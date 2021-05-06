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Авария дня. Даже не думал уступать дорогу

Авария дня. Даже не думал уступать дорогу (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 мая 2021 10:57
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   камаз   не уступил   
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В Омске на перекрестке улиц 20-я Линия 33-летний водитель автомобиля Lada Granta не уступил дорогу КамАЗу, которым управлял 25-летний мужчина. После столкновения легковой автомобиль отбросило в стоящий Daewoo Matiz.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   камаз   не уступил   
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3  комментария
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26121991 2 часа назад
Чи обкуренный. Вагон времени было нажать на газ, и уйти от столкновения
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61k
Viktor Час назад
Сука, бампер КАМАЗу поцарапал!
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9k
Мафусаил Час назад
Даже не думал уступать дорогу...а вот это он зря....
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