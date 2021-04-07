Сибиряк пытался "как в кино" уйти от погони, но ему прострелили колеса

В Красноярском крае обнаружен самый наивный водитель.
В ночь на 7 апреля нетрезвый житель Ачинска проскочил на красный свет и привлек внимание автоинспекторов. Началась погоня. Водитель "Тойоты" всячески пытался "сбросить хвост", но мастерства ему явно недоставало. Он несколько раз проигнорировал требования остановиться, и сотрудникам ДПС ничего не оставалось, как применить табельное оружие.
Силовой метод сработал - с простреленным колесом далеко не уедешь. И уже в находясь служебном автомобиле, лихач задал замечательный по своей наивности вопрос: «Почему показывают в фильмах, что можно убежать от ГИБДД?»
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Оказалось, что 37-летний любитель боевиков с погонями был лишен прав еще в 2018 году. И срок повторности еще не истек. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. А пока у него есть возможность отдохнуть 10 дней в изоляторе, которые наверняка вернут его в реальную жизнь.
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на 1:15 отчётливо видно встречную машину, которая даже не пытается остановиться, так что гайцу приходится вправо брать.
навстречу едут два машины с люстрами, по встречке, а тот прёт, как ни в чём не бывало? они там 2,718банутые, или это так принято?