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Глава формульной команды продал свой безупречный Mercedes-Benz SL65 Black Series

Глава формульной команды продал свой безупречный Mercedes-Benz SL65 Black Series (12 фото)

Автор:
12 июля 2021 14:01
Сообщество : Автомир
435
12
Экстремальный Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series был выпущен уже более десяти лет назад. Клиентам было продано всего 350 экземпляров, и неизвестно, сколько из них сохранилось до наших дней. Один из автомобилей недавно поступил в продажу, и его первоначальным владельцем был никто иной, как генеральный директор команды Mercedes AMG Petronas F1 и руководитель Тото Вольфф.
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1  комментарий
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Олег 5 минут назад
Возможно я тупой нищеброд, но за 10 лет машина проехала 5 т.км... Даже если мне её сегодня подарят, то запчастей на неё не найти ( а если и есть, то меняют на золотые слитки по весу 1:1) бензином прокормить её нереально. На налог нужно брать кредит. Поставить в гараже на пеньки и приезжать в ней музыку послушать?
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