«Давай на месте порешаем», — автомойщики угнали Mercedes и устроили ДТП

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В Челябинске сотрудники автомойки взяли покататься клиентский Mercedes-Benz. Парень, который находился за рулем, запутался в управлении и совершил столкновение с другой машиной.
Одному 24 года, второму 26 лет. Работают атвомойщиками. Ущерб хозяйка иномарки оценила в 300 тысяч рублей.
Заведено уголовное дело по статье 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Известно, что один из задержанных ранее уже был судим, сейчас он находится в СИЗО. В отношении второго угонщика избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
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Но в таком случае, Я бы оценил ущерб в стоиость автомобиля.
Зачем мне битый автомобиль, сколько времени и нервов надо потратить на его восстановление?
Прокатился, считай купил