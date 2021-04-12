FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7716 постов • 716 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Приключения «верблюда» из Хабаровска в Северной столице

Приключения «верблюда» из Хабаровска в Северной столице (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2021 12:15
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автохам   быдло   видео   конфликт на дороге   разборки на дороге   
1048
1
1
В Санкт-Петербурге ввладелец автомобиля с регистратором не пропустил в свою полосу водителя на Honda Accord и очень разозлил его своим поступком.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автомир   автохам   быдло   видео   конфликт на дороге   разборки на дороге   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
кот базилий 2 часа назад
Опять чурбан, тока из Хабаровска.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Дмитрий 8 минут назад
весна, обострение это нормально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Час назад
Я твой мама ибаль, и папа ибаль, и ишак твой тоже ибаль!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горец Ю Frank Borman 55 минут назад
Ээээ!!!
Края видь!
Ишака не трожь!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
радик геннадиевич Час назад
да тут и не поймешь--кого быдлом называть

весеннее обострение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Мафусаил 2 часа назад
Не понимаю я , таких людей, ну не пропустили, конец света что ли? Подожди 2 секунды и поезжай себе дальше, накуй нервы трепать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
prostoVetal22 Мафусаил 2 часа назад
Корона давит на череп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Мафусаил prostoVetal22 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Alex 2 часа назад
У обезьян весеннее обострение походу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
7k
Bubba_Wash 2 часа назад
Регик сам х.й знает как передвигается по городу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Дмитрий 2 часа назад
Мудвин стандартный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
20k
Бонивур 2 часа назад
хз , регик тут тоже осел еще тот, правая полоса свободна, что ему стоило уйти туда, намеренно занял левую, видел и создал аварийную ситуацию, учитель млин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
1k
boom Бонивур 2 часа назад
заплутал - подожди пока никому мешать не будешь, и перестраивайся спокойно.
Но нет, в мире животных все вот как на видео
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Бонивур boom Час назад
я не говорю что нарушитель не осел, осел конечно, но и регик такой же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Бонивур prostoVetal22 Час назад
вы сколько лет за рулем? я 23 года, а как много вы по чужим городам ездите? я вот всю европу искатал, я по питеру ездил когда еще навигаторв никаких не было, а мне до питера 1000 км, в чужом городе ошибиться на раз, и если вы считаете что нарушитель должен был уходить влево, куда ему не надо, согласно правил пдд, то вы нифига далеко не уедете
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
boom Бонивур 23 минуты назад
Через 50 метров там ещё один светофор, на котором из правого ряда можно только поворачивать направо.
Если регу нужно было ехать и дальше прямо, чтобы уступить этому барану ему пришлось бы перестраиваться 2 раза. И не факт, что этот баран пустил бы его обратно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Бонивур boom 10 минут назад
там до этого поворота полгорода нужно проехать
и не факт что этому барану как раз не направо ,я когда по европе ездил для меня было откровение когда на магистралях перед вьездом на нее справа ,все кто едет в правом ряду перестраиваются левее, дают людям нормально встроится в поток, и все делается без разметки, регику не стоило никаких усилий поехать тупо даже прямо ,но он спецом взял левее, да он прав, так же как прав тот осел что спецом не пропустит в пробке выезд машины со второстепенной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Обезьянка сыграла в Понг, используя «силу мысли» и чип от компании Илона Маска (видео) Обезьянка сыграла в Понг, используя «силу мысли» и чип от компании Илона Маска (видео) На пенсионера с пистолетом! Дорожный конфликт со стрельбой из Иваново На пенсионера с пистолетом! Дорожный конфликт со стрельбой из Иваново Разборки студента на каршеринге и агрессора на Audi в "Культурной столице" Разборки студента на каршеринге и агрессора на Audi в "Культурной столице" Двухколесный междурядчик разбил зеркало машине и трусливо сбежал Двухколесный междурядчик разбил зеркало машине и трусливо сбежал Хоккеист из Красноярска ехал по встречной полосе и стал фигурантом скандала Хоккеист из Красноярска ехал по встречной полосе и стал фигурантом скандала Суровый маршрутчик: в Астрахани накажут мужчину, который избил молодого водителя Суровый маршрутчик: в Астрахани накажут мужчину, который избил молодого водителя
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1747680



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Основательница движения Black Lives Matter прикупила дом в "белом" районе
1
123
Основательница движения Black Lives Matter прикупила дом в "белом" районе
Сделано людьми для людей
0
26
Сделано людьми для людей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Лещ на мормышку в конце сезона. Последний лёд 2021
0
4
Лещ на мормышку в конце сезона. Последний лёд 2021
Самые дикие истории об угонах интересных и редких автомобилей
0
2
Самые дикие истории об угонах интересных и редких автомобилей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#картинки#прикол#приколы#в мире#кино#смешно#интересное#красиво
#интересно#СССР#факты#комментарии#фотографии#сша#космос#прикольные#дети#позитив
#фото#Россия#люди#животные#Фотографии.#подборка#отдых#природа#забавно#смешные картинки

На что жалуетесь?

Вернуться