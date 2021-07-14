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Pannonia — мотоцикл венгерского производства, единственный конкурент чешской Jawa

Pannonia — мотоцикл венгерского производства, единственный конкурент чешской Jawa (10 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 09:06
Сообщество : Мото
Метки: Pannonia   авто   мото   мотоциклы   олдтаймер   ретро техника   
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Крупнейший венгерский мотоциклетный завод, связанный с “CSEPEL Steel and Metal Company”, начал строить мотоциклы в 1932 году под маркой “CSEPEL”. Бренд Csepel использовался до 1951 года, однако, пока производство не закончилось в 1975 году, они выпускали мотоциклы и скутеры под названиями Csepel, Tunde, Panni, Danuvia, White и Pannonia.

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Метки: Pannonia   авто   мото   мотоциклы   олдтаймер   ретро техника   
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3  комментария
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4k
NO NAME 43 минуты назад
Помню в молодости была такая поговорка - есть хорошие мотоциклы, есть плохое мотоциклы, есть очень плохие мотоциклы и есть "Панония"!
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6k
ваня панкин 2 часа назад
у отца была сия мотоциклетка... средняя лошадка была...
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269
(-♛-) Est quaedam flere voluptas 2 часа назад
Pannonia мотоцикл венгерского, единственный конкурент чешской Jawa-------------------------------------а хто эта Венгерский?
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