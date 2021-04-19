«Давай на месте порешаем», — автомойщики угнали Mercedes и устроили ДТП

Заведено уголовное дело по статье 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Известно, что один из задержанных ранее уже был судим, сейчас он находится в СИЗО. В отношении второго угонщика избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.