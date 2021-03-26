Доигрался в «шашки» на МКАД

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Водитель автомобиля Ford Focus, играя в «шашки» на МКАД, при перестроении в левую полосу столкнулся с кроссовером, вытолкнув его на разделительный барьер.
Авторский пост
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НО вот мозги уже забрали, дай бог не на всегда
Кроссовер полз в свободном левом ряду медленнее рега, но как его начали обгонять тут же ускорился +20 и блокировал торопыжку...
Обоих не жалко.
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Жаль людей, которые потом в пробке стоять из-за дебилов будут.
ЗЫ: не оправдываю недоводителя на Форде, ситуация была вполне прогнозируемая, а перестроение через 2 ряда за раз - это вообще крайняя степень идиотизма.
з.ы. но главное, что ты понял из моего комментария , кто тебя родил
ПДД 9.4
Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота, а грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т - только для поворота налево или разворота. Выезд на левую полосу дорог с односторонним движением для остановки и стоянки осуществляется в соответствии с пунктом 12.1 Правил.
Я не вижу интенсивного движения. полосы свободны для передвижения. Впереди нет мест для поворотов или разворотов.