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Автомобилист на KIA ушел в сугроб, чтобы избежать серьезного ДТП

Автомобилист на KIA ушел в сугроб, чтобы избежать серьезного ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2021 12:36
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   повезло   
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Водтиелю «Хонды» с регистратором пришлось взять правее, чтобы избежать столкновения с «ГАЗелью», ехавшей посреди дороги. Зацепив обочину «Хонду» развернуло и выкинуло на встречную полосу, где в этот момент двагалась «Киа».

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Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   повезло   
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6  комментариев
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13k
Сергей 2 часа назад
Он сугроб выбрал, а рег мудак... дважды мудак. Сбрасывать скорость при "чО там"? Не не наш путь! Цепляться за сугроб? Да нафиг, мы лучше дождёмся маятника на всречку.
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6k
sumrаknn 18 минут назад
А вот и дождались )))) Редкий случай !!!!
То что кто то ехал не по краю, а ближе центру, надо было скорость выдерживать и т.п. - это все каждый день бывает и ничего нового и интересного нет. Тут во всей красе редкий случай, когда в суде (и прицедентов хотя достаточно много, но в процентном отношении это редкий случай) будет признан виновным в дтп рег, и да - и киа и рег - участники дтп, и да - рег виновен. Специально разговаривал с гайцами из группы разборов. Случай не часты, но и не единичный - участники ДТП не касаются друг друга, тут все верно - дтп это происшествие , а не столкновение. Конституция, главный закон , постулирует жизнь как главную ценность и ее надо беречь, а железо - несравнимо меньший ущерб, поэтому киа - прав. он повредил авто спасая жизни и регу и себе. Вердикт - полное возмещение. Не было бы угрозы жизни, были бы черепашьи скорости - тогда совсем другой коленкор, а тут все как положено
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10k
Элитный тигр 54 минуты назад
Регик тормоз. Видишь машина едет посередине - сбавь скорость заранее, нет летит как в жопу ужаленный по обочине. ДБ...
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12k
BARcyk 57 минут назад
"ВоДТИелю" очепятка по Фрейду,
был зайчик длинноухий, стал длиннохуий
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1k
Федор Медведев Час назад
Скользкая дорога - да пох, у меня же резина зимняя, буду гнать, авось пронесет! Дебилы конченые, еще и с собой на тот свет пытаются прихватить кого нибудь.
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5k
Кирилл 2 часа назад
Уж лучше так, чем лобарь.
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