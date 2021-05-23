Люксовые автомобили 1970-х: очень странные дела

Если сегодня реклама автомобиля старается задействовать все пять чувств человека, то полвека назад возможностей у автопроизводителей было гораздо меньше. Они полагались, в основном, на печатную рекламу и старались лишь поизящнее повернуть автомобиль к зрителям. Впрочем, некоторые добавляли запоминающиеся детали. Какая запомнится вам?

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1961 - Pontiac Catalina 0 Источник: "Новая порода кошек от Pontiac".

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1962 Pontiac Parisienne 0 Источник: "Наслаждайся вкусом жизни с Pontiac!

1963 Chevrolet Corvette Sting Ray 0 Источник: "Выглядит как спортивная машина, ощущается как спортивная машина, работает как спортивная машина - и все же почему это машина люкс-класса?"

1964 Mercury 0 Источник: "Mercury - надежность на дороге".

1964 Cadillac 0 Источник: "Cadillac едет даже слишком мягко для маленьких девочек".

1967 Ford Mustang 0 Источник: "Все за Mustang".

1970 Oldsmobile 4-4-2 W-30 0 Источник:

1970 Plymouth Road Runner 0 "Любимая птичка".

1972 Mercury Monterey 0 Источник: "Если бы он не ехал так гладко, его бы здесь не было".