Пневматическая подушка для отжима дверей: специалисту потребовалось меньше минуты, чтобы открыть автомобиль

Возможно это видео вас не впечатлит, если вы угонщик автомобилей, однако сейчас этот ролик на YouTube очень популярен. Владелец Hyundai Elantra случайно запер ключ внутри машины и был вынужден обратиться к специалисту за помощью.
На видео хорошо различим метод, который использует механик эвакуационной службы. Сначала при помощи особой надувной подушки, вставленной между дверью и средней стойкой кузова, он слегка отжимает дверь. Затем в образовавшуюся щель специалист просовывает своего рода длинный крючок, подцепляет им ручку замка изнутри и тем самым отпирает дверь.
Вся процедура заняла у эвакуаторщика около 40 секунд, причём он не слишком торопился. Приобрести такой "пневмоклин" на Aliexpress можно за сущие копейки.
Вся процедура заняла у эвакуаторщика около 40 секунд, причём он не слишком торопился. Приобрести такой "пневмоклин" на Aliexpress можно за сущие копейки.
Неловкая ситуация произошла в канадском Онтарио ещё осенью прошлого года, но популярность на YouTube ролик обрёл только сейчас.
Источник:
Ссылки по теме:
- Старые спортивные автомобили с чрезвычайно большими двигателями
- Ушли и не вернулись: исчезнувшие автомобильные бренды
- Барнфайнд из Великобритании: Jaguar XJS TWR, редчайший P1 Allard и другие
- Metrocab Series 2: то самое «Такси»
- Китайцы продают новые электромобили онлайн за 900 долларов
Метки: Автомобиль авто автомир автомобили видео ключи лайфхак
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...
P.S. Я не угонщик