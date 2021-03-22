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На Перовской улице в Москве водитель автомобиля Renault Sandero поворачивал налево и столкнулся со встречной легковушкой.
Авторский пост
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Метки: renault аварии авто авто аварии видео дтп не уступил
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