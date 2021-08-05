Cross Helmet X1: умный шлем с камерой заднего вида, который заставит вас почувствовать себя Железным Человеком

Если вам интересно, когда мотоциклетное снаряжение станет технически сложным и продвинутым, то это время пришло! Представьте, что есть шлем, который позволяет вам видеть все вокруг на 360 градусов. Как это повлияет на ваше мастерство вождения?

0 Источник: Мотошлем X1 от японской компании Cross Helmet является настоящим технологическим шедевром на страже безопасности байкеров. Со шлемом Cross Helmet X1 у райдера появляются глаза на затылке.



Команда создателей Cross Helmet X1 – это, собственно, компания Cross Helmet и группа японских инженеров, дизайнеров и заядлых мотоциклистов, которые объединили свой опыт для создания продукта, который мы сейчас видим.

0 Источник: Благодаря X1 мотоциклисту не нужно крутить головой, чтобы оглянуться, даже можно не смотреть в зеркала, поскольку встроенная в тыльную сторону шлема видеокамера выводит изображение на визор с встроенными экранами высокого разрешения. Угол захвата камеры составляет 170 градусов, что полностью исключает такое явление, как слепые зоны.

0 Источник: Кроме того, шлем имеет функцию подавления шума, интегрированную систему управления музыкой и звонками с телефона, с сенсорными кнопками на корпусе. Также эта мультимедийная система позволяет использовать Siri или Google Assistant, не говоря уже об интеграции интеллектуальных устройств, чтобы отслеживать поездки, планировать маршруты и позволять пользователям общаться друг с другом.

0 Источник: При всей своей технологичности шлем полностью отвечает всем требованиям к безопасности и получил соответствующие сертификаты DOT, ECE и JIS. Вес же шлема не сильно отличается от массы обычного – он весит всего 1920 граммов.

0 Источник: Благодаря светодиодным огням безопасности и продолжительности работы 4-6 часов в зависимости от используемых функций X1 станет надежным спутником байкеров всех типов двухколесников, готовых заплатить примерно 1515 евро.

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