Итальянский ультракомпактный велосипед Di Blasi R50S второй половины 1980-х годов

В 1974-м для производства инновационных мопедов и велосипедов было основано предприятие Di Blasi Industriale srl. В сентябре 1974 года Росарио Ди Блази с сыновьями Карло и Кармело были на выставке мотоциклов и велосипедов в Кельне (Германия), где познакомились со своим будущим импортером, на протяжении более чем двух десятилетий продававшим продукцию фирмы в Германии. С этого момента 80-90% продукции Di Blasi предназначалось для экспорта. На протяжении многих лет конструкция скутера постоянно совершенствовалась. Его возможности использования многочисленны: в качестве резервного транспортного средства на кемпере, лодке, в автомобиле, в качестве служебного транспортного средства для доставки и приема арендованных автомобилей и т.д. Он также использовался в качестве вспомогательного транспортного средства на борту вертолетов Итальянской национальной полиции. Велосипеды также эволюционировали: после модели Avia появились R20 в 1980 году, R50 в 1984 году, R6 в 1991 году, R4 в 1995 году, а затем R5 и R21. Производство модели R24 началось в 2005 году – модель еще более компактна и быстрее складывается.