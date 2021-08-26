FISHKINET
Сообщество Аварии 4724 поста • 470 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
В Челнах на парковке девочка на самокате попала под машину

В Челнах на парковке девочка на самокате попала под машину (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 12:00
Сообщество : Аварии
Метки: авто   автомир   автомобили   дети   пешехода сбили   самокат   
292
1
1
В Набережных Челнах на парковке жилого комплекса автомобиль сбил девочку на самокате. К счастью, ребенок смог самостоятельно встать на ноги и даже отбежать в сторону.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авто   автомир   автомобили   дети   пешехода сбили   самокат   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
141
svarog19692007 10 минут назад
Девочка на самокате на парковке ? А какого х... Она там делает ? А родители не учили , что там где машины , там опасно ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушка выложила видео со свисающим животом и вызвала волну гнева (4 фото) Девушка выложила видео со свисающим животом и вызвала волну гнева (4 фото) Автомобили, в которых сложно распознать родственников Автомобили, в которых сложно распознать родственников Самые необычные автомобили, которые снимались в советских фильмах Самые необычные автомобили, которые снимались в советских фильмах Metrocab Series 2: то самое «Такси» Metrocab Series 2: то самое «Такси» Самые странные опций и навороты для автомобилей в истории Самые странные опций и навороты для автомобилей в истории Ушли и не вернулись: исчезнувшие автомобильные бренды Ушли и не вернулись: исчезнувшие автомобильные бренды
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1794760



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Извините, но что происходит на этой картине?
6
79
Извините, но что происходит на этой картине?
Почему Толкин не написал продолжение "Властелина колец"
2
77
Почему Толкин не написал продолжение "Властелина колец"
Набирающие популярность в сообществах
Pierce-Arrow 1934 года с заводской системой автозапуска: выглядит устало, но достойно
0
0
Pierce-Arrow 1934 года с заводской системой автозапуска: выглядит устало, но достойно
Читающий Нижний. Новгород библиотек
0
5
Читающий Нижний. Новгород библиотек
История из жизни сильного духом
История из жизни сильного духом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
5
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#люди#автомир#Россия#дтп#подборка#СССР#позитив#мемы
#фото#история#автомобили#интересное#животные#приколы#искусство#авто аварии#авария дня#сарказм
#интересно#кино#прикол#картинки#аварии#фотографии#новости#комментарии#дети#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться