом бумаги никого не удивишь и водитель может тупо забить на лист, типа по дороге само сдуется, а вот деньги — это другая история. Кто же не любит халяву и легкие деньги? Именно на этой слабости и играют мошенники!
Когда водитель завел автомобиль и увидел купюру, то он тут же выйдет, чтобы забрать деньги, ведь это деньги, которые свалились с неба. Но именно этого и добиваются мошенники. Ведь вы же не будете глушить машину, выходя из нее на 5 секунд? Зачем эти лишний старт-стоп?
Поэтому как только вы выйдете, то в вашу машину прыгает мошенник, который жмет резко по газам и угоняет ваш автомобиль. Ваш автомобиль выбрали не случайно и мошенники, а как правило, работает группа мошенников, выжидают подходящий момент, чтобы воспользоваться вашей беспечностью и угнать ваш автомобиль.
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Что делать, если вы увидели деньги под дворниками
А ничего не делать! Просто блокируете двери автомобиля изнутри и спокойно едете побыстрее и подальше и наблюдаете, не едет ли за вами какой-нибудь тонированный подозрительный автомобиль. Даже если вы не заметили деньги под дворником, то, почти уехав, вам может постучать в окно «случайно прохожий доброжелатель» и сказать, что у вас там деньги лежат, тем самым, выманивая вас из машины.
Запомните, что никто и никогда не положит вам деньги, такой подарок, ага! Мне даже когда приходит письмо на e-mail, что перейди по ссылке иначе вас заблокируют или почту эту удалят, то просто удаляю письмо и не обращаю на него внимания.
А теперь прикол! Буквально пару дней назад я был проездом в Ростове, зашел в какой-то торговый центр, купил продуктов в дорогу, поставил в салон пакеты, сел, завел, смотрю под дворником лежит купюра!
Запомните, что никто и никогда не положит вам деньги, такой подарок, ага! Мне даже когда приходит письмо на e-mail, что перейди по ссылке иначе вас заблокируют или почту эту удалят, то просто удаляю письмо и не обращаю на него внимания.
А теперь прикол! Буквально пару дней назад я был проездом в Ростове, зашел в какой-то торговый центр, купил продуктов в дорогу, поставил в салон пакеты, сел, завел, смотрю под дворником лежит купюра!
Ну лежит, да и лежит! Взял телефон в руки, делаю вид, что набираю номер, а сам по зеркалам смотрю, да по сторонам. И таки замечаю тонированную девятку. Ну я по газам и погнал. Девятка сначала рванула за мной, но потом отстала. Видать мы оба все просекли!
Не знаю, что они хотели от моей машины, не такая она уж и дорогая, но деньга оказалась настоящей!
Не знаю, что они хотели от моей машины, не такая она уж и дорогая, но деньга оказалась настоящей!
Поэтому будьте предельно бдительны, ведь никто вам не положит денег просто так под дворники, ну, кроме мошенников)))
В общем спасибо вам, господа мошенники! В следующий раз не скупитесь на купюры! Можете даже иностранные подбрасывать!
В общем спасибо вам, господа мошенники! В следующий раз не скупитесь на купюры! Можете даже иностранные подбрасывать!
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Сколько похожих случаев с "денежкой" слышал - там везде шпана подкрадывалась к пассажирской двери и тырила барсетки, сумки и т.п.
- Слушай сюда, голуба, за наш интерес. У тебя есть два варианта: мы едем к тебе домой, ты открываешь сейф и мы возьмём то, шо нам надо, и уедем, а ты останешься дома. Или мы будем жёстко заниматься с тобой любовью, колеся по городу, пока бензин не кончится. Понятно?
- Да.
- Так куда едем?
- На заправку!
А так, развод старый. Удивлен, если это работает.