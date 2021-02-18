"Сколько бы стоили автомобили в России: без налогов, акцизов, пошлин и сборов".

Кто бы что ни говорил, а автомобили в нашей стране стоят действительно дорого. При этом мало кто задумывается, что же больше всего влияет на окончательную цену и в чем именно тут подвох.
А на самом деле, все довольно просто. Все дело во всевозможных налогах, акцизах и пошлинах, которыми облагается автомобиль, и их сумма порой может превосходить стоимость самого автомобиля.
А на самом деле, все довольно просто. Все дело во всевозможных налогах, акцизах и пошлинах, которыми облагается автомобиль, и их сумма порой может превосходить стоимость самого автомобиля.
После того как я об этом задумался, решил взять калькулятор и выяснить, сколько бы стоили автомобили в России, если вычесть все вышеназванные платежи. И давайте вместе посмотрим, что же в итоге получилось.
Для примера взял несколько интересных и горячо любимых россиянами марок и моделей авто.
1. Таможенная пошлина
На ввоз нового автомобиля таможенная пошлина для юридических лиц составляет 15%. Это первая, и довольно весомая статья расходов, влияющая на окончательную авто.
2. Акцизный сбор
Величина акцизного сбора напрямую зависит от количества лошадиных сил. На маломощные авто до 150 л.ставка вполне безобидная, всего 49 рублей за каждую лошадку. Однако чем больше табун, тем больше придется заплатить.
Мощность автомобиля 151-200 л.с - ставка 472 руб.
Мощность автомобиля 201-300 л.с - ставка 773 руб.
Мощность автомобиля 301-400 л.с - ставка 1337 руб.
3. Налог на добавочную стоимость (НДС)
Тут все понятно. На новые автомобили налог стандартный и составляет 20% от стоимости авто.
4. Утилизационный сбор
Не совсем понятно, куда именно идут деньги с утилизационного сбора, поскольку в нашей стране в утиль автомобили идут ну очень редко. Даже после серьезных ДТП машины разбирают и продают на запчасти, а уж не битые и вовсе, бегают по дорогам десятки лет.
Ставка сбора состоит из двух частей. Базовая ставка составляет 20 000 рублей. Далее идет коэффициент умножения, в зависимости от объема двигателя (от 1.6 до 9.8)
Ну а теперь самое время применить все вышесказанное на реальные автомобили.
Для примера взял несколько интересных и горячо любимых россиянами марок и моделей авто.
1. Таможенная пошлина
На ввоз нового автомобиля таможенная пошлина для юридических лиц составляет 15%. Это первая, и довольно весомая статья расходов, влияющая на окончательную авто.
2. Акцизный сбор
Величина акцизного сбора напрямую зависит от количества лошадиных сил. На маломощные авто до 150 л.ставка вполне безобидная, всего 49 рублей за каждую лошадку. Однако чем больше табун, тем больше придется заплатить.
Мощность автомобиля 151-200 л.с - ставка 472 руб.
Мощность автомобиля 201-300 л.с - ставка 773 руб.
Мощность автомобиля 301-400 л.с - ставка 1337 руб.
3. Налог на добавочную стоимость (НДС)
Тут все понятно. На новые автомобили налог стандартный и составляет 20% от стоимости авто.
4. Утилизационный сбор
Не совсем понятно, куда именно идут деньги с утилизационного сбора, поскольку в нашей стране в утиль автомобили идут ну очень редко. Даже после серьезных ДТП машины разбирают и продают на запчасти, а уж не битые и вовсе, бегают по дорогам десятки лет.
Ставка сбора состоит из двух частей. Базовая ставка составляет 20 000 рублей. Далее идет коэффициент умножения, в зависимости от объема двигателя (от 1.6 до 9.8)
Ну а теперь самое время применить все вышесказанное на реальные автомобили.
Тойота Камри 2020 г.в Объем мотора - 2,5 литра. Мощность -181л.с.
Средняя цена без скидок в России на начало 2021 года составляет 2 500 000.
Согласитесь, шикарный автомобиль. Кто бы из нас ни хотел иметь такую машину. Вот только стоимость для большинства из нас запредельная и явно не по карману.
Но давайте вычтем из этой цены все налоги, пошлины и сборы. Что же у нас получается. Для простоты расчётов и восприятия округлю все суммы в меньшую сторону.
Пошлина - 300 000 рублей
Акциз - 85 000 рублей
НДС - 590 000 рублей
Утилизационный сбор - 126 000 рублей.
Итого: 1 101 000 рублей
Если вычесть эту цифру, то получается, что реальная стоимость автомобиля составляет всего 1,4 миллиона рублей. И это уже с учетом наценки автосалона. Как вам такой поворот?
Согласитесь, шикарный автомобиль. Кто бы из нас ни хотел иметь такую машину. Вот только стоимость для большинства из нас запредельная и явно не по карману.
Но давайте вычтем из этой цены все налоги, пошлины и сборы. Что же у нас получается. Для простоты расчётов и восприятия округлю все суммы в меньшую сторону.
Пошлина - 300 000 рублей
Акциз - 85 000 рублей
НДС - 590 000 рублей
Утилизационный сбор - 126 000 рублей.
Итого: 1 101 000 рублей
Если вычесть эту цифру, то получается, что реальная стоимость автомобиля составляет всего 1,4 миллиона рублей. И это уже с учетом наценки автосалона. Как вам такой поворот?
×
Тойота Рав 4 Год выпуска - 2020. Объем мотора - 2,5 литра. Мощность -199 л.с.
Еще один автомобиль мечта. Характеристики у него практически идентичные Камри, поэтому и цифры получатся примерно одинаковые.
При средней цене в столичных автосалонах в 2 700 000 рублей, почти половину переплата за налоги, акцизы и пошлины.
Купили бы себе такого красавца, если бы он стоил вдвое дешевле?
При средней цене в столичных автосалонах в 2 700 000 рублей, почти половину переплата за налоги, акцизы и пошлины.
Купили бы себе такого красавца, если бы он стоил вдвое дешевле?
Хендай Солярис Год выпуска - 2020. Объем мотора - 1,6 литра. Мощность -123 л.с.
А вот мы и добрались до одной из самых популярных в стране моделей, народный любимчик Хендай Солярис.
Судя по известному автомобильному сайту объявлений, купить его сегодня можно примерно за 1 миллион рублей.
Я, правда, таких цен не встречал, но, допустим, что они все-таки есть.
А сколько же из этой суммы приходится переплачивать?
Пошлина - 150 000 рублей
Акциз - 6 000 рублей
НДС - 231 000 рублей
Утилизационный сбор - 84 000 рублей.
ИТОГО: 471 000 рублей
Другими словами, реальная стоимость Соляриса составляет порядка 530 тысяч. Хоть я и не люблю пузотерки, но за такие деньги взял бы сразу две.
Думаю, тему я раскрыл полностью, и смог донести свою мысль. Если кому-то интересно, можете поупражняться на других автомобилях. В сети есть онлайн-калькуляторы, которые помогут вам самим все посчитать и убедиться.
Как всегда, интересно услышать ваше мнение по всему вышесказанному. Может, мне одному кажется, что переплачивать двойную цену за автомобиль в виде налогов и сборов это слегка перебор?
Судя по известному автомобильному сайту объявлений, купить его сегодня можно примерно за 1 миллион рублей.
Я, правда, таких цен не встречал, но, допустим, что они все-таки есть.
А сколько же из этой суммы приходится переплачивать?
Пошлина - 150 000 рублей
Акциз - 6 000 рублей
НДС - 231 000 рублей
Утилизационный сбор - 84 000 рублей.
ИТОГО: 471 000 рублей
Другими словами, реальная стоимость Соляриса составляет порядка 530 тысяч. Хоть я и не люблю пузотерки, но за такие деньги взял бы сразу две.
Думаю, тему я раскрыл полностью, и смог донести свою мысль. Если кому-то интересно, можете поупражняться на других автомобилях. В сети есть онлайн-калькуляторы, которые помогут вам самим все посчитать и убедиться.
Как всегда, интересно услышать ваше мнение по всему вышесказанному. Может, мне одному кажется, что переплачивать двойную цену за автомобиль в виде налогов и сборов это слегка перебор?
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Тойота Камри 2020 2.5 131kw 34000 евро или 3.000.000 рублей.
Тойота Рав 4 Год выпуска 2020 Объем мотора 2.5 литра. Так же 34000 евро или 3.000.000 рублей.
Хендай Солярис он же Hyundai Ioniq Plug-in 30000 евро или 2.660.000 рублей.
Средняя цена без скидок в России на начало 2021 года составляет 2 500 000.
НДС 20%
НДС - 590 000 рублей
Это как?
https://www.volkswagen.ru/ru/models.htmlhttps://www.volkswagen.ru/ru/models.html
https://www.volkswagen.de/de/modelle-und-konfigurator.htmlhttps://www.volkswagen.de/de/modelle-und-konfigurator.html
Других производителей поискать или сам справишься?
Когда в России построили завод Тойота в Шушарах, известное издание "За рублем" тоже писало "Вот теперь Тоёту можно будет купить по цене Волги. Но руководство Тоёты сказало "С хе ра ли? Тоету и задорого купят" - результат: цена не снизилась ни на рубль.
Источник корейский сайт Kia https://www.kia.com/kr/vehicles/4thsorento/features.htmlhttps://www.kia.com/kr/vehicles/4thsorento/features.html
Если перевести в рубли получается 1 985 255 рублей 14 копеек.
А теперь дилер в РФ - https://www.kia.ru/models/sorento/desc/https://www.kia.ru/models/sorento/desc/
Начальная стоимость 2 119 900 рублей.
Где разница в 2 раза?
Только вот заголовок у автора звучит так:
"Сколько бы стоили автомобили в России: без налогов, акцизов, пошлин и сборов".
2. Если цена машины 2,5 ляма и если учесть, что НДС начисляется на стоимость с акцизом и пошлиной (хотя НДС начисляется на стоимость, указанную в контракте), то все равно с Тойотой Камри ты ошибся более, чем на 180 с лишним тыс. в бОльшую сторону: 2 500 000/120*20=416 668.
А не 590 000.
И если учесть, что база для начисления НДС ниже за счет того, что при расчете налога не учитываются пошлины и акциз (налог на налог не начисляется), то выходит, что ты уже наипал читателя примерно на 250 000.
***
Ванятка, тебе уже много раз ставили на вид - вдумывайся, что ты копипастишь. Проверяй инфу.
https://www.toyota.co.uk/brochures-pricelistshttps://www.toyota.co.uk/brochures-pricelists
Ну а вообще автомобилисты в РФ, это одна из основных дойных коров для бюджета