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Итальянский ультракомпактный велосипед Di Blasi R50S второй половины 1980-х годов

Итальянский ультракомпактный велосипед Di Blasi R50S второй половины 1980-х годов (11 фото)

Автор:
25 августа 2021 08:33
Метки: авто   автомир   автомобили   вело   велосипед   
178
11
Весьма необычный складной ультракомпактный городской велосипед 1980-х годов от итальянской компании Di Blasi. Аппарат в сложенном виде помещается в специальную сумку, а в разобранном - вполне удобен для езды по хорошим дорогам.
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Метки: авто   автомир   автомобили   вело   велосипед   
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