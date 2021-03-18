В Твери автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил девушку

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17 марта, на проспекте Ленина в Твери 37-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Kalina при развороте не уступила дорогу и совершила столкновение с Volkswagen Polo, который двигался во встречном направлении. После удара Volkswagen вылетел на тротуар, где сбил пешехода, а затем врезался в стену здания.
У 16-летней девушки-пешехода диагностировали ушибы и ссадины, после оказания медпомощи она была отпущена.
На месте ДТП автоинспекторы выявили у виновницы аварии признаки алкогольного опьянения. Однако позже информация дополнилась: у водителя Лады состояние опьянения установлено не было.
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