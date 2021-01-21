FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Мото 379 постов • 129 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Мото 
Берт Монро и его самый быстрый Indian

Берт Монро и его самый быстрый Indian (18 фото + 2 видео)

Автор:
21 января 2021 09:28
Сообщество : Мото
Метки: indian   Берт Монро   авто   гонщик   мото   мотоциклы   рекорд скорости   
514
18
2
Многие из нас смотрели фильм «Самый быстрый Индиан». Очень добрая и честная история, замечательная актерская игра, красивые кадры. Этот фильм знают и любят как мотоциклисты, так и простые смертные. Но сегодня я хочу рассказать Вам не о фильме, а о том человеке, которого сыграл сэр Энтони Хопкинс, а именно о главном герое этой художественной ленты — о Берте Монро.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мото"
Метки: indian   Берт Монро   авто   гонщик   мото   мотоциклы   рекорд скорости   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Seledochnik Час назад
Запомните, как выглядит мужик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Волочкова рассказала о самом необычном интимном опыте (6 фото) Волочкова рассказала о самом необычном интимном опыте (6 фото) Indian Dragster: кастомайзинг от WalzWerk Racing Indian Dragster: кастомайзинг от WalzWerk Racing Кастом-байк Indian Chieftain Кастом-байк Indian Chieftain Мотоцикл Indian оснастили угольным грилем вместо коляски Мотоцикл Indian оснастили угольным грилем вместо коляски Indian Scout с коляской от французской мастерской Alternative Sidecar Indian Scout с коляской от французской мастерской Alternative Sidecar Herzbube Motorcycles: кастом-байк Indian Scout 101 Herzbube Motorcycles: кастом-байк Indian Scout 101
zaMKADpride

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

327647



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга
2
55
Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга
Секретная информация на ценниках, которая может пригодиться покупателям Пятёрочки
16
82
Секретная информация на ценниках, которая может пригодиться покупателям Пятёрочки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Слова, которые русские употребляют чаще всего
0
13
Слова, которые русские употребляют чаще всего
Из Орла в Елец на конях! Реально?
0
13
Из Орла в Елец на конях! Реально?
Волочкова рассказала о самом необычном интимном опыте (6 фото)
Волочкова рассказала о самом необычном интимном опыте (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
11
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#интересное#абсурд#СССР#собака#знаменитости#приколы#прикольные
#интересно#животные#прикол#Россия#аварии#автомир#маразм#картинки#шоу бизнес#подборка
#факты#познавательно#люди#Разное#дтп#навальный#авария дня#новости#авто аварии#жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться