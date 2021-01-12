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Находчивый подросток из Ганы построил настоящий рабочий автомобиль из металлолома

Находчивый подросток из Ганы построил настоящий рабочий автомобиль из металлолома (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 14:18
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   самоделка   самодельный автомобиль   сделай сам   
591
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Саамый доступный новый автомобиль в США можно купить примерно за 13000 долларов. Однако есть страны, где средняя месячная зарплата невелика, поэтому люди проявляют творческий подход и создают свои собственные автомобили.

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Метки: авто   автомир   автомобили   самоделка   самодельный автомобиль   сделай сам   
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11  комментариев
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2k
Frank Borman Час назад
Красавчик. Скоро он переедет в Германию и будет работать инженером-конструктором в Фольксвагене. А если повезет, то в Мерседесе-Бенце. Фрау Меркель будет очень горда им - это новая кровь Европы, загорелое будущее Европистана.
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704
Виктор Чикалев Полчаса назад
Движок ваще нулевый и явно не самодельный, так что не считается. Пацан КОРПУС автомобиля сделал в лучшем случае.
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41
ford029 Полчаса назад
чем-то на **гранта** смахивает!!! чуть чуть обработать напильником!
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949
Владимир Полчаса назад
Показалось буд-то Эминем рядом сидит
Показалось буд-то Эминем рядом сидит
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25k
Седой 58 минут назад
Фраза из говна и палок преобрела очертания автомобиля
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1k
Яков Час назад
...ну а где-то в центральной Африке строят тачки из мусорных баков. Эти дети солнцем измучены... Включайте кто понял
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71k
Aстановитесь.. Час назад
Однако есть страны, где средняя месячная зарплата эквивалентна примерно 300 долларам.. это 23 тысяча рублей..Автор понимает что стал сейчас на скользкую тропу?..
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7k
Andrei Aстановитесь.. Час назад
А он уже соскочил, "невелика" зарплата то.
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1k
Ясный Пень Час назад
Рогозину есть замена ! Уж у этого точно всё из говна и палок летать на Марс и обратно будет
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8k
Kostick 2 часа назад
300 баксов? ну это уже средний класс! больше 17 тыр рубликами
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7k
Tamdima 2 часа назад
Надо успеть его в АвтоВАЗ оформить. Дело попрёт!
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