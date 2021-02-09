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Урал-4320: краткий обзор на грузовой автомобиль мечты

Урал-4320: краткий обзор на грузовой автомобиль мечты (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2021 15:21
Сообщество : Автомир
Метки: Урал-4320   авто   автомир   автомобили   видео   приколы   тест-драйв   урал   
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Вашему вниманию краткий, но емкий обзор на грузовой автомобиль повышенной проходимости Урал-4320. Видео несет юмористический характер, поэтому не стоит воспринимать его серьзно!

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Метки: Урал-4320   авто   автомир   автомобили   видео   приколы   тест-драйв   урал   
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Юрий Николаевич Час назад
Батя такой с "Севера" пригнал. Выкупил. В 90-е спасал. Картошку возили осенью на продажу, зимой поросят на забой. Весной-летом строй-материалы возили. Кормилец.
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