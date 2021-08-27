Безумный обгон в привел к ДТП в Башкирии

523
1
1
Женщина за рулем Volkswagen Tiguan вышла на безумный обгон «паровозиком» и лоб в лоб столкнулась со встречной Lada Granta.
К автору ролика также имеются вопросы, но зато у него получилось заснять эффектные кадры.
"Башкортостан. В Фольцвагене 2 женщины без единых царапин! В Ладе мужчина пострадал, не мог вылезти, кружилась голова! Все без серьезных травм!"
"Башкортостан. В Фольцвагене 2 женщины без единых царапин! В Ладе мужчина пострадал, не мог вылезти, кружилась голова! Все без серьезных травм!"
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Ленинском районе Новосибирска столкнулись три легковушки
- Авария дня. Под Тюменью в лобовом ДТП пострадали семь человек
- Авария дня. В лобовом столкновении пострадали три человека
- Авария дня. Опасный обгон в Свердловской области
- Авария дня. Женщина вылетела на встречку в Ухтинском районе
12
Понравилось12
Новости партнёров
Но ты НИКОГДА не будешь уверен, что имбецил на встречке не решит, что именно тут перед тобой, он вполне успеет проскочить и завершить обгон.