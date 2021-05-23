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Люксовые автомобили 1970-х: очень странные дела

Люксовые автомобили 1970-х: очень странные дела (11 фото)

Автор:
23 мая 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: 1960-е   авто   автомобили   автореклама   винтж   необычно   оригинально   печатная реклама   
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Если сегодня реклама автомобиля старается задействовать все пять чувств человека, то полвека назад возможностей у автопроизводителей было гораздо меньше. Они полагались, в основном, на печатную рекламу и старались лишь поизящнее повернуть автомобиль к зрителям. Впрочем, некоторые добавляли запоминающиеся детали. Какая запомнится вам?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1960-е   авто   автомобили   автореклама   винтж   необычно   оригинально   печатная реклама   
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