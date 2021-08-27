Безумный обгон в привел к ДТП в Башкирии

К автору ролика также имеются вопросы, но зато у него получилось заснять эффектные кадры.



"Башкортостан. В Фольцвагене 2 женщины без единых царапин! В Ладе мужчина пострадал, не мог вылезти, кружилась голова! Все без серьезных травм!"