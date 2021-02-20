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Обиженный водитель «Соляриса» подставил свой зад под удар

Обиженный водитель «Соляриса» подставил свой зад под удар (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 12:37
Сообщество : Аварии
Метки: hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   учитель на дороге   
944
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В Новой Мосткве мужчина за рулем автомобиля Hyundai Solaris очень обиделся, что ему не позволил перестроиться в соседний ряд водитель Mitsubishi Pajero Sport. Он догнал обидчика и решил его проучить, но тормозить перед внедорожником - очень плохая идея...

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Метки: hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   учитель на дороге   
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Gungrena Час назад
А попадет обоим. Первому за опасную езду,создание аварийной ситуации а второму что не держал дистанцию.
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1k
ProstoBoBka Gungrena Час назад
Раньше могли впоять водителю митсубиси "несоблюдение дистанции". Регистратор в авто есть 2.7 ПДД "резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия", на видео видно перед хендей никого нет и причина для резкого торможения отсутсвует! Опасное вождение + выезд на встречку!
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9k
Mille 5 минут назад
Против Спорта решил пойти )))))??? Уверен у спорта - минимум повреждений, я на таком откатал 6 лет.
А у хундая пол жопы приваривать, права за сплошную, и в ДТП виноват по суду будет он!
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85
Племянник Путина 16 минут назад
так на солярисе же... круче них только те кто на киарио
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2k
твёрдый троечник 19 минут назад
2минуты 15 секунд можно поссать и покурить успеть
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12k
Сергей Полчаса назад
Жалко записи разговора нет, но стопроцентно хундаевод воспросил:"ну и чего ты наделал?"
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35k
dima423 41 минуту назад
ваще красота!) этот дебил на солярисе заработал себе лишение прав, и оплату ремонта себе и тому кто в него вьехал...
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9k
Karelian 43 минуты назад
Странное решение: сраным солярисом лезть под пейджер, а потом еще и оттормаживать.
Слабоумие и отвага.
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3k
livaneth Час назад
Обгон через двойную сплошную. На лишение мужик себе наработал.
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7k
bum-bum Час назад
по хлебалу то настучал хоть?
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365k
Алексей 2 часа назад
как красиво габариты в стороны от удивления разошлись
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13k
Ligov 2 часа назад
Не совсем понятно что между ними произошло на 02.19...
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1k
Alexander Ligov Полчаса назад
А что тут непонятного. Хитрожоп на Солярисе решил, что стоят только лохи и с полосы "только налево" решил вклиниться в полосу "прямо" (причем без поворотников), его рег. не пустил...
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14k
Игорь Хомченко 2 часа назад
Искупайте регика в овациях.
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1k
Сергей 2 часа назад
Ему можно дать звание "Дебил новой Москвы" и на лоб медаль приклеить.
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137
Палыч Сергей Час назад
Лучше саморезом прикрутить.
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3k
Ильдар Суюндиков Палыч 48 минут назад
с размаху кувалдой!
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6k
Lev Asriev 2 часа назад
"В Новой Мосткве"
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5k
кот базилий Lev Asriev 2 часа назад
Енто чтоб понятней было
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6k
Lev Asriev кот базилий Час назад
Аааа, ну теперь понятно.
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38k
Элек Мек 2 часа назад
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