"Посмотрите, что произойдет с электромобилем Tesla, если разбить мультимедийный экран молотком во время движения"

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Техноблогер Тарас Максимук провел очень интересный эксперимент с Tesla Model 3, он разбил центральный сенсорный дисплей во время поездки. Этот тест позволяет оценить прочность экрана и узнать, что произойдет, когда центральный информационно-развлекательный экран электромобиля выйдет из строя.
При всей дикости избиения экрана молотком определённый резон в действиях просвещённого вандала всё же был. Через тачскрин Model 3 осуществляется управление многими функциями электромобиля, и не только мультимедийными. Непредвиденный выход экрана из строя может сказаться на безопасности езды.
Водитель начал с несильных постукиваний молотком, имитировавших случайные задевания рукой или каким-либо иным твёрдым предметом. «Телевизор» стоически терпел усиливавшие раз от раза удары, которые отражались в виде ряби на экране. Однако после появления первых трещин изображение стало пропадать, а потом и вовсе исчезло, когда поверхность покрылась сеткой из трещин. Стекло против кувалды не пляшет, что и требовалось доказать, однако от непреднамеренных ударов средней силы защита имеется.
Удовлетворённый результатами эксперимента блогер отправился в ближайшую мастерскую по починке «тесл», где ему тут же поменяли разбитый экран на новый, что обошлось в полторы тысячи долларов.
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