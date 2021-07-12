Глава формульной команды продал свой безупречный Mercedes-Benz SL65 Black Series

Экстремальный Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series был выпущен уже более десяти лет назад. Клиентам было продано всего 350 экземпляров, и неизвестно, сколько из них сохранилось до наших дней. Один из автомобилей недавно поступил в продажу, и его первоначальным владельцем был никто иной, как генеральный директор команды Mercedes AMG Petronas F1 и руководитель Тото Вольфф.

0 Источник: Это Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series, в разработке которого Вольфф принимал непосредственное участие. Цена купе с пробегом в 5,1 тысячи километров не называется, но, по данным Bring a Trailer, она может достигать 200 тысяч долларов или 14,6 миллиона рублей.

0 Источник: Тото Вольф во второй половине 2000‑х годов выступил одним из испытателей готовящегося к выходу Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series, а после запуска сборки приобрёл один из суперкаров. Примечательно, что всего собрано только 350 экземпляров этой модели.

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0 Источник: Версию Black Series отличал доработанный шестилитровый V12 — ему изменили систему наддува, переписали управляющий софт, разработали новый выхлоп и тому подобное. В итоге двигатель развивает 670 л.с. и способен разогнать купе до 100 км﻿/﻿ч за 3,8 секунды при ограниченной электроникой максимальной скорости 320 км/ч.

0 Источник: Помимо мотора, для исполнения Black Series переработали подвеску и кузов. Купе получило, к примеру, расширители колёсных арок, карбоновую крышу и новые колёсные диски на 19 и 20 дюймов. Интерьер отделывался углепластиками и алькантарой. Предлагаемый экземпляр имеет чёрный кузов и чёрную же кожу в салоне.

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