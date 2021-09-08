В Китае электромобиль Tesla упал в канал: вся семья, находившаяся в машине, осталась жива

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Электромобиль Tesla Model 3 пробил ограждение и упал в канал после ДТП на юге Китая. В автомобиле находилась женщина вместе со своим 10-месячным ребенком и свекровью. К счатью, все остались живы.
На пересечении Wanxing Road и Century Avenue в городе Хайнань отсутствует светофор
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Метки: Tesla Китай аварии авто авто аварии видео дтп спасение электромобиль
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НО посмотрите на Рега:
- пересек 2 сплошные линии
- не уступил дорогу Тесловоду выезжая со второстепенной
- еще и сидит тупит
ХЗ как там в китае, может так принято