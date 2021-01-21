Пневматическая подушка для отжима дверей: специалисту потребовалось меньше минуты, чтобы открыть автомобиль

На видео хорошо различим метод, который использует механик эвакуационной службы. Сначала при помощи особой надувной подушки, вставленной между дверью и средней стойкой кузова, он слегка отжимает дверь. Затем в образовавшуюся щель специалист просовывает своего рода длинный крючок, подцепляет им ручку замка изнутри и тем самым отпирает дверь.



Вся процедура заняла у эвакуаторщика около 40 секунд, причём он не слишком торопился. Приобрести такой "пневмоклин" на Aliexpress можно за сущие копейки.