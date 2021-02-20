Обиженный водитель «Соляриса» подставил свой зад под удар

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В Новой Мосткве мужчина за рулем автомобиля Hyundai Solaris очень обиделся, что ему не позволил перестроиться в соседний ряд водитель Mitsubishi Pajero Sport. Он догнал обидчика и решил его проучить, но тормозить перед внедорожником - очень плохая идея...
Дмитрий Ёлкин сообщает: "На светофоре Солярис пытался залезть в мою полосу из полосы (только налево) без поворотника, я не пустил соответственно и ушел от столкновения. Далее он обогнал меня по встречке через 2 сплошные (обиделся) и после пары притормаживаний, на 3-ий раз резко остановился. Я не успел среагировать и въехал ему."
Авторский пост
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А у хундая пол жопы приваривать, права за сплошную, и в ДТП виноват по суду будет он!
Слабоумие и отвага.