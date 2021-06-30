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Посмотрите, что произойдет с электромобилем Tesla, если разбить мультимедийный экран молотком во время движения

Посмотрите, что произойдет с электромобилем Tesla, если разбить мультимедийный экран молотком во время движения (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 июня 2021 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Tesla Model 3   авто   автомир   автомобили   видео   электромобиль   
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Техноблогер Тарас Максимук провел очень интересный эксперимент с Tesla Model 3, он разбил центральный сенсорный дисплей во время поездки. Этот тест позволяет оценить прочность экрана и узнать, что произойдет, когда центральный информационно-развлекательный экран электромобиля выйдет из строя.

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Метки: Tesla   Tesla Model 3   авто   автомир   автомобили   видео   электромобиль   
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5  комментариев
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11k
Eltiftel 13 минут назад
познавательно, этим "эксперементаторам" необходимо узнать, что будет если:
Засунуть свою руку в шредер для металла
Удариться с разбегу головой об стену
Выпить пивные дрожжи и сесть на батарею отопления
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27k
Антон 17 секунд назад
"Посмотрите, что произойдет с электромобилем Tesla, если разбить мультимедийный экран молотком во время движения"

То он сломается.

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281
Дедуля 7 минут назад
Поражает сколько дураков на свете!
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21k
Сибиряк 9 минут назад
А теперь меняем условия эксперимента. Стучим молотком по еб@льнику водителю и смотрим как далеко уедет тесла)
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