Итальянский ультракомпактный велосипед Di Blasi R50S второй половины 1980-х годов

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Весьма необычный складной ультракомпактный городской велосипед 1980-х годов от итальянской компании Di Blasi. Аппарат в сложенном виде помещается в специальную сумку, а в разобранном - вполне удобен для езды по хорошим дорогам.
Рама стальная, полностью хромированная; колеса изготовлены из пластмассы, педали складываются. Барабанные тормоза мотоциклетного типа управляются рычагами с тросовым приводом. Оснащен четырехскоростным французским переключателем передач Huret. Модель называется R50S и выпускалась с 1984 по 1991 год.
Компания Di Blasi Industriale srl основана в 1974 году и существует по сей день, специализируясь на складных велосипедах и мопедах. Основатель компании Росарио Ди Блази был военным летчиком и в годы Второй Мировой войны воевал на бомбардировщике SM79 в небе над Северной Африкой, Мальтой и западным Средиземноморьем. Наряду со страстью к полетам, Росарио Ди Блази всегда питал особую любовь к механике и изобретательству.
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В конце 1940-х годов Ди Блази основал собственный сельскохозяйственный бизнес в родном городе близ Сиракуз на Сицилии. В качестве хобби он начал разработку складного транспортного средства с малокубатурным мотором. С 1952 по 1956 год он создал прототипы нескольких скутеров оригинальной конструкции со складными рамами и передними вилками. В конце 1960-х Росарио Ди Блази создал необычный трехколесный складной велосипед DIBLA 7 с мотором Zanetti. DIBLA 7 был показан на автосалоне в Турине в 1968 году. В 1973-м Росарио разработал складную велосипедную раму, уменьшающуюся при складывании втрое. Эта идея, защищенная международными патентами, применяется к складному велосипеду (мод. Avia) и к складному мопеду мод. R2: два двухколесных транспортных средства, характеризующиеся чрезвычайной простотой и быстротой складывания, полностью оригинальным дизайном и многими инновационными деталями. Эти велосипед и мопед впервые были показаны на выставке в Милане в 1973 году.
В 1974-м для производства инновационных мопедов и велосипедов было основано предприятие Di Blasi Industriale srl. В сентябре 1974 года Росарио Ди Блази с сыновьями Карло и Кармело были на выставке мотоциклов и велосипедов в Кельне (Германия), где познакомились со своим будущим импортером, на протяжении более чем двух десятилетий продававшим продукцию фирмы в Германии. С этого момента 80-90% продукции Di Blasi предназначалось для экспорта. На протяжении многих лет конструкция скутера постоянно совершенствовалась. Его возможности использования многочисленны: в качестве резервного транспортного средства на кемпере, лодке, в автомобиле, в качестве служебного транспортного средства для доставки и приема арендованных автомобилей и т.д. Он также использовался в качестве вспомогательного транспортного средства на борту вертолетов Итальянской национальной полиции. Велосипеды также эволюционировали: после модели Avia появились R20 в 1980 году, R50 в 1984 году, R6 в 1991 году, R4 в 1995 году, а затем R5 и R21. Производство модели R24 началось в 2005 году – модель еще более компактна и быстрее складывается.
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Метки: авто автомир автомобили вело велосипед
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