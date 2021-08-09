Неторопливый пожарный тяжеловес: в Казахстане сохранилась редчайшая автоцистерна на шасси МАЗ-205

Лишний раз перечислять достоинства и недостатки двухтактных дизельных МАЗов я не вижу смысла, но небольшая (около 50 км/час) максимальная скорость с полной загрузкой была слабым местом пожарной водовозки. Вторым минусом было отсутствие у тяжелого грузовика усилителя руля.



Кабину оставили штатной. Во-первых – что бы оставить максимум пространства для цистерны с водой. Во-вторых – основная команда прибывала на место вызова на более быстроходных машинах, и как раз, когда их запас воды заканчивался, подъезжал неторопливый тяжеловес.



По мере поступления в пожарные части новой быстроходной и полноприводной автоцистерны на шасси УРАЛ 375, тихоходный МАЗ переводили из крупных городов в небольшие населенные пункты, и в автопарки крупных предприятий где была своя пожарная команда. Работали они и на аэродромах.