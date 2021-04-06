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Отец избил водителя, который чуть не сбил его с ребенком на пешеходном переходе

Отец избил водителя, который чуть не сбил его с ребенком на пешеходном переходе (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2021 07:49
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: автомобили   дорога   дтп   
626
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1
В Вологде произошел дорожный инцидент, который буквально чудом окончился благополучно. Автолюбитель чуть не сбил всю семью. Вот как описывают его на местном паблике "ВОП — о жизни Вологды".

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Метки: автомобили   дорога   дтп   
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12k
Колька Валеркин сын Час назад
С одной стороны отец прав, но с другой щас водятел кинет обиду, снимет побои и мужику это выльется в большие проблемы.
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12k
Dmitry Obuhov 37 секунд назад
Порой одно маленькое прикосновение лучше тысячи слов!
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3k
KL11 Минуту назад
Может быть водятел теперь будет всех пропускать на пешеходном и кого-то не убьет. Так что "лещей" ему надо было.
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2k
lekha-fil 2 минуты назад
Не видно избиения. Автор не звезди.
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−40
EE 9 минут назад
Ох не знаю что бы со мной было при такой ситуации, боюсь не только рожа там и машина бы целой не осталась.
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769
Довер Иванович 11 минут назад
Сам бы под статью не попал. Меня газель сбила один раз почти на тротуаре ехал четвертым рядом, так вот я ему навалял так что сам испугался что самого посадят.
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2k
kuchipachi 13 минут назад
как обычно - громкий заголовок, а по факту... никакого избиения и в помине нету. я не вижу ударов кулаком в лицо. боле словесная перепалка и попытка за шкирку вытащить водителя из машины! избиение... ни одного удара в лица на видео нет и в помине...
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60k
Viktor Полчаса назад
Водила канешн дебил (не понять мне его манёвра), но и папаша должен жалом поводить в стороны - вдруг летит такой же, который не остановится! Теперь за драку, я понимаю, кровь взыграла, нервы и т.п., но и тут палка о двух концах - можно ответку получить (если бы мне кто по морде заехал - зарыл бы там прямо в асфальте, независимо от того виноват ли я или нет), или на уголовку нарваться. Как-то так.
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3k
KL11 Viktor 4 секунды назад
Папаша конечно должен был жалом поводить в стороны- вдруг летит такой же, но и Водила канешн дебил (не понять мне его манёвра.
Как мой вариант?
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27k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Ничего не имею против того что набуцкал водятла. Но... посмотрите что этот дебил делает. Не глядя, бросает испуганного ребенка на дороге и идёт разбираться и выковыривать водилу. ИМХО здесь мудаки оба и папашке стоило влепить штраф за оставление в опасности..
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623
Злодей Snork Snorkoff Полчаса назад
Мало навалял мудаку. Прям испуганного ребёнка. Ничего с ребёнком не случится.
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36k
dima423 44 минуты назад
по моему за дело... да и не избил он его, так слегка поучил) мудаку-водиле на пользу по любому будет
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12k
KOSTELLO 46 минут назад
Все правильно пашаня сделал.
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27k
Игорь 47 минут назад
как сообщают очевидцы отец и в машине надавал водителю лещей, бил его по лицу кулаком.
=======
Ой! Эти очевидцы вам расскажут... На видео чётко видно, что сбитый пешеход просто решил поправить водителю ремень безопасности.


Кстати такие вот ещё как этот мудак-водитель ещё как правило и начинают права качать. Что типа пешик сам виноват, должен был убедиться и т.д. Так что леща мог получить заслуженно ещё и за то что гавкал в ответ вместо того чтоб покаянно помалкивать.
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11k
albedo 48 минут назад
На мой взгляд, от "рекламы", что пешеход на зебре всегда прав погибло больше народу.
Чем до это рекламы.
Особенно дебилов в наушниках и капюшонах.
Потому что забыли, что по ПДД:
1.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
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11k
albedo Полчаса назад
Похоже, два минусящих дебила открыли для себя новое в ПДД
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9k
Schandmaul Час назад
1500 это штраф? вы серьёзно? это одно из самых серьёзных нарушений, на мой взгляд. Переход просматривался на сто процентов, водятел просто решил, что он тут царь и нех тут всяким кеглям
ему мешать. А отцу семейства на тот момент не позавидуешь, на его глазах чуть ребёнка не убили, так что ему кровь в голову ударила, хорошо он его там же в машине ремнём безопасности не придушил
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