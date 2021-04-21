Урок на всю жизнь: в Каменске-Уральском мальчик попал под машину

На улице Белинского в Каменске-Уральском 9-летний ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину. К счастью, школьник в результате ДТП не получил серьезных травм.

0 Источник: Ребенок выбежал из-за стоящей машины прямо под колеса ВАЗа. Водитель затормозил, но избежать наезда не удалось.