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В Китае электромобиль Tesla упал в канал: вся семья, находившаяся в машине, осталась жива

В Китае электромобиль Tesla упал в канал: вся семья, находившаяся в машине, осталась жива (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2021 14:05
Сообщество : Аварии
Метки: Tesla   Китай   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   спасение   электромобиль   
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Электромобиль Tesla Model 3 пробил ограждение и упал в канал после ДТП на юге Китая. В автомобиле находилась женщина вместе со своим 10-месячным ребенком и свекровью. К счатью, все остались живы.

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Метки: Tesla   Китай   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   спасение   электромобиль   
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6  комментариев
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6k
Игорь 36 минут назад
… отсутствует светофор.. - но присутствует знак
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4k
rutt 20 минут назад
Кто за рулём был?
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1k
Друг 2 часа назад
ХЗ что там с Теслой было, наверное была не на автопилоте
НО посмотрите на Рега:
- пересек 2 сплошные линии
- не уступил дорогу Тесловоду выезжая со второстепенной
- еще и сидит тупит
ХЗ как там в китае, может так принято
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10k
Александр 3 часа назад
Наверно уникальное для Теслы событие, когда водитель выживает в ДТП, если про это решили сообщить
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