Они до сих пор колесят по дорогам стран бывшей Югославии, довольно много их в Сербии, Черногории, да и в целом, на Балканах. Ездят на них люди небогатые, чинят как могут, поэтому найти «Заставу», она же «Юго» в аутентичном виде, чтоб рассмотреть, как там всё было с завода, практически нереально.

0 Источник: Но мне это удалось. Югославский пепелац в состоянии «капсулы времени», с интересной историей обнаружился в … США.

0 Источник: Да, не удивляйтесь, Yugo одно время завозились в США, где стали предметом шуток, в стиле наших, про «Запорожец».



Как повысить стоимость Юго в два раза? Заправить полный бак! Как повысить максимальную скорость? Прицепить машину к трактору. Ну и прочее в таком роде.



Кстати, в 1992 году эту машину, абсолютно новую, продали меньше чем за 100 долларов, так что в шутке про полный бак есть только доля шутки.

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0 Источник: В середине девяностых американский колумнист Джейсон Войч посвятил ей целую книгу с ярким названием «The Yugo: The Rise and Fall of the Worst Car in History». Взлёт и падение худшего автомобиля в истории.



В чём же была причина насмешек, ведь гольф-класс был популярен в Европе, да и в США после нефтяного кризиса семидесятых малолитражки пользовались уверенным спросом? Более того, Yugo по сути представлял собой копию FIAT 127, завоевавшего, между прочим, звание Европейского автомобиля года в 1972 году. Что же могло пойти не так?

0 Источник: Ответ простой и нам, увы, известный по тем же «Москвичам» и «Жигулям». Качество сборки автомобиля и самих его комплектующих отсутствовало напрочь.

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0 Источник: В упомянутой выше книге приведен любопытный факт – Малкольм Бриклин, дилер занимавшийся организацией поставок «Юго», вернувшись в США после посещения завода из Югославии, составил список пожеланий и усовершенствований.



Помимо технических моментов в списке было требование запретить работникам завода употреблять горячительные напитки хотя бы в первой половине дня, до 13:00. Представляю, какое на конвейере было веселье. Бриклин несколько месяцев не мог отправить свои пожелания, потому что у дирекции завода даже факса не было. На дворе была середина восьмидесятых.

0 Источник: В итоге, кое-как, через консульство, длинный список дилерских замечаний дошел до завода, и надо признать, во второй половине восьмидесятых ситуация с качеством заметно улучшилась.

0 Источник: Техническая справка. Под капотом 1.1 литровый карбюраторный мотор с мудрёной вакуумной системой управления карбюратором, из-за которой он и забарахлил. Коробка передач четырёхступенчатая, максимальная скорость около 140 км/час.



Подвеска всех колёс независимая, спереди Макферсон, сзади однолистовая поперечная рессора. Рулевое управление рейка, тормоза с усилителем, спереди дисковые, сзади барабаны.

0 Источник: Бриклину удалось наладить поставки Yugo 45 (GV) в США, но продажи были так себе и вскоре дилер обанкротился. Десятки нераспроданных машин подвисли на шесть лет, и были выставлены на аукцион в 1992 году. Кто-то купил 39 машин за $3992, то есть по 92 доллара за штуку.

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0 Источник: «Капсула» как раз из той партии. За пару лет она проехала около 15 тыс. миль и стала в гараж. Поэтому, спустя 27 лет у нас появилась уникальная возможность увидеть почти новый автомобиль несуществующего уже завода, несуществующей страны.

0 Источник: Не знаю как вам, а мне Yugo GV напоминает скорее не Фиат, а Volkswagen Golf первого поколения. Простенький салон оставляет приятное впечатление из-за светлой обивки, только педальный узел относительно руля сильно смещен вправо, так себе эргономика.