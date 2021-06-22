Plasma Custom: винтажный кастомный мотоцикл с нуля

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Большая часть кастомных мотоциклов — банальная переделка современных мотоциклов путем удаления пластика, изменения некоторых компонентов, добавления спицевых колес и маленьких глушителей. Если пойти другим путём, то получиться кастом как на фото. 39-летний итальянец Алессандро Рорато из Венето, Италия, буквально вложил душу в этот проект.
Алессандро начинал мастерить еще в детстве, когда часто бывал в мастерской своего деда. В молодости он собрал два гоночных автомобиля с моторами от мотоцикла. После завершения Итальянской Школы Дизайна в Падуе основал Plasma Custom и вернулся в мастерскую дедушки. Алессандро умеет варить, красить, точить на станке, проектировать на компьютере. С таким арсеналом умений очевидно решение итальянца сделать проект с нуля.
Детали проекта:
- рама из стальных труб
- 24-дюймовые алюминиевые колеса из алюминиевых труб, алюминиевые ступицы
- передняя подвеска в стиле Bimota Tesi (все детали изготовлены на токарном станке из цельной заготовки)
- руль доставлен с Филиппин, модифицирован и покрыт хромом, всего два рычага (один как газ, второй — изменяет зажигание для удобства запуска мотора)
- кожаное седло Brooks 1950х
- 350-кубовый двигатель Lombardini LA65, модифицирован (голова и цилиндры сделаны из литого алюминия)
- есть педали для запуска мотора как на старых мотоциклах
- выхлоп из нержавейки (раньше это была лестница для бассейна)
- самодельная коробка со сцеплением Minarelli 125
- рама из стальных труб
- 24-дюймовые алюминиевые колеса из алюминиевых труб, алюминиевые ступицы
- передняя подвеска в стиле Bimota Tesi (все детали изготовлены на токарном станке из цельной заготовки)
- руль доставлен с Филиппин, модифицирован и покрыт хромом, всего два рычага (один как газ, второй — изменяет зажигание для удобства запуска мотора)
- кожаное седло Brooks 1950х
- 350-кубовый двигатель Lombardini LA65, модифицирован (голова и цилиндры сделаны из литого алюминия)
- есть педали для запуска мотора как на старых мотоциклах
- выхлоп из нержавейки (раньше это была лестница для бассейна)
- самодельная коробка со сцеплением Minarelli 125
Источник:
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Метки: авто кастомайзинг мото мотоциклы
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