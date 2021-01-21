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Пневматическая подушка для отжима дверей: специалисту потребовалось меньше минуты, чтобы открыть автомобиль

Пневматическая подушка для отжима дверей: специалисту потребовалось меньше минуты, чтобы открыть автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   авто   автомир   автомобили   видео   ключи   лайфхак   
1086
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Возможно это видео вас не впечатлит, если вы угонщик автомобилей, однако сейчас этот ролик на YouTube очень популярен. Владелец Hyundai Elantra случайно запер ключ внутри машины и был вынужден обратиться к специалисту за помощью.

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Метки: Автомобиль   авто   автомир   автомобили   видео   ключи   лайфхак   
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7k
Кенвуд Полчаса назад
Спасибо за подробный алгоритм взлома. Теперь и подростки об этом узнают. А там мозгов нет, а жопа приключений ищет.
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722
Александр Кенвуд 9 минут назад
Они про это уже давно знают. Особенно те, кто отбывал наказание. Зона - это вообще одна сплошная академия повышения квалификации.
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5k
Горец Ю Полчаса назад
На гольфе такое не прокатывает.
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1k
TroyDaGood Горец Ю Минуту назад
Гольф-2 у меня был когда то.У меня чутка передние окна перекашивались.Направляйки хреновые были.Я тоже ключи захлопнул.Нажал "пипку" и захлопывая дверь взгляд уловил ключи на сидении...Было уже поздно,руки заняты шампанским для свадьбы брата,которая была в разгаре,а я за добавкой поехал.Я трезвый был,всё норм.И в костюме ))Так вот ,автобус был рядом запаркован и в нём водитель сидел.Я подхожу и спрашиваю - а есть длинная проволка и отвертка.Немой,непонимающий взгляд автобусника был уставлен прямо на меня...Я обьясняю ситуацию..Но документы там же в машине.Говорю,при тебе открою и всё покажу.Он сомневался,но видя меня в костюме и ржавый Гольф понимал,что угонщика в центре города это слишком культурно для Питера .В итоге нашел у него в ящике электрод и пассатижы.Согнул крючок на конце электрода,завалил стекло (ветровиков не было,3 см мне хватило).Открыл пипку за 10 секунд.Показал документы и ключи.Все заняло минут 10 )))
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−16
Alexander Час назад
вчера на ютюбе показали как наши полицейские пневмоподушкой в виде огнетушителя вскрывают двери авто
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1k
александр Час назад
Роль пневмоподешки играет плоская отвертка. С её помощью, а также длинной проволоки (обычно как на уличных сушилках для белья) легко без всяких специальных навыков открывается любое авто.
P.S. Я не угонщик
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27k
EvilHomer александр 7 минут назад
Утрирую конечно, но подушкой таки лучше, без разницы, с целью угона или нет.
Утрирую конечно, но подушкой таки лучше, без разницы, с целью угона или нет.
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1k
александр EvilHomer 4 минуты назад
Ну если так, то кирпичом в боковое стекло вышло бы дешевле
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5k
Игорь Час назад
Далеко не на всех тачках так получится
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3k
Aleksandr Surovyy Игорь 6 минут назад
Ну,... тогда только такой алгоритм действий:1)минус стекло, 2)покупка и установка стекла.
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