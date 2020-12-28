Новая «Вези меня, мразь!»: познакомьтесь с еще одной несдержанной пассажиркой такси

Таксист из Подмосковья записал на видео конфликт с пассажиркой, которой не понравилось, как водитель подал автомобиль. После недолгой дискуссии девушка не сдержалась и начала наносить мужчине удары по лицу.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Нельзя так судьбу испытывать, даже если нет мозгов это осознать.
Могла и схлопотать не хило, и дожидалась бы скорой, лежа на обочине, с разбитой мордой и сломанными руками...
Как только хлестнула по глазам- газ в пол и в столб.
Пусть потом её со столба сматывают.
так что, я считаю - оба они уроды, нашли ълять друг друга.
Вот именно такой твари втащить от души не считаю чем-то зазорным.
Странное время сейчас, появляется предубеждение к людям. Уже не ждёшь хорошего, сразу готовишься к худшему.