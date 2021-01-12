Находчивый подросток из Ганы построил настоящий рабочий автомобиль из металлолома

Саамый доступный новый автомобиль в США можно купить примерно за 13000 долларов. Однако есть страны, где средняя месячная зарплата невелика, поэтому люди проявляют творческий подход и создают свои собственные автомобили.
На окраине Аккры подросток самостоятельно собрал машину, потратив при этом на детали только 200 долларов. Видео с автомобилем было опубликовано на канале Drew Binsky в Youtube.
Кельвин давно мечтал о новом автомобиле, однако позволить себе покупку он не мог. В связи с этим он собрал её самостоятельно, своими усилиями из того, что он смог найти.
Кельвин давно мечтал о новом автомобиле, однако позволить себе покупку он не мог. В связи с этим он собрал её самостоятельно, своими усилиями из того, что он смог найти.
Например, рама машины была изготовлена по каркасному типу и профиля, а подвеска собрана из узлов от мотоцикла.
Также, корпус машины он сделал из старых мусорных баков. Внутри автомобиля можно заметить отделку, выполненную из дерева, а также аудиосистему и «приборку».
Также, корпус машины он сделал из старых мусорных баков. Внутри автомобиля можно заметить отделку, выполненную из дерева, а также аудиосистему и «приборку».
Стоит отметить, что двери машины открываются как у Tesla Model X. В движение автомобиль приводит двигатель от мотоцикла.
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