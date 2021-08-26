В Челнах на парковке девочка на самокате попала под машину

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В Набережных Челнах на парковке жилого комплекса автомобиль сбил девочку на самокате. К счастью, ребенок смог самостоятельно встать на ноги и даже отбежать в сторону.
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Метки: авто автомир автомобили дети пешехода сбили самокат
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