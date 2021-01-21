Берт Монро и его самый быстрый Indian

Многие из нас смотрели фильм «Самый быстрый Индиан». Очень добрая и честная история, замечательная актерская игра, красивые кадры. Этот фильм знают и любят как мотоциклисты, так и простые смертные. Но сегодня я хочу рассказать Вам не о фильме, а о том человеке, которого сыграл сэр Энтони Хопкинс, а именно о главном герое этой художественной ленты — о Берте Монро.
Берт Монро родился в городе Инверкаргилл, что находится на острове Южный, Новая Зеландия, в 1899 году в семье фермера. У него могла бы быть сестра-близнец, но она скончалась при родах. Врачи говорили родителям, что он скорее всего тоже умрет, не дожив и до двух лет, но, к счастью, они ошибались. Берт вырос на ферме, но с детства его пленила страсть к скорости. Так, не смотря на сетования своего отца, он начал гонять вокруг отцовской фермы на их самых быстрых лошадях.
Юность Берта Монро пришлась на начало двадцатого века — золотое время технического прогресса. Поезда, самолеты, автомобили, мотоциклы — все это завораживало будущего гонщика, и Берт решил посмотреть на мир, который находится за пределами фермы. Берт решил пойти в армию, как только станет достаточно взрослым для этого. Для него это был шанс увидеть мир. По окончании Первой мировой войны Берт вернулся к своей семье. К тому времени его отец уже продал ферму. Тогда Берт Монро устроился на стройку Тоннеля Отира (по тем временам — один из самых длинных тоннелей — соединял поселки Отира и Перевал Артура в Южных Альпах Южного острова Новой Зеландии, длина тоннеля составляла 8,5 километров; тоннель строился с 1907 по 1923 годы), пока отец снова не купил ферму и не позвал его работать на ней вместе.
Юность Берта Монро пришлась на начало двадцатого века — золотое время технического прогресса. Поезда, самолеты, автомобили, мотоциклы — все это завораживало будущего гонщика, и Берт решил посмотреть на мир, который находится за пределами фермы. Берт решил пойти в армию, как только станет достаточно взрослым для этого. Для него это был шанс увидеть мир. По окончании Первой мировой войны Берт вернулся к своей семье. К тому времени его отец уже продал ферму. Тогда Берт Монро устроился на стройку Тоннеля Отира (по тем временам — один из самых длинных тоннелей — соединял поселки Отира и Перевал Артура в Южных Альпах Южного острова Новой Зеландии, длина тоннеля составляла 8,5 километров; тоннель строился с 1907 по 1923 годы), пока отец снова не купил ферму и не позвал его работать на ней вместе.
Родные места Берта — Инверкаргилл и Перевал Артура
В 1915 году, когда Берту Монро было всего 16 лет, он купил свой первый мотоцикл. Это был Дуглас, британский мотоцикл с необычным по сегодняшним меркам двигателем — оппозитная двойка, но не продольно, а поперечно установленная в раму.
Douglas 350сс, 1914 года
В 1919 году Берт купил другой мотоцикл, Clyno. Сняв с него коляску, Берт отправился на местный гоночный трек, покорять рекорды скорости.
Мотоцикл Clyno с коляской
В 1920 году, в возрасте 21 года, Берт покупает тот самый судьбоносный мотоцикл, Indian Scout, с номером на картере 5OR627. Это был один из самых первых Скаутов, выпущенных компанией Индиан. 600 кубических сантиметров рабочего объема, 42 градуса — развал цилиндров V-образной двойки, 3-х ступенчатая коробка передач, ножной привод сцепления, хардтейл сзади и рессора с двухдюймовым ходом вилки спереди, а также цепная передача на колесо — весьма непривычное решение для мотоциклов той поры (в то время большее распространение имел ременный привод) — тот самый мотоцикл, с которым наш герой не расстанется всю жизнь, будет его самостоятельно дорабатывать и побьет на нем множество рекордов скорости.
Один из Скаутов образца 1920 года, и тот самый, в будущем самый быстрый, с Бертом Монро верхом
Переделывать свой Индиан Берт Монро начал в 1926 году, используя самодельные инструменты. Он самостоятельно изготавливал различные детали двигателя. Поршни, например, он отливал в консервных банках, используя собственный рецепт сплава: «Два кусочка Шевроле и два кусочка Форда» — говорит герой Энтони Хопкинса в фильме. Цилиндры Берт изготавливал из старых водопроводных труб, оставшихся после замены трубопровода. По его словам, трубы, пролежавшие в земле, были «выдержанными». Шатуны Берт изготавливал из осей от тракторов Катерпиллар. Он сам изготовил для мотоцикла новое сцепление, маховик, четырехклаппанные головки цилиндров с верхним расположением клапанов, систему смазки. Старая рессорная вилка отправилась в резерв, а ее место заняла вилка-спрингер от мотоцикла Indian Prince. Покрышки-слики Берт также изготавливал самостоятельно, срезая лишнее со стоковых покрышек острым ножом, что также показано в фильме. Свой мотоцикл Берт называл «Munro Special».
В процессе доработок
К тому времени Берт Монро стал профессиональным спидвей-гонщиком. Вскоре началась Великая депрессия, и Берт снова вернулся в семью, на отцовскую ферму. Затем он нашел работу механиком и продавцом мотоциклов. От спортивной карьеры Берт отказываться не стал, и продолжал участвовать в заездах по пляжу Орети, а затем и в Мельбурне. Чтобы успевать зарабатывать деньги и работать над мотоциклами, ему приходилось работать до вечера продавцом, а всю ночь проводить в гараже, занимаясь своей техникой. В то время у Берта Монро был еще один мотоцикл — Velocette MSS 1936 года выпуска, на котором он также участвовал в гонках.
Стоковый Velocette MSS 1936 и доработанный Бертом Монро
С этим мотоциклом Берт проводил точно такую же работу, как и с Индианом: переварил раму, самостоятельно изготавливал детали двигателя, дорабатывал подвески, установил самодельные покрышки-слики. Объем двигателя вырос до 650сс, масса мотоцикла была значительно снижена. Свою Velocette Берт использовал по большей части для заездов по прямой, на максимальную скорость.
В конце 40-х годов, после развода с женой, Берт перестал работать продавцом-механиком и заперся в гараже. Теперь все свое время он посвящал доработке Indian и Velocette. Берт продолжал экспериментировать с различными материалами, применяемыми в конструкции своих мотоциклов. Также, для них он изготовил стеклопластиковый обтекатель, стараясь уменьшить лобовое сопротивление. В итоге, от стокового Скаута осталось совсем мало, но на картере все время можно было видеть один и тот же номер.
В конце 40-х годов, после развода с женой, Берт перестал работать продавцом-механиком и заперся в гараже. Теперь все свое время он посвящал доработке Indian и Velocette. Берт продолжал экспериментировать с различными материалами, применяемыми в конструкции своих мотоциклов. Также, для них он изготовил стеклопластиковый обтекатель, стараясь уменьшить лобовое сопротивление. В итоге, от стокового Скаута осталось совсем мало, но на картере все время можно было видеть один и тот же номер.
Двигатель Индиана, доработанный Бертом Монро
Начиная с 40-х годов, Берт Монро установил множество рекордов Новой Зеландии:
Заезд на полмили, дорога, класс — без ограничений
Munro Special Indian — 99.45 миль в час, Canterbury, 27 января 1940
Заезд на полмили, дорога, открытый класс
Munro Special Indian — 120.8 миль в час, Canterbury, 27 января 1940
Заезд на полмили, дорога, класс — 750cc
Munro Special Indian — 143.6 миль в час, Canterbury, 13 апреля 1957
Заезд на полмили, пляж, открытый класс
Munro Special Indian — 131.38 миль в час, Oreti Beach, 9 февраля 1957
Заезд на полмили, пляж, 750cc Class
Velocette 600cc — 129.078 миль в час, Oreti Beach, 16 декабря 1961
Заезд на полмили, пляж, класс — 750cc
Velocette 618cc — 132.35 миль в час, Oreti Beach, 1 мая 1971
Заезд на четверть мили, открытый класс
Velocette 600cc — 12.31 секунд, Invercargill, 25 марта 1962
В конце 50-х годов мотоциклы Берта Монро стали настолько быстрыми, что им стало тесно на треках и пляжах Новой Зеландии. Берт решил поучаствовать в заездах на высохших озерах Австралии, но, в 1957 году, после посещения Бонневилля, он поставил себе цель — ставить рекорды именно на этом солевом озере в Юте. На свои небольшие сбережения, и на деньги, которые дали ему друзья, в 1962 году он отправляется в Америку на старом грузовом корабле. Не имея большого количества средств, Берт во время путешествия работает коком на этом судне. По прибытии в Лос-Анджелес, Берт покупает за 90 долларов старенький универсал, цепляет к нему прицеп с Индианом, и отправляется своим ходом в Юту, на соленое озеро Бонневилль.
В Новой Зеландии, на родине Берта Монро, правила участия в заездах были простые. Ты приезжаешь, записываешься, гоняешь. В Бонневилле Берта не хотели допускать к заезду, так как он предварительно не сообщил о своих намерениях. Но его американские друзья, знаменитые гонщики, договорились с организаторами, и Берт получил возможность показать на что способен его мотоцикл.
Всего Берт побывал в Бонневилле 10 раз, первый раз в 1957 году, когда и загорелся идеей устанавливать там рекорды скорости, остальные 9 раз — участвовал в заездах. Когда Берт участвовал в заезде в Бонневилле впервые в жизни, он установил рекорд 178.971 миль в час, объем двигателя его мотоцикла составлял 850сс. Это было 20 августа 1962 года. Позднее, Берт установит еще два рекорда — 168.066 миль в час в 1966 году и 183.586 миль в час в 1967 году (объем двигателя его Скаута в то время составлял 950сс). В одном из квалификационных заездов Берт развил скорость 200 миль в час — это примерно 320 километров в час, но официально этот заезд не учитывался. После того, как его имя в американском мотожурнале написали с ошибкой он изменил своё имя с «Bert» на «Burt».
Заезд на полмили, дорога, класс — без ограничений
Munro Special Indian — 99.45 миль в час, Canterbury, 27 января 1940
Заезд на полмили, дорога, открытый класс
Munro Special Indian — 120.8 миль в час, Canterbury, 27 января 1940
Заезд на полмили, дорога, класс — 750cc
Munro Special Indian — 143.6 миль в час, Canterbury, 13 апреля 1957
Заезд на полмили, пляж, открытый класс
Munro Special Indian — 131.38 миль в час, Oreti Beach, 9 февраля 1957
Заезд на полмили, пляж, 750cc Class
Velocette 600cc — 129.078 миль в час, Oreti Beach, 16 декабря 1961
Заезд на полмили, пляж, класс — 750cc
Velocette 618cc — 132.35 миль в час, Oreti Beach, 1 мая 1971
Заезд на четверть мили, открытый класс
Velocette 600cc — 12.31 секунд, Invercargill, 25 марта 1962
В конце 50-х годов мотоциклы Берта Монро стали настолько быстрыми, что им стало тесно на треках и пляжах Новой Зеландии. Берт решил поучаствовать в заездах на высохших озерах Австралии, но, в 1957 году, после посещения Бонневилля, он поставил себе цель — ставить рекорды именно на этом солевом озере в Юте. На свои небольшие сбережения, и на деньги, которые дали ему друзья, в 1962 году он отправляется в Америку на старом грузовом корабле. Не имея большого количества средств, Берт во время путешествия работает коком на этом судне. По прибытии в Лос-Анджелес, Берт покупает за 90 долларов старенький универсал, цепляет к нему прицеп с Индианом, и отправляется своим ходом в Юту, на соленое озеро Бонневилль.
В Новой Зеландии, на родине Берта Монро, правила участия в заездах были простые. Ты приезжаешь, записываешься, гоняешь. В Бонневилле Берта не хотели допускать к заезду, так как он предварительно не сообщил о своих намерениях. Но его американские друзья, знаменитые гонщики, договорились с организаторами, и Берт получил возможность показать на что способен его мотоцикл.
Всего Берт побывал в Бонневилле 10 раз, первый раз в 1957 году, когда и загорелся идеей устанавливать там рекорды скорости, остальные 9 раз — участвовал в заездах. Когда Берт участвовал в заезде в Бонневилле впервые в жизни, он установил рекорд 178.971 миль в час, объем двигателя его мотоцикла составлял 850сс. Это было 20 августа 1962 года. Позднее, Берт установит еще два рекорда — 168.066 миль в час в 1966 году и 183.586 миль в час в 1967 году (объем двигателя его Скаута в то время составлял 950сс). В одном из квалификационных заездов Берт развил скорость 200 миль в час — это примерно 320 километров в час, но официально этот заезд не учитывался. После того, как его имя в американском мотожурнале написали с ошибкой он изменил своё имя с «Bert» на «Burt».
Берт и его Индиан
Indian Scout Берта Монро пережил множество поломок и падений. В жертву богу скорости было принесено множество самодельных деталей — поршни, цилиндры, шатуны, клапаны… Но до своего главного, рекордного заезда дошел именно тот самый Индиан, с номером 50R627.
Подношения богу скорости
В 1971 году о Берте Монро был снят документальный фильм именно с этим названием — Offerings to the god of speed. К сожалению, полную его версию мне так и не удалось найти, лишь нарезку моментов под музыку Билли Айдола.
В 1967 году Берт попал в аварию — на большой скорости у Скаута начался вобблинг, и мотоцикл с пилотом завалился набок. В одном из Новозеландских мотожурналов, Берт давал интервью: «Мы мчались как бомба, падающая с бомбардировщика. На половине дистанции начался вобблинг. Чтобы замедлиться, я приподнялся вверх над обтекателем. Ветер сорвал мои очки и вдавил глаза в голову, я ничего не видел. Буквально на пару дюймов мы разминулись со стальным маркером. Я положил мотоцикл набок — в результате мы отделались всего лишь парой царапин». Вообще, список травм Берта Монро, полученных при езде на мотоцикле, впечатляет. Например, в 1916 и 1921 годах он падал на голову так, что весь день лежал без сознания. В 1927 году он вылетел с дертовой трассы на скорости порядка 140 км/час, заработав многочисленные травмы и контузию. В 1932 году, когда Берт проезжал мимо одной фермы, на него бросилась собака, в результате чего он получил сотрясение мозга. В 1937 году, во время заезда по пляжу, Берт врезался в другого гонщика, выбив все зубы, а в 1959 году, во время дрэг-заезда, Берт упал и содрал кожу во всех мыслимых местах, а также раздробил один сустав на пальце.
В конце 50-х годов, Берт заболел ангиной. Болезнь дала осложнения, и в 1977 году у него случился инсульт. Ранее, в 1975 году, в следствии ухудшения здоровья, врачи запретили ему участвовать в официальных заездах. Но, тем не менее, Берт продолжал гонять на своих мотоциклах — Indian и Velocette. Доктора считали, что его здоровье было подорвано многочисленными травмами, полученными при авариях. Понимая, что после инсульта ездить он уже не сможет, но желая оставить свои мотоциклы на родине, он продал их местному энтузиасту. 6 января 1978 года, после дневной прогулки, сердце Берта остановилось. Ему было 78 лет.
В конце 50-х годов, Берт заболел ангиной. Болезнь дала осложнения, и в 1977 году у него случился инсульт. Ранее, в 1975 году, в следствии ухудшения здоровья, врачи запретили ему участвовать в официальных заездах. Но, тем не менее, Берт продолжал гонять на своих мотоциклах — Indian и Velocette. Доктора считали, что его здоровье было подорвано многочисленными травмами, полученными при авариях. Понимая, что после инсульта ездить он уже не сможет, но желая оставить свои мотоциклы на родине, он продал их местному энтузиасту. 6 января 1978 года, после дневной прогулки, сердце Берта остановилось. Ему было 78 лет.
Сейчас его мотоциклы находятся во владении одного из клубов мотоэнтузиастов Южного острова.
В 2005 году по истории жизни и приключений Берта Монро был снят фильм «Самый быстрый Индиан», который дал новозеландскому гонщику мировую известность.
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Ссылки по теме:
- Трайк Indian Dispatch-Tow
- Indian Dragster: кастомайзинг от WalzWerk Racing
- Кастом-байк Indian Chieftain
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