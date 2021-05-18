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Герой дня: мотоциклист из Санкт-Петербурга расчистил путь для «скорой»

Герой дня: мотоциклист из Санкт-Петербурга расчистил путь для «скорой» (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 09:37
Сообщество : Автомир
Метки: Скорая   авто   байкер   видео   мотоциклист   пробка   скорая помощь   спецсигнал   
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Машина скорой помощи с включенными спецсигналами попала в пробку, и некоторые автомобилисты очень неохотно уступали ей дорогу. На помощь подоспел бравый мотоциклист, он разогнал нерадивых водителей!

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Метки: Скорая   авто   байкер   видео   мотоциклист   пробка   скорая помощь   спецсигнал   
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3k
★Lucifer★ 38 минут назад
Красавец!!!

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6k
Артур Полчаса назад
Мне кажется, количество людей, уступающих скорой помощи очень характеризует страну ....
Как можно быть таким ящером, чтобы не уступить скорой, или пожарной?
Это же стыдно просто даже ехать рядом с такими у№бками
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4k
Александр Зотов 47 минут назад
Человек!
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8k
Lev Asriev 53 минуты назад
В некоторых странах, спецтранспорту освобождают средний ряд. На мой взгляд это реально эффективнее.
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