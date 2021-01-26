Автомобилист на KIA ушел в сугроб, чтобы избежать серьезного ДТП

Водтиелю «Хонды» с регистратором пришлось взять правее, чтобы избежать столкновения с «ГАЗелью», ехавшей посреди дороги. Зацепив обочину «Хонду» развернуло и выкинуло на встречную полосу, где в этот момент двагалась «Киа».
Чтобы избежать столкновения, водитель KIA ушел в кювет
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То что кто то ехал не по краю, а ближе центру, надо было скорость выдерживать и т.п. - это все каждый день бывает и ничего нового и интересного нет. Тут во всей красе редкий случай, когда в суде (и прицедентов хотя достаточно много, но в процентном отношении это редкий случай) будет признан виновным в дтп рег, и да - и киа и рег - участники дтп, и да - рег виновен. Специально разговаривал с гайцами из группы разборов. Случай не часты, но и не единичный - участники ДТП не касаются друг друга, тут все верно - дтп это происшествие , а не столкновение. Конституция, главный закон , постулирует жизнь как главную ценность и ее надо беречь, а железо - несравнимо меньший ущерб, поэтому киа - прав. он повредил авто спасая жизни и регу и себе. Вердикт - полное возмещение. Не было бы угрозы жизни, были бы черепашьи скорости - тогда совсем другой коленкор, а тут все как положено