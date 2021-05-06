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В Омске на перекрестке улиц 20-я Линия 33-летний водитель автомобиля Lada Granta не уступил дорогу КамАЗу, которым управлял 25-летний мужчина. После столкновения легковой автомобиль отбросило в стоящий Daewoo Matiz.
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