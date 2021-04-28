В Татарстане автомобилист избежал наезда на девочек

510
1
1
В Набережных Челнах водитель едва не сбил трех девочек, перебегавших дорогу на запрещенный сигнал светофора. Избегая столкновения автомоблилист наехал на бордюр.
Девочки, одна из которых была с велосипедом, побежали на красный свет. В результате ДТП дети не пострадали.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Сестра не уследила: в Коми пятилетний мальчик попал в больницу с серьезными травмами
- Авария дня. Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
- ДТП на глазах у росгвардейцев: во Владимирской области сбили мальчика
- Неудачная попытка перебежать дорогу на красный свет
- Слава Богу, всё обошлось: пьяный водитель сбил коляску с младенцем
Метки: аварии авто авто аварии видео дети дтп пешеходный переход
23
Понравилось23
Новости партнёров
И однозначно надо с родителей девочек взыскать за ремонт авто, если там что то пострадало