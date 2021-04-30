В Санкт-Петербурге у «Жигулей» отлетело колесо

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Старенькая «четверка» на ходу отбросила переднее левое колесо на стрелке Василевского острова. Водитель быстро отреагировал и убрал его с проезжей части.
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Метки: аварии авто авто аварии ваз видео дтп колесо отвалилось приколы
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