Нетипичное ДТП в Санкт-Петербурге: водителю «Шкоды» не повезло

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На проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге водитель ГАЗели снес дверь припаркованной «Шкоде» и травмировал ее владельца.
Как выяснилось, водитель «Шкоды» буксировал за собой фургон ВИС. Мужчине оторвало несколько пальцев на руке.
Присутствует ненормативная лексика!
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Ему-то как раз повезло, что вместе с пальцами не оторвало голову. А уж кому не повезло, так это водиле Газели. Геммороя огреб на ровном месте, счас пока оформят, пока на алкашку проверят, потом на группу разбора и т.п. Вот нахрена ему это было надо?
Вполне зауономерный урок, в таком случае.
Пусть радуется, что его в пюрешку не перетерли
Отличный город, просто так совпадает почему-то про расчленёнку…)