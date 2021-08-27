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Безумный обгон в привел к ДТП в Башкирии

Безумный обгон в привел к ДТП в Башкирии (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2021 11:59
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   лобовое столкновение   обгон   
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Женщина за рулем Volkswagen Tiguan вышла на безумный обгон «паровозиком» и лоб в лоб столкнулась со встречной Lada Granta.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   лобовое столкновение   обгон   
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11  комментариев
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10k
Александр 59 минут назад
Повезло полудурку с регом.
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Игорь 40 минут назад
Вот так можешь знать ПДД наизусть и каждый день перед сном их повторять. Не нарушать никогда в жизни и не превышать даже на 1км/ч.
Но ты НИКОГДА не будешь уверен, что имбецил на встречке не решит, что именно тут перед тобой, он вполне успеет проскочить и завершить обгон.
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36k
Олег 42 минуты назад
если-б баба на фольксвагене прыгнули в кювет, то в лоб удар ловил-бы сам регистратор. Судя по музыке ума у него меньше, чем в процессоре регистратора
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5k
Кирилл 44 минуты назад
Тигуанщице деваться было некуда. Если бы не рег, то она возможно оттормозилась и вернулась в ряд.
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9k
kaboza Час назад
если за рулем 3.14зда это не езда.
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35k
Франц Лефорт Час назад
Самый фееричный длб,на мой взгляд, это рег! И как ни странно,самый везучий....
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17k
KOSTELLO Час назад
Один из самых опасных маневров - обгон паровозиком
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6k
Игорь Час назад
с такими обгоняющими Лада была обречена
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7k
кот базилий Час назад
Одна другой показала как лихо ездить могет.
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