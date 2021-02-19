Попытка развернуться с правого ряда закончилась ДТП

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На Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге водитель белого универсала ехал по полосе для общественного транспорта и решил перестроиться сразу в левый ряд для разворота.
Александр Салкуцан пишет: "На Пулковском шоссе я решил пропустить машину ю, так как ехал он по автобусной полосе, лучше бы я этого не делал. Он поехал с правого ряда сразу в левый а на разворот."
Авторский пост
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Для всех разворунов с правого ряда в аду должен быть тоже отдельны котел, ну, можно к [мат].