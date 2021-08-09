Неторопливый пожарный тяжеловес: в Казахстане сохранилась редчайшая автоцистерна на шасси МАЗ-205

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Пожарная машина на шасси МАЗ-205 в своё время была самой массовой тяжелой автоцистерной пожарных частей в СССР. Назвалась она АЦ-30 205 ЦГ-А, производилась с 1962 по 1965 год общим тиражом в 270 экземпляров.
До недавнего времени считалось, что на постсоветском пространстве сохранились всего три таких машины, одна в Белоруссии и две в России, но вот совсем недавно выяснилось о существовании четвертого экземпляра. Он был выставлен на продажу в Казахстане.
Самое интересное, что машина не просто на ходу с документами, а на боевом посту находилась до недавнего времени. Правда, уже не в государственной пожарной службе, а в гараже частного предприятия.
Засушливый климат и редкая эксплуатация (в основном выезды на разные парады ретро-техники) сохранили эту редкую единицу техники в прекрасном состоянии. С учётом очень заманчивой цены всего в 1.5 миллиона рублей, уверен, новый владелец найдется быстро.
Засушливый климат и редкая эксплуатация (в основном выезды на разные парады ретро-техники) сохранили эту редкую единицу техники в прекрасном состоянии. С учётом очень заманчивой цены всего в 1.5 миллиона рублей, уверен, новый владелец найдется быстро.
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Теперь немного поговорим о технических характеристиках. Еще в довоенные годы опытным путем установили, что для успешного тушения локального возгорания типа городской квартиры или сельского дома требовалось 5-6 тонн воды.
Первую пятитонную цистерну построили на шасси грузовика ЯГ-6, с насосом, подключаемым коробкой отбора мощности. Главным минусом машины была низкая скорость с полной загрузкой, около 30 км/час. Следующий раз к этой теме вернулись лишь в середине 1950-х, и единственным подходящим шасси на тот момент был МАЗ-200 и его короткобазная версия МАЗ-205.
Первую пятитонную цистерну построили на шасси грузовика ЯГ-6, с насосом, подключаемым коробкой отбора мощности. Главным минусом машины была низкая скорость с полной загрузкой, около 30 км/час. Следующий раз к этой теме вернулись лишь в середине 1950-х, и единственным подходящим шасси на тот момент был МАЗ-200 и его короткобазная версия МАЗ-205.
Длинное шасси забраковали сразу, машина должна быть маневренной в тесных дворах, поэтому автоцистерну строили на шасси самосвала, у которого, кстати, уже имелась коробка отбора мощности.
Производством занимался Торжокский машиностроительный завод. Цистерна сделана в виде сварного резервуара, разделенного внутри на три секции, соединенных между собой широкой переливной трубой.
Сверху имелся люк, для проведения профилактики, в задней части находится насос ПН 25А, рукава и разные инструменты расположены в отсеках по бокам цистерны. Дополнительно имелась емкость на 220 литров, для пенообразователя.
Сверху имелся люк, для проведения профилактики, в задней части находится насос ПН 25А, рукава и разные инструменты расположены в отсеках по бокам цистерны. Дополнительно имелась емкость на 220 литров, для пенообразователя.
Лишний раз перечислять достоинства и недостатки двухтактных дизельных МАЗов я не вижу смысла, но небольшая (около 50 км/час) максимальная скорость с полной загрузкой была слабым местом пожарной водовозки. Вторым минусом было отсутствие у тяжелого грузовика усилителя руля.
Кабину оставили штатной. Во-первых – что бы оставить максимум пространства для цистерны с водой. Во-вторых – основная команда прибывала на место вызова на более быстроходных машинах, и как раз, когда их запас воды заканчивался, подъезжал неторопливый тяжеловес.
По мере поступления в пожарные части новой быстроходной и полноприводной автоцистерны на шасси УРАЛ 375, тихоходный МАЗ переводили из крупных городов в небольшие населенные пункты, и в автопарки крупных предприятий где была своя пожарная команда. Работали они и на аэродромах.
Кабину оставили штатной. Во-первых – что бы оставить максимум пространства для цистерны с водой. Во-вторых – основная команда прибывала на место вызова на более быстроходных машинах, и как раз, когда их запас воды заканчивался, подъезжал неторопливый тяжеловес.
По мере поступления в пожарные части новой быстроходной и полноприводной автоцистерны на шасси УРАЛ 375, тихоходный МАЗ переводили из крупных городов в небольшие населенные пункты, и в автопарки крупных предприятий где была своя пожарная команда. Работали они и на аэродромах.
Не знаю кто как, а я лично рад был узнать о существовании еще одной редкой единицы техники, сохранившейся в прекрасном состоянии. Каждая такая находа на постсоветском пространстве особенно ценна, ведь раньше списанные машины чаще всего отправлялись в металлолом, несмотря на редкость и уникальность некоторых из них, и теперь собственную историю приходится воссоздавать по единичным фото и обрывкам воспоминаний.
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