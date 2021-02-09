Урал-4320: краткий обзор на грузовой автомобиль мечты

Вашему вниманию краткий, но емкий обзор на грузовой автомобиль повышенной проходимости Урал-4320. Видео несет юмористический характер, поэтому не стоит воспринимать его серьзно!
Лучшее, что с вами могло случиться!
Авторский пост
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Метки: Урал-4320 авто автомир автомобили видео приколы тест-драйв урал
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