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В Твери автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил девушку

В Твери автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил девушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2021 11:11
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   не уступил   пешехода сбили   
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17 марта, на проспекте Ленина в Твери 37-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Kalina при развороте не уступила дорогу и совершила столкновение с Volkswagen Polo, который двигался во встречном направлении. После удара Volkswagen вылетел на тротуар, где сбил пешехода, а затем врезался в стену здания.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   не уступил   пешехода сбили   
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1  комментарий
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Леший 13 минут назад
зашибись разворот: из-за двух машин ничего не видно, но уверенно заходит поперёк движения....
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Johnny

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