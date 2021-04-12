Приключения «верблюда» из Хабаровска в Северной столице

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В Санкт-Петербурге ввладелец автомобиля с регистратором не пропустил в свою полосу водителя на Honda Accord и очень разозлил его своим поступком.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Края видь!
Ишака не трожь!!!!
весеннее обострение.
Но нет, в мире животных все вот как на видео
Если регу нужно было ехать и дальше прямо, чтобы уступить этому барану ему пришлось бы перестраиваться 2 раза. И не факт, что этот баран пустил бы его обратно