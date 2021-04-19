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«Давай на месте порешаем», — автомойщики угнали Mercedes и устроили ДТП

«Давай на месте порешаем», — автомойщики угнали Mercedes и устроили ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 12:24
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   угон автомобиля   
1882
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В Челябинске сотрудники автомойки взяли покататься клиентский Mercedes-Benz. Парень, который находился за рулем, запутался в управлении и совершил столкновение с другой машиной.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   угон автомобиля   
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23  комментария
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7k
Дмитрий Данилов 3 часа назад
Я тоже часто оставляю ключи от своего авто на Мойке.
Но в таком случае, Я бы оценил ущерб в стоиость автомобиля.
Зачем мне битый автомобиль, сколько времени и нервов надо потратить на его восстановление?
Прокатился, считай купил
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8k
Lev Asriev 20 минут назад
Это что должно быть в голове, чтобы , не умея водить, сесть за руль чужой дорогой машины?
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7k
trak Полчаса назад
Давали бы за это лет 10 по умолчанию думаю дураков бы поубавилось .
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1k
ProstoBoBka 50 минут назад
Я никогда не оставляю ключи на мойках! Ухожу в ТЦ и прошу позвонить за 10 минут до окончания мойки! Сам своей авто переставлю и дальше за покупками.
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6k
Игорь Час назад
просто - биомусор
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха Час назад
Хорошие буквы на номере... Мерседес друг подарил?
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
красавцы
вся тюряга ржать будет ...
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9k
Мафусаил 2 часа назад
Мля не твоё - не бери...год работать будут на мерин...
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1k
АлексЮстасу Мафусаил 48 минут назад
Год? Если только без выходных.
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
В Смоленске один обсос с начало в ноябре ушатал тачку. вроде форд а потом в марте бмв......причем оба владельца моек открещиваются от проблем мол мы не виноваты !
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9k
Алексей 2 часа назад
с пивком ,всё как положено
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12k
alexis 2 часа назад
За 300 новый мерин не купить, а кому нужен битый?
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1k
DarkOmen 2 часа назад
Быдло-отбросы!
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Два дебила - это сила. Скорее всего, парни - потомственные алкоголики. Отсюда и уровень их интеллекта.
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5k
JACKAL 2 часа назад
Два дебила - это сила))) А водила ещё походу там без трусов))), почему он не выходит?
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225
cheburashka JACKAL 2 часа назад
он занял позу для возмещения ущерба
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3k
Platinum 3 часа назад
К успеху шли
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Johnny

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