Посмотрите на эту ржавую Toyota Camry, она может стать вашей за 3500 долларов

Очень необычная Toyota Camry, которая находится в Джорджтауне, штат Индиана. Автомобиль был украшен некоторыми очень странными «доработками». Теперь он продается на Facebook Marketplace и ищет нового владельца.
На «барахолке» в Facebook выставили на продажу любопытный экземпляр Toyota Camry в кузове с индексом XV10 1996 года выпуска. Машина уже не раз мелькала в Сети из-за нетипичной внешности. Седан с ржавым на вид кузовом может похвастаться спойлерами и накладками на арки, сделанными из американских госномеров. Скрываются под последними широченные (10J) 15-дюймовые диски Aero Racing, обутые в узкие шины Toyo Proxes.
За необычный седан с трубой в капоте просят 3.5 тысячи долларов
Это не единственная странность. Выхлопную трубу автор проекта вывел по центру капота. У Camry нет заднего ветрового и боковых стёкол, да и крыши тоже. Её время от времени заменяет кусок ткани. Ну а низкую посадку обеспечивает полноценный комплект койловеров.
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