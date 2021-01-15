В Норильске бешеная женщина устроила скандал в такси

Таксист из Норильска отказался везти пассажирок на два адреса, тем самым вывел женщин из себя. Одна из клиенток, сидевших на заднем сиденье, мгновенно взбесились и начала материться, а водитель, услышав нецензурную брань, предложил им выйти.

0 Возникает вопрос, почему мужчина отказался везти женщин на два адреса, ведь ему предложили доплату?