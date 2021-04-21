Урок на всю жизнь: в Каменске-Уральском мальчик попал под машину

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На улице Белинского в Каменске-Уральском 9-летний ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину. К счастью, школьник в результате ДТП не получил серьезных травм.
Ребенок выбежал из-за стоящей машины прямо под колеса ВАЗа. Водитель затормозил, но избежать наезда не удалось.
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