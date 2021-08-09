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Неторопливый пожарный тяжеловес: в Казахстане сохранилась редчайшая автоцистерна на шасси МАЗ-205

Неторопливый пожарный тяжеловес: в Казахстане сохранилась редчайшая автоцистерна на шасси МАЗ-205 (7 фото)

Автор:
09 августа 2021 11:20
Сообщество : Автомир
Метки: МАЗ   авто   автомир   автомобили   пожарный автомобиль   ретро авто   
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Пожарная машина на шасси МАЗ-205 в своё время была самой массовой тяжелой автоцистерной пожарных частей в СССР. Назвалась она АЦ-30 205 ЦГ-А, производилась с 1962 по 1965 год общим тиражом в 270 экземпляров.
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Метки: МАЗ   авто   автомир   автомобили   пожарный автомобиль   ретро авто   
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Николай Николаенко 2 часа назад
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