Один пропускает, второй едет не глядя

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На перекрестке улиц Генерала Лебедя и Хрусталева в Севастополе водитель Nissan Juke при повороте налево с второстепенной дороги столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz.
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Метки: nissan аварии авто авто аварии видео дтп не уступил
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(В данном случае мерс был бы прав даже если бы на месте ниссана были менты с включенными мигалками)
Во-вторых:Жук стоит как полдюжины таких белых Мерседесов!