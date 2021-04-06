На Ленинградской-Благовещенской черная иномарка перестроилась и набрала скорость перед самой зеброй. В тот момент на переходе уже стояла целая семья: мужчина, женщина и двое детей. Вологжан пропускал другой автомобиль и отец ускорился, чтобы побыстрее освободить проезжую часть. Женщина с ребенком успела заметить несущееся авто и остановиться. А мужчина, в последний момент увидев, что сейчас его собьют, постарался отпрыгнуть, уводя от столкновения дочь. Он ударился рукой о капот и только в этот момент водитель затормозил. После этого между мужчиной-пешеходом и водителем завязался конфликт. Отец буквально забрался в салон и, стал вытаскивать водителя. как сообщают очевидцы отец и в машине надавал водителю лещей, бил его по лицу кулаком.

Вскоре к месту происшествия прибыл полицейский. нарушителю выписали штраф размером 1500 руб.

Однако нашлись и те, кто защищал водителя. Говорили, что нельзя было распускать руки.