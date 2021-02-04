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Сообщество Автомир 7351 пост • 698 подписчиков подписаться
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Посмотрите на эту ржавую Toyota Camry, она может стать вашей за 3500 долларов

Посмотрите на эту ржавую Toyota Camry, она может стать вашей за 3500 долларов (11 фото)

Автор:
04 февраля 2021 13:20
Сообщество : Автомир
Метки: camry   rat-look   toyota   toyota camry   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
224
11
Очень необычная Toyota Camry, которая находится в Джорджтауне, штат Индиана. Автомобиль был украшен некоторыми очень странными «доработками». Теперь он продается на Facebook Marketplace и ищет нового владельца.
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Метки: camry   rat-look   toyota   toyota camry   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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7k
Cornho Полчаса назад
Кому это барахло нужно??
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Доктор Джонс 2 часа назад
А это мне заплатят 3500$, если соглашусь взять эту машину?
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