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В Санкт-Петербурге у «Жигулей» отлетело колесо

В Санкт-Петербурге у «Жигулей» отлетело колесо (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 12:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   колесо отвалилось   приколы   
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Старенькая «четверка» на ходу отбросила переднее левое колесо на стрелке Василевского острова. Водитель быстро отреагировал и убрал его с проезжей части.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   колесо отвалилось   приколы   
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15  комментариев
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13k
Объект реальности 2 часа назад
шаровые надо менят вовремя.
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klop 17 минут назад
У меня помню на классике полуось вышла
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Роман 48 минут назад
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3k
Сергей Час назад
Ш-монтажники раздолбаи ))
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alexis 2 часа назад
Странно, на классике обычно заднее левое откручивается.
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Сергей alexis Час назад
))
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АлексЮстасу alexis 58 минут назад
Значит у него впереди зад. Тогда всё правильно)))
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alexis Сергей Минуту назад
А вот и не смешно, сколько не затягивай- заднее левое открутится.
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