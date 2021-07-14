Pannonia — мотоцикл венгерского производства, единственный конкурент чешской Jawa

В 1968 году концерн решил уйти от устаревших моделей серии T, TL, TLT и по лицензии наладил производство более технически совершенного для своего времени мотоцикла серии P20 (двухцилиндровый), который являлся копией мотоцикла Yamaha YDS-2.



В 1970 году был серийно выпущен P20, также с двухтактным двигателем с воздушным охлаждением объёмом 250 куб. см, с мощностью в 23 л. с.



Но СССР отказался закупать эти технически более сложные и дорогие мотоциклы. И так как СССР были основным потребителем венгерских мотоциклов, то у завода появился избыток продукции, которую они не могли реализовать. Это стало одной из причин того, что в 1975 году Чепель принял решение закрыть производство мотоциклов.



В советских газетах писали, что прекращение выпуска мотоциклов Pannonia произошло из за повышающегося спроса на велосипеды, поэтому произошло переориентирование, с выпуска мотоциклов, на сборку велосипедов.