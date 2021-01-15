В Норильске бешеная женщина устроила скандал в такси

Таксист из Норильска отказался везти пассажирок на два адреса, тем самым вывел женщин из себя. Одна из клиенток, сидевших на заднем сиденье, мгновенно взбесились и начала материться, а водитель, услышав нецензурную брань, предложил им выйти.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Есть таксисты на фишках? Объясните пожалуйста в чём причина?
Но и те хороши- орут как ненормальные--ну не договорились спокойно, послали его на.х.. , да и все. Чтоб ни одного адреса не получил.
Я всё видео на тёлочку слева от водилы смотрел. Единственная нормальная там по ходу.
И автор - у Вас в заголовке почему-то слово "женщина". То, что устроило скандал - это не женщина, а быдло. :)