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Нетипичное ДТП в Санкт-Петербурге: водителю «Шкоды» не повезло

Нетипичное ДТП в Санкт-Петербурге: водителю «Шкоды» не повезло (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2021 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   
1258
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На проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге водитель ГАЗели снес дверь припаркованной «Шкоде» и травмировал ее владельца.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   
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17  комментариев
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3k
4ijik 3 часа назад
Невозможно остановить автомобиль, когда в метре передним возникает препятствие. Газелист еще среагировал, а так мог и размазать шкодовода. Вот КАК можно ломиться из машины не убедившись, что это безопасно??!
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121
parovoz 5 минут назад
Водитель ШКОДЫ садился в машину. Приоткрыл дверь правой рукой и прижался к машине когда увидел газелиста с аула.
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6k
Алексей 7 минут назад
Как это "Водителю шкоды не повезло"?
Ему-то как раз повезло, что вместе с пальцами не оторвало голову. А уж кому не повезло, так это водиле Газели. Геммороя огреб на ровном месте, счас пока оформят, пока на алкашку проверят, потом на группу разбора и т.п. Вот нахрена ему это было надо?
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
Нужно правой рукой открывать водительскую дверь и таких ситуаций не возникнет
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9k
Rihovich 42 минуты назад
То есть поведение водителя ВАЗа никого не смутило?
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7k
Alexandr Barhudarov Rihovich Полчаса назад
По тихому накатил обидчику и откатил типа не при делах ...
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13k
KOSTELLO 59 минут назад
Насколько я понял по видео, водитель Шкоды любитель окрывать двери не глядя в зеркала.
Вполне зауономерный урок, в таком случае.
Пусть радуется, что его в пюрешку не перетерли
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1k
Tony Час назад
музыка как будто специально смонтирована на фоне))) так четко припев начинается)
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327
liveevil 2 часа назад
Повезло шкодоводу. Еще немного и голова была бы котлетой.
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−31
EE 2 часа назад
Типичные питерские узбеки. Приехали из своих аулов, теперь бегают по маленькому Питеру головами стукаются).
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Вот правильный заголовок: "На проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге водитель Шкоды поцарапал ГАЗель дверью своего авто и лишил себя нескольких пальцев на руке."
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10k
Karelian 2 часа назад
А пальцы то кто подбирать будет?
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31k
Опаньки Karelian 2 часа назад
это ж Питер...
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7k
Миха Опаньки 50 минут назад
:D так вас послушать - так у нас в Питере пальцы и другие части тела прям в пакетах в магазинах лежать продаются))))
Отличный город, просто так совпадает почему-то про расчленёнку…)
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725
Hard.NET 2 часа назад
Зеркала - не, не слышал ....
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204
Hunde Beißer2 2 часа назад
Дожил до таких лет без мозгов,проживет и без пальца!
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5k
Алексей 2 часа назад
Это водителю газели не повезло, идиот на пути попался.
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Johnny

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