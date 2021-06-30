"Посмотрите, что произойдет с электромобилем Tesla, если разбить мультимедийный экран молотком во время движения"

Водитель начал с несильных постукиваний молотком, имитировавших случайные задевания рукой или каким-либо иным твёрдым предметом. «Телевизор» стоически терпел усиливавшие раз от раза удары, которые отражались в виде ряби на экране. Однако после появления первых трещин изображение стало пропадать, а потом и вовсе исчезло, когда поверхность покрылась сеткой из трещин. Стекло против кувалды не пляшет, что и требовалось доказать, однако от непреднамеренных ударов средней силы защита имеется.