Герой дня: мотоциклист из Санкт-Петербурга расчистил путь для «скорой»

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Машина скорой помощи с включенными спецсигналами попала в пробку, и некоторые автомобилисты очень неохотно уступали ей дорогу. На помощь подоспел бравый мотоциклист, он разогнал нерадивых водителей!
Авторский пост
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Как можно быть таким ящером, чтобы не уступить скорой, или пожарной?
Это же стыдно просто даже ехать рядом с такими у№бками