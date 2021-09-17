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«Нива» с прицепом опрокинулась на бок в Магнитогорске

«Нива» с прицепом опрокинулась на бок в Магнитогорске (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 12:23
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   нива   прицеп   
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Водитель «Нивы» с прицепом, избегая столкновения с подркзавшим Mitsubishi Lancer, не справился с управлением, вылетел на трамвайные пути и опрокинулся на бок.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   нива   прицеп   
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2  комментария
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12k
Вася 2 часа назад
регу за неоказание помощи и уголовку можно пришить. Рядом будут человека убивать, он только шагу прибавит
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4k
Петр Час назад
Сначала подумал, что он погнался за подрезающим (Lancer X)... потом пересмотрел и увидел, что подрезающий то остановился и нексия тоже остановилась сразу - значит помощm есть. И он погнал быстрее поближе к интернету, чтобы запись выложить.
ЗЫЖ мог бы остановиться, узнать все ли в порядке и оставить свои контакты пострадавшему. Если контакта не было (скорее не было), то сложно будет на что-то претендовать. На лицо превышение скорости с прицепом то.
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