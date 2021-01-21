Берт Монро и его самый быстрый Indian

Начиная с 40-х годов, Берт Монро установил множество рекордов Новой Зеландии:



Заезд на полмили, дорога, класс — без ограничений

Munro Special Indian — 99.45 миль в час, Canterbury, 27 января 1940



Заезд на полмили, дорога, открытый класс

Munro Special Indian — 120.8 миль в час, Canterbury, 27 января 1940



Заезд на полмили, дорога, класс — 750cc

Munro Special Indian — 143.6 миль в час, Canterbury, 13 апреля 1957



Заезд на полмили, пляж, открытый класс

Munro Special Indian — 131.38 миль в час, Oreti Beach, 9 февраля 1957



Заезд на полмили, пляж, 750cc Class

Velocette 600cc — 129.078 миль в час, Oreti Beach, 16 декабря 1961



Заезд на полмили, пляж, класс — 750cc

Velocette 618cc — 132.35 миль в час, Oreti Beach, 1 мая 1971



Заезд на четверть мили, открытый класс

Velocette 600cc — 12.31 секунд, Invercargill, 25 марта 1962



В конце 50-х годов мотоциклы Берта Монро стали настолько быстрыми, что им стало тесно на треках и пляжах Новой Зеландии. Берт решил поучаствовать в заездах на высохших озерах Австралии, но, в 1957 году, после посещения Бонневилля, он поставил себе цель — ставить рекорды именно на этом солевом озере в Юте. На свои небольшие сбережения, и на деньги, которые дали ему друзья, в 1962 году он отправляется в Америку на старом грузовом корабле. Не имея большого количества средств, Берт во время путешествия работает коком на этом судне. По прибытии в Лос-Анджелес, Берт покупает за 90 долларов старенький универсал, цепляет к нему прицеп с Индианом, и отправляется своим ходом в Юту, на соленое озеро Бонневилль.



В Новой Зеландии, на родине Берта Монро, правила участия в заездах были простые. Ты приезжаешь, записываешься, гоняешь. В Бонневилле Берта не хотели допускать к заезду, так как он предварительно не сообщил о своих намерениях. Но его американские друзья, знаменитые гонщики, договорились с организаторами, и Берт получил возможность показать на что способен его мотоцикл.



Всего Берт побывал в Бонневилле 10 раз, первый раз в 1957 году, когда и загорелся идеей устанавливать там рекорды скорости, остальные 9 раз — участвовал в заездах. Когда Берт участвовал в заезде в Бонневилле впервые в жизни, он установил рекорд 178.971 миль в час, объем двигателя его мотоцикла составлял 850сс. Это было 20 августа 1962 года. Позднее, Берт установит еще два рекорда — 168.066 миль в час в 1966 году и 183.586 миль в час в 1967 году (объем двигателя его Скаута в то время составлял 950сс). В одном из квалификационных заездов Берт развил скорость 200 миль в час — это примерно 320 километров в час, но официально этот заезд не учитывался. После того, как его имя в американском мотожурнале написали с ошибкой он изменил своё имя с «Bert» на «Burt».