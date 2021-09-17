«Нива» с прицепом опрокинулась на бок в Магнитогорске

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Водитель «Нивы» с прицепом, избегая столкновения с подркзавшим Mitsubishi Lancer, не справился с управлением, вылетел на трамвайные пути и опрокинулся на бок.
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ЗЫЖ мог бы остановиться, узнать все ли в порядке и оставить свои контакты пострадавшему. Если контакта не было (скорее не было), то сложно будет на что-то претендовать. На лицо превышение скорости с прицепом то.