Находчивый подросток из Ганы построил настоящий рабочий автомобиль из металлолома

На окраине Аккры подросток самостоятельно собрал машину, потратив при этом на детали только 200 долларов. Видео с автомобилем было опубликовано на канале Drew Binsky в Youtube.



Кельвин давно мечтал о новом автомобиле, однако позволить себе покупку он не мог. В связи с этим он собрал её самостоятельно, своими усилиями из того, что он смог найти.