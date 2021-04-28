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В Татарстане автомобилист избежал наезда на девочек

В Татарстане автомобилист избежал наезда на девочек (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 12:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешеходный переход   
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В Набережных Челнах водитель едва не сбил трех девочек, перебегавших дорогу на запрещенный сигнал светофора. Избегая столкновения автомоблилист наехал на бордюр.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешеходный переход   
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8  комментариев
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61k
Viktor Час назад
Дети - чё с них возьмёшь, но рег тоже хорош, вот отсюда увидел их и начал вместо тормоза на сигнал давить!

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27k
Snork Snorkoff Viktor Час назад
Визг тормозов раздался практически одновременно с сигналом.
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247
fda 14 минут назад
Как то всё неоднозначно. Если машины стоят на зелёный свет, значит, должна быть тому причина. Пешеходы, тем более, дети, они такие. Увидели, что им позволяют закончить переход, но не видели машину рега. Скорость непонятна, как на таком расстоянии можно так долго тормозить. Или это на лысой резине.
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36k
dima423 48 минут назад
блин вот же тупыыые... видят же машину, и слышат, стопудово...но все равно ломятся вперед как лоси...чудом не сбили никого просто...
И однозначно надо с родителей девочек взыскать за ремонт авто, если там что то пострадало
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2k
ImNIK dima423 17 минут назад
Бабы... Хоть и мелкие, но уже бабы. На всех видео одно и то-же бабы ломятся, мужики отпрыгивают назад.
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13k
KOSTELLO Час назад
Резина у водилы - дерьмищще полнейшее
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