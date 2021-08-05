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Cross Helmet X1: умный шлем с камерой заднего вида, который заставит вас почувствовать себя Железным Человеком

Cross Helmet X1: умный шлем с камерой заднего вида, который заставит вас почувствовать себя Железным Человеком (7 фото + 1 видео)

Автор:
05 августа 2021 13:22
Сообщество : Мото
Метки: авто   мото   мотоцикл   мотоциклы   мотошлем   технологии   шлем   
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Если вам интересно, когда мотоциклетное снаряжение станет технически сложным и продвинутым, то это время пришло! Представьте, что есть шлем, который позволяет вам видеть все вокруг на 360 градусов. Как это повлияет на ваше мастерство вождения?

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Метки: авто   мото   мотоцикл   мотоциклы   мотошлем   технологии   шлем   
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Провокатор Час назад
А в этом шлеме есть функция голосового предупреждения о езде междурядами? Что-то типа: "Не носись между машин грёбаный хруст."
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