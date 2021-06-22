Plasma Custom: винтажный кастомный мотоцикл с нуля

Детали проекта: - рама из стальных труб - 24-дюймовые алюминиевые колеса из алюминиевых труб, алюминиевые ступицы - передняя подвеска в стиле Bimota Tesi (все детали изготовлены на токарном станке из цельной заготовки) - руль доставлен с Филиппин, модифицирован и покрыт хромом, всего два рычага (один как газ, второй — изменяет зажигание для удобства запуска мотора) - кожаное седло Brooks 1950х - 350-кубовый двигатель Lombardini LA65, модифицирован (голова и цилиндры сделаны из литого алюминия) - есть педали для запуска мотора как на старых мотоциклах - выхлоп из нержавейки (раньше это была лестница для бассейна) - самодельная коробка со сцеплением Minarelli 125

2021-06-22T09:40:27+03:00