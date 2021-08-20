30 снимков, запечатлевших повседневную жизнь на заводе Volkswagen в Вольфсбурге в 1972 году

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Volkswagen - один из крупнейших мировых производителей автомобилей, но его штаб-квартира по-прежнему находится в небольшом городке Вольфсбург - том месте, где в 1938 году была основана компания. Завод VW в Вольфсбурге - один из крупнейших в мире как по площади, так и по числу работающих. Вот небольшой экскурс в его историю.
Заводской комплекс VW в Вольфсбурге, по-видимому, является крупнейшим заводом в мире и занимает площадь более 1000 акров, что в 3 раза больше завода Boeing в Эверетте, штат Вашингтон, США. На VW в Вольфсбурге работает более 70 000 человек, поэтому это не только крупнейший в мире завод по размеру, но и один из крупнейших заводов в мире по количеству работающих.
До Второй мировой войны было построено всего 210 автомобилей, прежде чем завод был переоборудован для производства оружия для немецкой армии. Завод Volkswagen подвергся сильным бомбардировкам во время Второй мировой войны и вновь открылся только в мае 1945 года, поскольку британской армии требовалось 20 000 автомобилей для патрулирования оккупированной Германии. Невероятно, но, несмотря на нехватку запасов в послевоенной Германии, к концу 1945 года было построено почти 2000 автомобилей Beetle, а всего через 3 месяца в Вольфсбурге строилось уже более тысячи автомобилей в месяц.
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К 1955 году было построено более 1 миллиона машин VW Beetle, а к 1972 году их было произведено более 15 миллионов - тем самым был побит рекорд Ford Model T. Производство оригинального VW Beetle закончилось в Вольфсбурге в 1974 году, но оно продолжилось на заводе VW в Пуэбло. в Мексике до 2003 года.
Представленная серия черно-белых фотографий была сделана в 1972 году и передает атмосферу обычной рабочей смены.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: 1972 vw beetle Фольксваген-Жук автомобильный завод производство производство авто фольксваген
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