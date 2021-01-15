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В Норильске бешеная женщина устроила скандал в такси

В Норильске бешеная женщина устроила скандал в такси (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2021 08:54
Сообщество : Таксисты
Метки: авто   видео   конфликт в такси   конфликты   пассажирка   пассажирка такси   такси   таксисты   
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Таксист из Норильска отказался везти пассажирок на два адреса, тем самым вывел женщин из себя. Одна из клиенток, сидевших на заднем сиденье, мгновенно взбесились и начала материться, а водитель, услышав нецензурную брань, предложил им выйти.

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Метки: авто   видео   конфликт в такси   конфликты   пассажирка   пассажирка такси   такси   таксисты   
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27  комментариев
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1k
Гур Час назад
Бабы, конечно, хабалки ещё те. Но у меня вопрос, а с какого хера таксист не едет на 2 адреса, они же говорят,что заплатят? Там по моему все невменяемые, кроме милой девчоночка, счастья ей в жизни.
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26
surender 12 минут назад
Женщины, конечно, истерички, но и таксист тоже быдло колхозное. сам же начал по хамски с матом и высокомерно общаться с ними. Ведь просили с доплатой подвести.
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288
ЕвГений:-// 22 минуты назад
Дочку жалко,что попала в такую ситуацию,ей одной за всех стыдно!
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59k
Доктор Джонс Полчаса назад
Нужно заранее оговаривать...
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1k
ALEX Полчаса назад
Я так и не понял, почему таксист отказался везти их за доплату? Тем более по пути.
.
Есть таксисты на фишках? Объясните пожалуйста в чём причина?
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605
Борис Полчаса назад
Извозчик ухи объелся.
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3k
Сергей Полчаса назад
Я чего то первый раз на стороне пассажиров-этому мудаку работы больше предложили, и денег суют, а он в залупу полез..
Но и те хороши- орут как ненормальные--ну не договорились спокойно, послали его на.х.. , да и все. Чтоб ни одного адреса не получил.
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3k
Петр Полчаса назад
Водила изначально вроде сам на матах начал. Бабы конечно дуры, но можно было и поделикатнее сказать, чтобы по пути за доплату подвезти роскошную пассажирку. Добрее надо быть. В приложении если что есть функция промежуточного маршрута. Тут одна девочка на переднем сидении красавица, остальные собаки.
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83
Dima Udo Полчаса назад
Я конечно понимаю, но таксист сам у.е.б[email protected]н, возобнил себя КОРОЛЬКОМ, почему по второму адресу не поехал за доплату, тем более мороз -40. Бабы конечно истерички, но если выкинуть тебя на морозе -40, многие тоже бы за истерили!
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10k
_Aleks_ 38 минут назад
Как эта девочка в той компании оказалась? )
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10k
_Aleks_ 36 минут назад
Самый прикол, что это она за таки платила
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4k
Sanar _Aleks_ 16 минут назад
Дочка той хабалки которая первая матюкаться начала, а так девчонка сидит с двух пьяных дур ржёт. Таксист конечно тоже золотой п.и.з.д.ы. колпак.
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40k
Евгений 38 минут назад
Образцовые потребляди
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4k
Letar 44 минуты назад
Заплатят 300 рублей за 10 минут поездки, а ведут себя как аристократы. А сами еще не факт что на должности лучше водилы. Что же за отношение к таксистам такое у людей... Человек работает, с чего он должен исполнять все прихоти? Может он им еще отлизать за 250 рублей должен???
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83
Dima Udo Letar Полчаса назад
Причем здесь отлизать??? Отвезти за доплату это нормальная практика! Таксист возомнил себя КОРОЛЬКОМ, бабы тоже истерички, но их тоже можно понять, когда тебя выкидывают в -40 на мороз ночью!
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22k
Рекламщик 47 минут назад
Таксист долбоящер, там бы любой психанул бы, от его логики. А девочка красиво хихикает)))
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34k
dima423 2 часа назад
Одна девочка молодец) дай бог ей не испортиться...хотя с таким окружение тяжело это будет...
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30k
Лесли 🥰 2 часа назад
Хера бабы быдляк! Кстати таких бабищ больше чем мужиков! Противные, фу твари! Сидит орет и матом кроет, при ребенке своем! Хлебало свое раскрыла)))
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11k
Денис 2 часа назад
А там что, звук есть?
Я всё видео на тёлочку слева от водилы смотрел. Единственная нормальная там по ходу.

И автор - у Вас в заголовке почему-то слово "женщина". То, что устроило скандал - это не женщина, а быдло. :)
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83
Dima Udo Денис Полчаса назад
А таксист кто СВЯТОЙ ? Я баб не оправдываю, но когда тебя выкидывают в -40 на мороз ночью, ты тоже завопишь
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198
Серега 2 часа назад
Вот он сегодняшний русский народ.Все в одном видео.И что хотеть от этой девочки в будущем?
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5k
Rus77 Серега 58 минут назад
Не тебе чепушило теплотрассное, судить о Русском народе!!!
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1k
insaider 2 часа назад
В Норильске бешеная женщина устроила скандал в такси
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1k
Shekhar Kapur 2 часа назад
Встретились два быдла....
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34k
dima423 Shekhar Kapur 2 часа назад
согласен, водила тоже какой то одичалый... одна девчонка с переднего сиденья умничка...вот неужели она повзрослеет и превратится в такую визгливую истеричную жабу как эти тетки...
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Пандемия "Вези меня, мразь!"
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