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Сибиряк пытался "как в кино" уйти от погони, но ему прострелили колеса

Сибиряк пытался "как в кино" уйти от погони, но ему прострелили колеса (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2021 14:20
Сообщество : Автомир
Метки: Ачинск   Погоня   водитель   дпс   колесо   курьез   стрельба   
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В Красноярском крае обнаружен самый наивный водитель.

Источник:

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Метки: Ачинск   Погоня   водитель   дпс   колесо   курьез   стрельба   
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13k
Booka1a Час назад
фигасе, снайпер, всего с двух выстрелов!
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560
VSh Полчаса назад
Ну это читерство. В фильмах полицейские не попадают в колёса главному герою. Либо чувачок не прокачал таланты уклонение/парирование.
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12k
Serg2001 Полчаса назад
Музыка как бы намекает - вот кто были первыми в ДПС!... )
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4k
schmubu 59 минут назад
у меня вот другой вопрос.
на 1:15 отчётливо видно встречную машину, которая даже не пытается остановиться, так что гайцу приходится вправо брать.
навстречу едут два машины с люстрами, по встречке, а тот прёт, как ни в чём не бывало? они там 2,718банутые, или это так принято?
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33k
AGM Час назад
Это в каких фильмах такое показывают?
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4k
x3matic AGM 38 минут назад
Про Луи де Фюнеса.Фантомас разбушевался.
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