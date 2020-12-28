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Сообщество Таксисты 97 постов • 32 подписчика подписаться
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Новая «Вези меня, мразь!»: познакомьтесь с еще одной несдержанной пассажиркой такси

Новая «Вези меня, мразь!»: познакомьтесь с еще одной несдержанной пассажиркой такси (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2020 14:07
Сообщество : Таксисты
Метки: авто   видео   конфликт в такси   конфликты   пассажирка   пассажирка такси   такси   таксисты   
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Таксист из Подмосковья записал на видео конфликт с пассажиркой, которой не понравилось, как водитель подал автомобиль. После недолгой дискуссии девушка не сдержалась и начала наносить мужчине удары по лицу.

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Метки: авто   видео   конфликт в такси   конфликты   пассажирка   пассажирка такси   такси   таксисты   
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504
insaider Час назад
Новая «Вези меня, мразь!»: познакомьтесь с еще одной несдержанной пассажиркой такси
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2k
Тт 3 минуты назад
Без маски ,5000 штраф
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10k
Taximaxi 6 минут назад
Едут бухие к на поьебшки одни,а на суд приходят с «дитяткой» ,с сухариком в руке-совсем другие.
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1k
RaiJu 9 минут назад
Баба пьяная просто
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17k
fanatik115 17 минут назад
исходя из видео водила сам нагнетает. рулил бы молча, изначальный конфликт судя по всему был уже исчерпан, но таксер захотел стать звездой ютуба и поддал горючки в уже затухающий инцидент, тем самым опять подогрев барышню. за неё я не заступаюсь, но и начало этой ситуации отсутствует. кароч, видно таксер осознанно пошел на эскалацию.
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4k
shyrik 19 минут назад
Глаз чуть не выцарапала, телефон забрала, из машины не выходит...
Нельзя так судьбу испытывать, даже если нет мозгов это осознать.
Могла и схлопотать не хило, и дожидалась бы скорой, лежа на обочине, с разбитой мордой и сломанными руками...
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1k
Isakov Sergey 21 минуту назад
Жопа с граблями на заднем сидении не пристёгнута.
Как только хлестнула по глазам- газ в пол и в столб.
Пусть потом её со столба сматывают.
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3k
schmubu 23 минуты назад
пьяная тётка, канешна, туповата и неадекватна, и наверняка - она начала говносрачик. но таксёр её ещё и провоцирует. "ай-ай" он кричал специально на камеру, там вообще ничего не было. т.е. специально всё подгонял под "вези меня мразь" , а сам типа жертва. можно было легко избежать развития конфликта, но она не смогла, потому-что ТП, а он - специально не стал.
так что, я считаю - оба они уроды, нашли ълять друг друга.
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371
Fiverknot Полчаса назад
Непопулярное мнение, но похоже на постановку. Уж очень актерские данные у обоих на уровне и поставленная речь.
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769
ВазгенСемёнович Fiverknot 10 минут назад
Вся твоя жизнь постанова...
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371
Fiverknot ВазгенСемёнович Минуту назад
Твоим мнением о себе я не интересовался. Займись своими проблемами.
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1k
Павел Коваленко Полчаса назад
пьяное животное едет с корпоратива походу и чувствует себя королевой...надо ее было прям за шкирку вытащить и вафельницей в сугроб. уже охренели от своей безнаказанности суки
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34k
dima423 43 минуты назад
почему он ее не взял за шкирку и не выкинул из машины в грязную лужу? я хочу ЭТО видеть, и получить от этого моральное удовлетворение, а не то как он с ней сюсюкается...
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2k
Директор свежего воздуха 49 минут назад
После сломанной челюсти эти мрази обычно сразу вспоминают, что они женщины. Где-то там в глубине.
Вот именно такой твари втащить от души не считаю чем-то зазорным.
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151k
Скромный модератор 52 минуты назад
Новая «Вези меня, мразь!»: познакомьтесь с еще одной несдержанной пассажиркой такси
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34k
dima423 Скромный модератор 45 минут назад
во сучка...прям выцарапать мргалу хотела
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578
Максим Час назад
А в голове только "обязан!", и твёрдая уверенность, что мужчина не ударит женщину.
Странное время сейчас, появляется предубеждение к людям. Уже не ждёшь хорошего, сразу готовишься к худшему.
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395
Андрей Час назад
Чем дело-то кончилось?)))
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1k
Михалыч Час назад
Кто воспитывает таких жЫвотных?
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905
b1r1da Михалыч 56 минут назад
Телевизор, однобокое и ущербное "общественное" мнение, а главное безнаказанность.
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