В середине девяностых американский колумнист Джейсон Войч посвятил ей целую книгу с ярким названием «The Yugo: The Rise and Fall of the Worst Car in History». Взлёт и падение худшего автомобиля в истории.



В чём же была причина насмешек, ведь гольф-класс был популярен в Европе, да и в США после нефтяного кризиса семидесятых малолитражки пользовались уверенным спросом? Более того, Yugo по сути представлял собой копию FIAT 127, завоевавшего, между прочим, звание Европейского автомобиля года в 1972 году. Что же могло пойти не так?