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ДТП в Москве, не поддающееся логике

ДТП в Москве, не поддающееся логике (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 13:35
Сообщество : Аварии
Метки: renault   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
878
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На Перовской улице в Москве водитель автомобиля Renault Sandero поворачивал налево и столкнулся со встречной легковушкой.

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Метки: renault   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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9  комментариев
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12k
Serg2001 2 часа назад
С такими мозгами не то что ездить... С такими и ходить то опасно.
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x3matic 13 минут назад
Прям как в Дагестане.На вопрос виновнику-как так то?Он-А ты что не видел что я еду!?
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3k
GelmuT_nec Час назад
Он услышал "сейчас поверните налево" и повернул.
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
Ну он же поворотник включил-) все должны были пропустить-) Шутка
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41k
Нанук Паналык Денис Колосов Час назад
Это правило только для джипов!
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1k
ProstoBoBka Нанук Паналык 45 минут назад
"Я же поворотник включил/включила", "меня же видно" сейчас у многих! Не зависит от класса автомобиля.
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10k
Хью́берт 2 часа назад
Оба на красный.
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nobody® Хью́берт 2 часа назад
Виновник ещё до жёлтого проехал светофор и двинул в поворот
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Александр Хью́берт 2 часа назад
Когда проезжал светофор, был зелёный, когда поворачивал стал жёлтый. Когда столкнулся, стал красный
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