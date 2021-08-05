Cross Helmet X1: умный шлем с камерой заднего вида, который заставит вас почувствовать себя Железным Человеком

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Если вам интересно, когда мотоциклетное снаряжение станет технически сложным и продвинутым, то это время пришло! Представьте, что есть шлем, который позволяет вам видеть все вокруг на 360 градусов. Как это повлияет на ваше мастерство вождения?
Мотошлем X1 от японской компании Cross Helmet является настоящим технологическим шедевром на страже безопасности байкеров. Со шлемом Cross Helmet X1 у райдера появляются глаза на затылке.
Команда создателей Cross Helmet X1 – это, собственно, компания Cross Helmet и группа японских инженеров, дизайнеров и заядлых мотоциклистов, которые объединили свой опыт для создания продукта, который мы сейчас видим.
Команда создателей Cross Helmet X1 – это, собственно, компания Cross Helmet и группа японских инженеров, дизайнеров и заядлых мотоциклистов, которые объединили свой опыт для создания продукта, который мы сейчас видим.
Благодаря X1 мотоциклисту не нужно крутить головой, чтобы оглянуться, даже можно не смотреть в зеркала, поскольку встроенная в тыльную сторону шлема видеокамера выводит изображение на визор с встроенными экранами высокого разрешения. Угол захвата камеры составляет 170 градусов, что полностью исключает такое явление, как слепые зоны.
Кроме того, шлем имеет функцию подавления шума, интегрированную систему управления музыкой и звонками с телефона, с сенсорными кнопками на корпусе. Также эта мультимедийная система позволяет использовать Siri или Google Assistant, не говоря уже об интеграции интеллектуальных устройств, чтобы отслеживать поездки, планировать маршруты и позволять пользователям общаться друг с другом.
При всей своей технологичности шлем полностью отвечает всем требованиям к безопасности и получил соответствующие сертификаты DOT, ECE и JIS. Вес же шлема не сильно отличается от массы обычного – он весит всего 1920 граммов.
Благодаря светодиодным огням безопасности и продолжительности работы 4-6 часов в зависимости от используемых функций X1 станет надежным спутником байкеров всех типов двухколесников, готовых заплатить примерно 1515 евро.
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