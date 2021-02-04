Посмотрите на эту ржавую Toyota Camry, она может стать вашей за 3500 долларов

Это не единственная странность. Выхлопную трубу автор проекта вывел по центру капота. У Camry нет заднего ветрового и боковых стёкол, да и крыши тоже. Её время от времени заменяет кусок ткани. Ну а низкую посадку обеспечивает полноценный комплект койловеров.