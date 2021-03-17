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Один пропускает, второй едет не глядя

Один пропускает, второй едет не глядя (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: nissan   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
391
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На перекрестке улиц Генерала Лебедя и Хрусталева в Севастополе водитель Nissan Juke при повороте налево с второстепенной дороги столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz.

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Метки: nissan   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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36k
dima423 3 часа назад
Очень часто ДТП изза пропускальщиков происходят... иногда лучше не пропускать, подождут минутку пока свободно не станет, не переломятся)
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48k
alertol Час назад
Владельца ниссана на перездачу сразу. Пусть вспомнит ПДД

(В данном случае мерс был бы прав даже если бы на месте ниссана были менты с включенными мигалками)
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124
Нобол Вивифайн Час назад
В возникшей аварийной ситуации : "крути руль влево-бей встречку"
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21k
Юрьевич 3 часа назад
Чтоб на мерсе притормозить и пропустить какой-то нисан, да ещё жук! Да вы чё? Нахрена тогда белый мес покупать?
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34k
kalinser Юрьевич 2 часа назад
Во-первых:в ПДД не понятия "мог бы пропустить"!
Во-вторых:Жук стоит как полдюжины таких белых Мерседесов!
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48k
alertol kalinser Час назад
Более того в ПДД есть понятие "убедиться в безопасности манёвра", будь ты хоть на машине с мигалкой (пожарка, менты, скорая, итд)
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34k
kalinser alertol Час назад
Отдельные индивидуумы,уверены,что знак "Уступи дорогу" на них не распространяется!!!
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13k
Габит Калыков 3 часа назад
А Жучок-то крепкий.
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39k
Элек Мек 3 часа назад
Просто пи..
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1k
Иван Элек Мек 3 часа назад
. . . зда!!!
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