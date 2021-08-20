30 снимков, запечатлевших повседневную жизнь на заводе Volkswagen в Вольфсбурге в 1972 году

До Второй мировой войны было построено всего 210 автомобилей, прежде чем завод был переоборудован для производства оружия для немецкой армии. Завод Volkswagen подвергся сильным бомбардировкам во время Второй мировой войны и вновь открылся только в мае 1945 года, поскольку британской армии требовалось 20 000 автомобилей для патрулирования оккупированной Германии. Невероятно, но, несмотря на нехватку запасов в послевоенной Германии, к концу 1945 года было построено почти 2000 автомобилей Beetle, а всего через 3 месяца в Вольфсбурге строилось уже более тысячи автомобилей в месяц.