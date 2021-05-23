Люксовые автомобили 1970-х: очень странные дела

479
11
Если сегодня реклама автомобиля старается задействовать все пять чувств человека, то полвека назад возможностей у автопроизводителей было гораздо меньше. Они полагались, в основном, на печатную рекламу и старались лишь поизящнее повернуть автомобиль к зрителям. Впрочем, некоторые добавляли запоминающиеся детали. Какая запомнится вам?
×
1963 Chevrolet Corvette Sting Ray
"Выглядит как спортивная машина, ощущается как спортивная машина, работает как спортивная машина - и все же почему это машина люкс-класса?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Автомобили, в которых сложно распознать родственников
- Самые необычные автомобили, которые снимались в советских фильмах
- Придумано американцами: 7 идей, которые изменили автопром
- «Крыло чайки» и «баттерфляй»: необычные конструкции автомобильных дверей
- Самые странные опций и навороты для автомобилей в истории
13
Понравилось13
Новости партнёров