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Доигрался в «шашки» на МКАД

Доигрался в «шашки» на МКАД (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 11:11
Сообщество : Аварии
Метки: ford   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мкад   шашечник   
915
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Водитель автомобиля Ford Focus, играя в «шашки» на МКАД, при перестроении в левую полосу столкнулся с кроссовером, вытолкнув его на разделительный барьер.

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Метки: ford   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мкад   шашечник   
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18  комментариев
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322
Алексей Час назад
Какой-то неправильный шашечник, ибо поворотники включает.
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Инквизитор РФ 16 минут назад
Это не шашки. Мне кажется он хотел поучить леворядника ехать быстрее.
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1k
Pavel 20 минут назад
[мат]!
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1k
Vychek 50 минут назад
права то у него не заберут
НО вот мозги уже забрали, дай бог не на всегда
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4k
fin4all 56 минут назад
Да не, не шашечник. Решил обогнать еле ползущую перед ним машину. Выбрал неудачный момент, да еще и отвлек/помешал белый седан. А машина в левом ряду ускорилась, что промумил обгоняющий.
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2k
ЛунныйКотэ fin4all 19 минут назад
короч белый и пушистый молодчага, обычный парень ставший жертвой обстоятельств. Каждое перестроение это маневр, и при каждом перестроении убедится надо в безопастности этого маневра.
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19k
Очевидное-Невероятное Час назад
Классические торопыга и тошнотик.
Кроссовер полз в свободном левом ряду медленнее рега, но как его начали обгонять тут же ускорился +20 и блокировал торопыжку...
Обоих не жалко.
----
Жаль людей, которые потом в пробке стоять из-за дебилов будут.
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3k
VL Очевидное-Невероятное 51 минуту назад
Т.е. тошнот по-вашему у правила нарушил? Какие?
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1k
ddp VL 8 минут назад
Ну что Вы, это же долг каждого ответственного водителя: выехать в левый ряд и не торопиться! И пусть весь мир подождёт.
ЗЫ: не оправдываю недоводителя на Форде, ситуация была вполне прогнозируемая, а перестроение через 2 ряда за раз - это вообще крайняя степень идиотизма.
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8k
Шурум-бурум Час назад
какой-то очередной сын б@яди
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8k
Шурум-бурум Vazari 55 минут назад
я ничего и никому не доказываю на фишках, особенно тем мудакам, которые не понимают, что в автомобиле могла ехать женщина с детьми или пожилой человек, или мог быть новичок за рулем и они могли погибнуть!!!
з.ы. но главное, что ты понял из моего комментария , кто тебя родил
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23k
Vazari Шурум-бурум 52 минуты назад
Еще одно подтверждение уровня твоего интеллекта. Быдло-чепуха, гадящая в комментах.
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3k
VL Шурум-бурум 50 минут назад
да нихера он не понял.
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195
Olga Ryashina Vazari 38 минут назад
Обычно этим "дети гор" грешат. Чуть что-сразу мать оскорбить.
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10k
Олегbl4 Шурум-бурум Полчаса назад
Ну, вообще-то и там тоже ехал дебил.
ПДД 9.4
Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота, а грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т - только для поворота налево или разворота. Выезд на левую полосу дорог с односторонним движением для остановки и стоянки осуществляется в соответствии с пунктом 12.1 Правил.

Я не вижу интенсивного движения. полосы свободны для передвижения. Впереди нет мест для поворотов или разворотов.
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