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Попытка развернуться с правого ряда закончилась ДТП

Попытка развернуться с правого ряда закончилась ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 13:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   
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На Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге водитель белого универсала ехал по полосе для общественного транспорта и решил перестроиться сразу в левый ряд для разворота.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   
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Ligov Час назад
Полное отсутствие разума...
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441
Алексей Ключко 12 минут назад
меня так узбек снес, с правого ряда, да в разрыв разделительного бордюра, где вообще разворота нет.. Правда я на мотоцикле был, ручки поломались
Хорошо не быстро шел..
Для всех разворунов с правого ряда в аду должен быть тоже отдельны котел, ну, можно к [мат].
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