Сибиряк пытался "как в кино" уйти от погони, но ему прострелили колеса

В ночь на 7 апреля нетрезвый житель Ачинска проскочил на красный свет и привлек внимание автоинспекторов. Началась погоня. Водитель "Тойоты" всячески пытался "сбросить хвост", но мастерства ему явно недоставало. Он несколько раз проигнорировал требования остановиться, и сотрудникам ДПС ничего не оставалось, как применить табельное оружие.





Силовой метод сработал - с простреленным колесом далеко не уедешь. И уже в находясь служебном автомобиле, лихач задал замечательный по своей наивности вопрос: «Почему показывают в фильмах, что можно убежать от ГИБДД?»