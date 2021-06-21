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Yugo — его прозвали худшей машиной в истории, но так ли было в реальности

Yugo — его прозвали худшей машиной в истории, но так ли было в реальности (14 фото)

Автор:
21 июня 2021 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: Yugo   авто   автомир   автомобили   
123
14
Они до сих пор колесят по дорогам стран бывшей Югославии, довольно много их в Сербии, Черногории, да и в целом, на Балканах. Ездят на них люди небогатые, чинят как могут, поэтому найти «Заставу», она же «Юго» в аутентичном виде, чтоб рассмотреть, как там всё было с завода, практически нереально.
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Метки: Yugo   авто   автомир   автомобили   
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noName 47 минут назад
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