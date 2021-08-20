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30 снимков, запечатлевших повседневную жизнь на заводе Volkswagen в Вольфсбурге в 1972 году

30 снимков, запечатлевших повседневную жизнь на заводе Volkswagen в Вольфсбурге в 1972 году (31 фото)

Автор:
20 августа 2021 15:09
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: 1972   vw beetle   Фольксваген-Жук   автомобильный завод   производство   производство авто   фольксваген   
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Volkswagen - один из крупнейших мировых производителей автомобилей, но его штаб-квартира по-прежнему находится в небольшом городке Вольфсбург - том месте, где в 1938 году была основана компания. Завод VW в Вольфсбурге - один из крупнейших в мире как по площади, так и по числу работающих. Вот небольшой экскурс в его историю.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1972   vw beetle   Фольксваген-Жук   автомобильный завод   производство   производство авто   фольксваген   
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63k
Viktor 3 часа назад
Умеют немцы работать!
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−170
Петр Давыдов 51 минуту назад
ваги валят
гугли ,,гольф вампир,,
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