Pannonia — мотоцикл венгерского производства, единственный конкурент чешской Jawa

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Крупнейший венгерский мотоциклетный завод, связанный с “CSEPEL Steel and Metal Company”, начал строить мотоциклы в 1932 году под маркой “CSEPEL”. Бренд Csepel использовался до 1951 года, однако, пока производство не закончилось в 1975 году, они выпускали мотоциклы и скутеры под названиями Csepel, Tunde, Panni, Danuvia, White и Pannonia.
Чепель (chepel) - остров площадью 100 квадратных миль, длиной 30 миль, расположенный в Дунае на севере центральной Венгрии, к югу от Будапешта. В северной части находятся одноименный город и гавань, а также международный свободный порт. Во время производства мотоциклов город Чепель был промышленным пригородом Будапешта, имея металлургический и нефтеперерабатывающий завод, заводы по производству боеприпасов и мотоциклетный завод. Остальная часть острова была сельскохозяйственной.
Pannonia
На заводе «Чепель» мотопроизводство началось с освоения немецкой копии DKW RT-125. Это была модель с двухтактным двигателем. Аббревиатура расшифровывалась - Dampf Kraft Wagen.
В 1951 году завод был переименован в “ПАННОНИЮ”, и под этим названием выпускались мотоциклы серии TL, T5 и P10 с 250-кубовыми двухтактными одноцилиндровыми двигателями воздушного охлаждения мощностью от 16 до 18 л. с. Эти мотоциклы не меняли свой базовый дизайн пятидесятых годов до тех пор, пока производство не было остановлено в 1975 году.
В 1951 году завод был переименован в “ПАННОНИЮ”, и под этим названием выпускались мотоциклы серии TL, T5 и P10 с 250-кубовыми двухтактными одноцилиндровыми двигателями воздушного охлаждения мощностью от 16 до 18 л. с. Эти мотоциклы не меняли свой базовый дизайн пятидесятых годов до тех пор, пока производство не было остановлено в 1975 году.
Pannonia P10 1967 года выпуска
В 1954 году завод освоил новую модель Csepel TL 250. А уже в 1956 году с конвейера сошла новая модель Pannonia TLT 250.
Мотоциклы Паннония вместе чехословацкими Явами поступали в СССР и был прозван «венгерский вороной» , за эмблему на баке и основной цвет поставки в страну - чёрный. Цветовая гамма не была ограничена только чёрным, были голубого, вишневого и красного со слоновой костью цвета. Мотоцикл для тех времён смотрелся современно: основой цвет с цировками и немного хрома.
Мотоциклы Паннония вместе чехословацкими Явами поступали в СССР и был прозван «венгерский вороной» , за эмблему на баке и основной цвет поставки в страну - чёрный. Цветовая гамма не была ограничена только чёрным, были голубого, вишневого и красного со слоновой костью цвета. Мотоцикл для тех времён смотрелся современно: основой цвет с цировками и немного хрома.
Pannonia TLB 250 1961
Первые выпущенные в Чепеле мотоциклы обладали неплохими техническими характеристиками для того времени. Двигатель двухтактник, с цилиндром объёмом 246 куб/см. выдавал 14 л. с. при 5100 об/мин. и разгонял мотоцикл весом в 146 кг. до 110 км/час. Лёгкое управление, низкий расход топлива (4 л. на 100 км при 60 км/ч), хорошая тяга на низах и длинная «первая» прощающая ошибки новичков, позволили Паннонии быстро приобрести популярность среди советских мотолюбителей.
С модели TLT начался экспорт мотоциклов Pannonia в СССР - основному потребителем этой марки мотоциклов за пределами Венгрии. Экспорт в СССР достигал 50% выпускаемых в Чепеле мотоциклов. Так же Паннония экспортировалась в многие страны, в том числе и в США.
С модели TLT начался экспорт мотоциклов Pannonia в СССР - основному потребителем этой марки мотоциклов за пределами Венгрии. Экспорт в СССР достигал 50% выпускаемых в Чепеле мотоциклов. Так же Паннония экспортировалась в многие страны, в том числе и в США.
Pannonia Т5 с коляской Дуна
Из-за низкой мощности двигателя к мотоциклу "Паннония" можно прицепить только легкие коляски. Вес коляски не должен превышать 60-70 кг.
Начиная с начала пятидесятых годов, Vaci Hajogyar начала строить коляски для мотоциклов Csepel/Pannonia. Расположившись на Дунае, они назвали свои новые коляски «Дуна» (по-венгерски "Дунай").
Начиная с начала пятидесятых годов, Vaci Hajogyar начала строить коляски для мотоциклов Csepel/Pannonia. Расположившись на Дунае, они назвали свои новые коляски «Дуна» (по-венгерски "Дунай").
Это были легкие коляски (весом около 70 кг.) со стальным каркасом и кузовом сначала из стали, а затем из алюминия. Типичным признаком колясок «дуна» был нос ракеты. Производство этих очень элегантных колясок закончилось в 1975 году вместе с Паннонией".
Pannonia P20
В 1968 году концерн решил уйти от устаревших моделей серии T, TL, TLT и по лицензии наладил производство более технически совершенного для своего времени мотоцикла серии P20 (двухцилиндровый), который являлся копией мотоцикла Yamaha YDS-2.
В 1970 году был серийно выпущен P20, также с двухтактным двигателем с воздушным охлаждением объёмом 250 куб. см, с мощностью в 23 л. с.
Но СССР отказался закупать эти технически более сложные и дорогие мотоциклы. И так как СССР были основным потребителем венгерских мотоциклов, то у завода появился избыток продукции, которую они не могли реализовать. Это стало одной из причин того, что в 1975 году Чепель принял решение закрыть производство мотоциклов.
В советских газетах писали, что прекращение выпуска мотоциклов Pannonia произошло из за повышающегося спроса на велосипеды, поэтому произошло переориентирование, с выпуска мотоциклов, на сборку велосипедов.
В 1970 году был серийно выпущен P20, также с двухтактным двигателем с воздушным охлаждением объёмом 250 куб. см, с мощностью в 23 л. с.
Но СССР отказался закупать эти технически более сложные и дорогие мотоциклы. И так как СССР были основным потребителем венгерских мотоциклов, то у завода появился избыток продукции, которую они не могли реализовать. Это стало одной из причин того, что в 1975 году Чепель принял решение закрыть производство мотоциклов.
В советских газетах писали, что прекращение выпуска мотоциклов Pannonia произошло из за повышающегося спроса на велосипеды, поэтому произошло переориентирование, с выпуска мотоциклов, на сборку велосипедов.
Всего за период с 1954 по 1975 год, комбинат «Чепель» выпустил больше 600 тысяч мотоциклов. За период с 1956 по 1975 год 286 959 единиц было экспортировано в СССР.
Мотоциклы успешно продавались у нас в стране, и были единственные кто составлял конкуренцию чешским Явам.
Мотоциклы успешно продавались у нас в стране, и были единственные кто составлял конкуренцию чешским Явам.
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