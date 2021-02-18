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Сколько бы стоили автомобили в России: без налогов, акцизов, пошлин и сборов

Сколько бы стоили автомобили в России: без налогов, акцизов, пошлин и сборов (5 фото)

Автор:
18 февраля 2021 08:09
Сообщество : Автомир
Метки: Россия   авто   калькулятор   налог   посчитал   сбор   
805
5
Кто бы что ни говорил, а автомобили в нашей стране стоят действительно дорого. При этом мало кто задумывается, что же больше всего влияет на окончательную цену и в чем именно тут подвох.
А на самом деле, все довольно просто. Все дело во всевозможных налогах, акцизах и пошлинах, которыми облагается автомобиль, и их сумма порой может превосходить стоимость самого автомобиля.
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Метки: Россия   авто   калькулятор   налог   посчитал   сбор   
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65k
Пётровыч 56 минут назад
Посмотрел сколько стоят такие авто в Эстонии, нету этой дичи с акцизами и разтоможкой.

Тойота Камри 2020 2.5 131kw 34000 евро или 3.000.000 рублей.

Тойота Рав 4 Год выпуска 2020 Объем мотора 2.5 литра. Так же 34000 евро или 3.000.000 рублей.

Хендай Солярис он же Hyundai Ioniq Plug-in 30000 евро или 2.660.000 рублей.
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1k
Денис Минуту назад
Тойота Камри 2020 г.в Объем мотора - 2,5 литра. Мощность -181л.с.
Средняя цена без скидок в России на начало 2021 года составляет 2 500 000.
НДС 20%
НДС - 590 000 рублей
Это как?
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42k
Цыц тут у меня 4 минуты назад
Сгоняй в Европу и посмотри сколько стоят машины европейского производства там. Сравни, если ума хватит перемножить рублевые цены на 90
https://www.volkswagen.ru/ru/models.htmlhttps://www.volkswagen.ru/ru/models.html
https://www.volkswagen.de/de/modelle-und-konfigurator.htmlhttps://www.volkswagen.de/de/modelle-und-konfigurator.html
Других производителей поискать или сам справишься?
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1k
ya-rikos 9 минут назад
Ну вы даёте барин. НДС это базовый налог. Подсчитайте ещё стоимость машины без трудозатрат производителя. Если хотите без НДС в Гонконг езжайте там и покупайте. Правда там и ездить придётся
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17k
SolomonA 15 минут назад
Авто стоили бы ровно столько же, сколько и сейчас. Просто производители и продавцы получали бы большую прибыль.
Когда в России построили завод Тойота в Шушарах, известное издание "За рублем" тоже писало "Вот теперь Тоёту можно будет купить по цене Волги. Но руководство Тоёты сказало "С хе ра ли? Тоету и задорого купят" - результат: цена не снизилась ни на рубль.
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355
Константин 23 минуты назад
Интересно, а в мире вообще есть страны, где нет таможенных пошлин( не только на авто, но вообще)?
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36k
Вепс Полчаса назад
Так для примера базовая стоимость Киа Соренто в Корее и для корейцев 29 800 000 корейских вон.
Источник корейский сайт Kia https://www.kia.com/kr/vehicles/4thsorento/features.htmlhttps://www.kia.com/kr/vehicles/4thsorento/features.html
Если перевести в рубли получается 1 985 255 рублей 14 копеек.

А теперь дилер в РФ - https://www.kia.ru/models/sorento/desc/https://www.kia.ru/models/sorento/desc/
Начальная стоимость 2 119 900 рублей.

Где разница в 2 раза?
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774
Лучший Друг Вепс 19 минут назад
Так у них тоже налоги и акцизы
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36k
Вепс Лучший Друг 12 минут назад
Да!
Только вот заголовок у автора звучит так:
"Сколько бы стоили автомобили в России: без налогов, акцизов, пошлин и сборов".
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708
idhr Полчаса назад
вот только новых автомобилей в р.ф. почти не ввозят, кроме разве что майбахов, бентли и тому подобного. Весь! ширпотреб делается у нас. Начиная от хундаев с киями, даже они не корейские, а наши, на территории рф сборка и далее, и рэно, и фольксвагены, и те самые упомянутые тойоты, и даже мэрсэдэсы, не только микроавтобусы для маршруток и скорой помощи, но и престижные предствительские и джыпы, всё, всё что массово продаётся на территории р.ф., собирается на сегодняшний день в р.ф., понятно, что это только таможня, но всё-же. из вилки, так автомобиль 2.5, а так стоил бы 1.4, надо убрать эти 300 и получим тогда уже 1.7 против 2.5, это конечно всё-равно ощутимо, но уже не так "красиво" в цифрах
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9k
Агент Безопасной Национальности 49 минут назад
1. Ванятка, ты не мелочись - посчитай, сколько без налогов/пошлин/акцизов обходится любой товар. А потом, когда будешь вопить о том, что "тиграм в зоопарке не докладывают мяса", то бишь денег в бюджете не хватает на то или иное, вспомни, куда идут эти налоги/пошлины/акцизы.
2. Если цена машины 2,5 ляма и если учесть, что НДС начисляется на стоимость с акцизом и пошлиной (хотя НДС начисляется на стоимость, указанную в контракте), то все равно с Тойотой Камри ты ошибся более, чем на 180 с лишним тыс. в бОльшую сторону: 2 500 000/120*20=416 668.
А не 590 000.
И если учесть, что база для начисления НДС ниже за счет того, что при расчете налога не учитываются пошлины и акциз (налог на налог не начисляется), то выходит, что ты уже наипал читателя примерно на 250 000.
***
Ванятка, тебе уже много раз ставили на вид - вдумывайся, что ты копипастишь. Проверяй инфу.
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6k
vitenok 57 минут назад
Интересно, сколько бы у меня было денег, если бы я не тратил на еду, питьё, одежду, комуналку, телефон, на жену, на детей?
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3k
Денис Колосов Час назад
На Солярис пошлина? Они же в РФ собираются, пошлина если только на компоненты, но она существенно ниже, чем на авто.. Ну цены в РФ одни из самых низких на новые авто. Раф 4 в Англии от 31тыс фунтов стартует, 3.16млн..
https://www.toyota.co.uk/brochures-pricelistshttps://www.toyota.co.uk/brochures-pricelists
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5k
Шурави Денис Колосов 36 минут назад
И Камри в России собирают, только RAV в Японии собирают.
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3k
Денис Колосов Шурави Полчаса назад
да я знаю.. просто удивили калькуляции..
Ну а вообще автомобилисты в РФ, это одна из основных дойных коров для бюджета
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270
Valeri Nikolkin Час назад
Не ту страну назвали Гондурасом...
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4k
Пепелац Час назад
Люди новая нефть...
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4k
pilgrimnl Час назад
почему веста стоит лям?
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4k
Пепелац pilgrimnl Час назад
Конкурентов нет, можно не скромничать с ценой..
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774
Лучший Друг Час назад
А если ещё посчитать стоимость при $=30 руб, то вообще плакать хочется
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849
Евгений Час назад
Самое интересное, цена импортных автомобилей произведенных в стране, такая же, как на ввезенные из-за границы. Или я ошибаюсь?
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36k
Вепс Евгений 22 минуты назад
Да она даже в своей родной стране стоит примерно столько же =)
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708
idhr Евгений 15 минут назад
ошибаетесь, новых из за границы в р.ф. не ввозят, новые производят в р.ф., все. То что не производят, но попадает в р.ф., всё по сути как раньще перегонщики привозили, т.е. формально не новые, а б.у., сначала покупается за рубежем, привозится сюда, и перепродаётся.
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