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В Вологде произошел дорожный инцидент, который буквально чудом окончился благополучно. Автолюбитель чуть не сбил всю семью. Вот как описывают его на местном паблике "ВОП — о жизни Вологды".
На Ленинградской-Благовещенской черная иномарка перестроилась и набрала скорость перед самой зеброй. В тот момент на переходе уже стояла целая семья: мужчина, женщина и двое детей. Вологжан пропускал другой автомобиль и отец ускорился, чтобы побыстрее освободить проезжую часть. Женщина с ребенком успела заметить несущееся авто и остановиться. А мужчина, в последний момент увидев, что сейчас его собьют, постарался отпрыгнуть, уводя от столкновения дочь. Он ударился рукой о капот и только в этот момент водитель затормозил. После этого между мужчиной-пешеходом и водителем завязался конфликт. Отец буквально забрался в салон и, стал вытаскивать водителя. как сообщают очевидцы отец и в машине надавал водителю лещей, бил его по лицу кулаком.
Вскоре к месту происшествия прибыл полицейский. нарушителю выписали штраф размером 1500 руб.
Однако нашлись и те, кто защищал водителя. Говорили, что нельзя было распускать руки.
Вскоре к месту происшествия прибыл полицейский. нарушителю выписали штраф размером 1500 руб.
Однако нашлись и те, кто защищал водителя. Говорили, что нельзя было распускать руки.
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Метки: автомобили дорога дтп
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Ой! Эти очевидцы вам расскажут... На видео чётко видно, что сбитый пешеход просто решил поправить водителю ремень безопасности.
Кстати такие вот ещё как этот мудак-водитель ещё как правило и начинают права качать. Что типа пешик сам виноват, должен был убедиться и т.д. Так что леща мог получить заслуженно ещё и за то что гавкал в ответ вместо того чтоб покаянно помалкивать.
Чем до это рекламы.
Особенно дебилов в наушниках и капюшонах.
Потому что забыли, что по ПДД:
1.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
ему мешать. А отцу семейства на тот момент не позавидуешь, на его глазах чуть ребёнка не убили, так что ему кровь в голову ударила, хорошо он его там же в машине ремнём безопасности не придушил