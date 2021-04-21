FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
Сообщество Аварии 4319 постов • 459 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Урок на всю жизнь: в Каменске-Уральском мальчик попал под машину

Урок на всю жизнь: в Каменске-Уральском мальчик попал под машину (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2021 12:00
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
759
1
1
На улице Белинского в Каменске-Уральском 9-летний ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину. К счастью, школьник в результате ДТП не получил серьезных травм.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−13
EE 3 часа назад
Мне показалось? Мужик с десятки вышел перекрестился. Школьник не получил тяжелых травм...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Психологическая поддержка 47 минут назад
Долетался )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
Nevad Black Час назад
да что же такое то? как можно так вести себя на дороге? прыгать и размахивать руками, как будто на лужайке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Димыч Nevad Black 7 минут назад
Дети, до определенного возраста, именно так себя ведут. Не периферического зрения. Бонус - отсутствие домашнего воспитания в плане ПДД.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей 2 часа назад
а "друзья" ссыканули и сбежали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SerGProS Алексей 51 минуту назад
Поправка - бывшие друзья
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Трудности удаленки, которую многие так ждали Трудности удаленки, которую многие так ждали В Крыму автомобилистка за рулем «Смарта» сбила пожилую женщину на пешеходном переходе В Крыму автомобилистка за рулем «Смарта» сбила пожилую женщину на пешеходном переходе Авария дня. В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе Авария дня. В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе Авария дня. Столкновение двух Subaru в Иркутске Авария дня. Столкновение двух Subaru в Иркутске В Красноярске маленькая девочка выбежала из подъезда и попала под машину В Красноярске маленькая девочка выбежала из подъезда и попала под машину Авария дня. Пьяный водитель сбил девушку в Санкт-Петербурге Авария дня. Пьяный водитель сбил девушку в Санкт-Петербурге
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1751120



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Что это еще за чурбачки?": мужчина удивился внутренней конструкции порога УАЗа
3
211
"Что это еще за чурбачки?": мужчина удивился внутренней конструкции порога УАЗа
Гифки
1
34
Гифки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Глобальная печка-8. Кто виноват и что делать?
2
52
Глобальная печка-8. Кто виноват и что делать?
Авария дня. Массовое столкновение грузовиков в Воронежской области
0
7
Авария дня. Массовое столкновение грузовиков в Воронежской области
Трудности удаленки, которую многие так ждали
Трудности удаленки, которую многие так ждали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#интересное#отдых#авто аварии#дтп#автомир#автомобили#собака
#Юмор#интересно#подборка#аварии#прикол#навальный#картинки#полиция#дети#путешествие
#история#факты#Россия#в мире#СССР#природа#кино#красота#новости#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться