В Твери автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил девушку

17 марта, на проспекте Ленина в Твери 37-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Kalina при развороте не уступила дорогу и совершила столкновение с Volkswagen Polo, который двигался во встречном направлении. После удара Volkswagen вылетел на тротуар, где сбил пешехода, а затем врезался в стену здания.

0 Источник: У 16-летней девушки-пешехода диагностировали ушибы и ссадины, после оказания медпомощи она была отпущена.