"Сколько бы стоили автомобили в России: без налогов, акцизов, пошлин и сборов".

После того как я об этом задумался, решил взять калькулятор и выяснить, сколько бы стоили автомобили в России, если вычесть все вышеназванные платежи. И давайте вместе посмотрим, что же в итоге получилось.



Для примера взял несколько интересных и горячо любимых россиянами марок и моделей авто.



1. Таможенная пошлина



На ввоз нового автомобиля таможенная пошлина для юридических лиц составляет 15%. Это первая, и довольно весомая статья расходов, влияющая на окончательную авто.



2. Акцизный сбор



Величина акцизного сбора напрямую зависит от количества лошадиных сил. На маломощные авто до 150 л.ставка вполне безобидная, всего 49 рублей за каждую лошадку. Однако чем больше табун, тем больше придется заплатить.



Мощность автомобиля 151-200 л.с - ставка 472 руб.

Мощность автомобиля 201-300 л.с - ставка 773 руб.

Мощность автомобиля 301-400 л.с - ставка 1337 руб.



3. Налог на добавочную стоимость (НДС)

Тут все понятно. На новые автомобили налог стандартный и составляет 20% от стоимости авто.



4. Утилизационный сбор



Не совсем понятно, куда именно идут деньги с утилизационного сбора, поскольку в нашей стране в утиль автомобили идут ну очень редко. Даже после серьезных ДТП машины разбирают и продают на запчасти, а уж не битые и вовсе, бегают по дорогам десятки лет.



Ставка сбора состоит из двух частей. Базовая ставка составляет 20 000 рублей. Далее идет коэффициент умножения, в зависимости от объема двигателя (от 1.6 до 9.8)



Ну а теперь самое время применить все вышесказанное на реальные автомобили.