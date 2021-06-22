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Plasma Custom: винтажный кастомный мотоцикл с нуля

Plasma Custom: винтажный кастомный мотоцикл с нуля (8 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 09:40
Сообщество : Мото
Метки: авто   кастомайзинг   мото   мотоциклы   
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Большая часть кастомных мотоциклов — банальная переделка современных мотоциклов путем удаления пластика, изменения некоторых компонентов, добавления спицевых колес и маленьких глушителей. Если пойти другим путём, то получиться кастом как на фото. 39-летний итальянец Алессандро Рорато из Венето, Италия, буквально вложил душу в этот проект.

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Метки: авто   кастомайзинг   мото   мотоциклы   
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